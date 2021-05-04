19 апреля министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмайлоглу заявил, что в 2021 году будут проведены все тендеры, касающиеся канала «Стамбул». Новая водная артерия претендует стать альтернативой Босфорскому проливу. По задумке властей, канал должен сократить морской трафик через Босфор и свести к минимуму риски, связанные с нефтяными танкерами. С реализацией мегапроекта, инициатором которого еще в 2011 году выступил Реджеп Тайип Эрдоган, меняется будущая картина не только для Турции, но и для всего Черноморского региона.

Труднопроходимый Босфор

Еще с античных времен каналы Босфор и Дарданеллы имели большое торговое и военное значение. До сих пор они являются ключевой морской транспортной артерией Европы.

Вместе с тем Босфорский пролив занимает особое место среди наиболее труднопроходимых проливов в мире из-за интенсивного движения транзитных судов, паромной переправы и резких изменений погоды в осенне-зимний период. Судоходные компании рекомендуют своим капитанам использовать лоцманов, хорошо знающих береговую обстановку в представляющих опасность местах для прохождения через пролив.

Ежегодно через Босфор проходят около 56 тысяч больших и малых торговых судов и военных кораблей, хотя фарватер имеет допустимую ежегодную пропускную способность в 25 тысяч судов. При этом транзитная скорость в проливе должна быть не более 10 узлов (18,5 км в час). Это нередко приводит к тому, что судам приходится ждать около недели, чтобы проплыть через Босфор, длина которого всего 30 км.

Через пролив ежегодно переплывает около 10 тысяч танкеров, перевозящих до 145 млн тонн сырой нефти. С 1960-х в Босфор вылилось 108 тысяч тонн нефти и произошло шесть крупных аварий, которые привели к гибели около 100 человек.

Единственное решение проблемы проходимости и загруженности пролива власти Турции видят в строительстве судоходного канала к западу от Стамбула. Эту идею, которую оппоненты называли фантастической, они намерены претворить в жизнь, приурочив открытие к 100-летию образования республики (29 октября 2023 года).

Жизненный вопрос для будущего Турции

В конце марта 2021 года власти Турции окончательно утвердили маршрут «Стамбула». Он будет построен в 100 км от города Стамбул и пройдет через водохранилище Сазлыдере и ряд озер (Кючюк-Чекмедже, Сазлысу и Дурусу). Канал выйдет в Черное море к востоку от Теркосской дамбы. По маршруту новой водной артерии планируется построить 10 мостов, а у ее берегов заложить новый город с численностью населения в 500 тыс. человек.

Согласно проекту, длина сооружения составит 45 км, а ширина – 275 метров. Пропускная способность фарватера будет 85 тысяч судов в год (против нынешних 56 тыс. в Босфорском проливе). Небольшая глубина водной магистрали (21 метр) считается достаточной для комфортного продвижения судов, включая танкеры весом до 300 тысяч тонн. Приблизительная стоимость проекта оценивается в 10 млрд долларов, и средства на него Турция будет покрывать за счет внутренних источников.

Как заявил министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмайлоглу, канал представляет стратегическую значимость для будущего страны.

«Данный вопрос превыше любой политической полемики. Это жизненный вопрос для будущего Турции», – передает агентство Anadolu слова чиновника.

Министр вспомнил о мировом транспортном кризисе в Суэцком канале, когда контейнеровоз «Эвер Гивен» сел на мель. Караисмайлоглу отметил, что строительство «дублера» Босфора поможет избегать подобных случаев в Турции и будет способствовать усилению экономической мощи страны и увеличению ее доли в мировой торговле.

Монтре, письмо отставных адмиралов и Россия

Вместе с тем, амбициозный проект «Стамбул» вызывает критику с самых разных сторон. 4 апреля, после того как власти Турции объявили, что план строительства канала утвержден, 103 отставных адмиралов страны подписали открытое письмо с критикой проекта. По их мнению, новый фарватер угрожает конвенции о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, подписанной во французском городе Монтре в 1936 году.

Согласно этому документу международное сообщество гарантировало суверенитет Турции над обоими проливами и позволило Анкаре восстановить там собственные военные укрепления, ликвидированные после Первой мировой войны. Взамен Турция обязалась гарантировать коммерческим кораблям всех стран свободный проход через проливы с уплатой небольших и строго ограниченных сборов.

Для военных кораблей был установлен особый режим. В мирное время причерноморские страны могут проводить через проливы корабли любых классов, уведомив об этом турецкие власти. Для всех других, нечерноморских, государств были установлены строгие ограничения по классу, тоннажу и сроку пребывания в бассейне Черного моря. В случае участия в боевых действиях, или если Турция посчитает, что война угрожает непосредственно ей, она имеет право вводить для военных кораблей любые ограничения.

Через день после публикации письма отставных адмиралов 10 из них были задержаны. В стране, которая пережила несколько военных переворотов, вмешательство военных в политику воспринимается неблагосклонно. Между тем, 13 апреля суд Анкары все же освободил задержанных, избрав им меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Строительство канала «Стамбул» действительно ставит под вопрос будущее Конвенции Монтре. Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп в одном из интервью турецкому телеканалу заявил, что президент «технически может» аннулировать условия Конвенции. Эрдоган, в свою очередь уже говорил, что любой договор может быть пересмотрен, если это потребуется, в будущем.

«Мы считаем достижения Монтре важными и сохраняем верность документу до тех пор, пока не найдем лучшую альтернативу. В настоящее время у нас нет планов отказаться от Конвенции. Однако, если такая необходимость возникнет в будущем, мы без колебаний пересмотрим каждый договор ради того, чтобы сделать нашу страну лучше», – сказал он на брифинге журналистам.

Также противники Турции опасаются, что после запуска новой водной артерии Анкара может объявить и о строительстве дублера Дарданелл, что означает установление нового контроля над двумя стратегически важными проливами.

Это вызывает беспокойство прежде всего у России. РФ защищен конвенцией Монтре от массового входа в Черное море американских или натовских кораблей. Москва настаивает, что документ должен регулировать проход через проливы, даже если «Стамбул» будет построен.

«Это никоим образом не отменит требований конвенции Монтре, никоим образом не изменит тех ограничений, которая она накладывает на требования по проходу по проливу – как на общий тоннаж находящихся в Черном море военных кораблей неприбрежных государств, так и на многие другие вещи, которые заложены в конвенции», – заявил посол России в Анкаре Алексей Ерхов.

Канал «Стамбул»: за и против

Против строительства новой водной артерии выступают также внутри самой Турции. Это прежде всего стамбульский мэр, представитель оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу. Одна из основных претензий к каналу – это угроза снабжению Стамбула питьевой водой.

Оппоненты проекта утверждают, что c проведением канала будет уничтожено водохранилище возле плотины Сазлыдере. По их словам, под угрозой засоления окажутся и другие источники пресной воды в этом районе, в том числе озеро Теркос, откуда брали воду еще в античные времена.

Министр окружающей среды и урбанистки Мурат Курум в обширном интервью газете Yeni Şafak взялся опровергнуть эти и другие аргументы противников строительства сооружения. По его словам, годовое потребление воды в Стамбуле составляет примерно 1 миллиард 60 миллионов кубических метров. Запасы же воды в упомянутых водохранилищах и озерах составляют лишь на 3% от всего объема, необходимого для 13 миллионного города. Курум рассказал, что с завершением строительства плотины на реке Мелен (еще одного крупного проекта страны) в крупнейший город Турции будет поступать 1,1 млрд кубических метров воды. Помимо этого, власти планируют строительство еще трех плотин (Хамзали, Пиринчи и Карамандере), что приведет к возможности накапливать и хранить запасы воды для Стамбула в резервуарах.

Противники строительства считают, что новый канал повысит риски землетрясений в городе.

«Утверждать, что канал с дном в 21 метр вызывает тектонические движения плит на линии разлома, глубина которого составляет от 7 до 20 км – это ненаучный дискурс», – подчеркнул министр окружающей среды и урбанистики. Помимо этого, по данным сейсмологов, на маршруте будущего канала нет активной линии разлома. Так, линия Северо-Анатолийского разлома проходит в 11 км от канала, а линия разлома Чынарджик на расстоянии 30 км.

Критики также считают, что если будет построена новая транспортная артерия, то Черное море начнет стремительно мелеть, а Мраморное – «умирать» из-за поступления более загрязненной черноморской воды и наплыва оттуда живых организмов, поглощающих кислород.

18 экспертов по флоре и фауне, которые были привлечены властями к изучению влияния строительства канала на окружающую среду, опровергли эти утверждения. Они провели исследования вдоль всего маршрута. В результате этих анализов было определено, что количество растворенного кислорода, необходимого для водной флоры и фауны, не будет изменено, и естественные условия жизни в Мраморном и Черном море сохранят свою преемственность. Даже учитывая все это, специалисты все равно представили правительству комплекс необходимых мер по защите эндемичных и редких видов живой среды.

Хотя все еще неясна стоимость прохода через канал «Стамбул» для коммерческих кораблей и будет ли она вообще взиматься, оппоненты проекта задаются вопросом, какой смысл будет использовать его, когда рядом почти бесплатный Босфор. Однако, как отметил Мурат Курум, критики не учитывают, что суднам из-за загруженности приходится ждать днями, а то и неделями, чтобы проплыть через Босфор, что само собой ведет к финансовым убыткам судоходных компаний.

Для опровержения этих и других критических замечаний, касающихся инфраструктурного проекта, на сайте канала «Стамбул» даже создан отдельный раздел.

Мечта Турции встряхнет регион

Строительство канала «Стамбул» является одним из трех мегапроектов Турции. Первым стал открытый в 2016 году в Стамбуле мост (третий в городе) через Босфор, названный в честь османского султана Селима Явуза. Он стал самым широким висячим мостом в мире с восьмиполосным автомобильным движением (по 4 в каждую сторону) и с двумя железнодорожными колеями.

Второй крупнейший проект – это аэропорт Стамбул, сданный в эксплуатацию в 2018 году. Он способен принять 200 миллионов пассажиров в год и обслуживать рейсы в 350 разных направлениях. Международный аэропорт имеет шесть взлетно-посадочных полос, стоянку на 500 самолетов, а также открытую и закрытую парковки для 70 тыс. автомобилей. К моменту завершения всех этапов строительства к 2023 году аэропорт Стамбул станет самым большим в мире.

Однако третий амбициозный проект – канал «Стамбул» – затмевает своим масштабам два предыдущих. Проект строительства новой морской артерии в обход Босфора станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турции, которая усилит позиции страны в мировой торговле и логистике.

После завершения строительства Стамбул и окружающий его регион с портами, логистическими зонами и железнодорожными сообщениями станет новым растущим транспортным хабом Евразии. Строительство канала также сулит увеличение геополитического значения Турции и ее доминирования в Черном море.

Как пишет израильская газета Haaretz, если мечта Эрдогана построить канал, соединяющий Черное море с Мраморным сбудется, это встряхнет весь регион.

Автор статьи Зви Барель отмечает, что увеличение трафика через канал принесет стране десятки миллиардов долларов в год, а предприятия и объекты сферы услуг вдоль канала трудоустроят десятки тысяч людей.

По мнению автора, проектом канала «Стамбул» президент Эрдоган дает понять всему миру, что он стремится превратить Турцию во влиятельное государство, с которыми придется считаться.

Хотя строительство нового водного канала «Стамбул» еще не началось, уже сегодня мегапроект Турции может похвастаться рекордными по накалу обсуждениями, предположениями и спорами. Бесспорно, что в случае успеха проекта он попадет в анналы мировой истории и повлияет на ход ее развития.