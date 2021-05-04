Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек планировал визит в Москву, чтобы «замять» причастность российской военной разведки (ГРУ или ГУ ГШ ВС РФ) ко взрывам на оружейных складах в обмен на бесплатные поставки вакцины «Спутник V», сообщило издание Seznam Zprávy.

По информации журналистов, также пунктом в переговорах было предоставление услуг Праги по организации предстоящей встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

Гамачек планировал посетить Москву 19 апреля, но поездка была отменена. Сам он категорически отрицает информацию о том, что намеревался сделать ситуацию со взрывами на складах в стране предметом торга с российскими властями.

«Категорически отвергаю предположения в статье, касающиеся как будто имевшегося у меня стремления обменять информацию по делу о Врбетице на поставку вакцины «Спутник V», – написал Гамачек в Twitter. По его словам, статья основана на «домыслах и лжи, которую никто не подтверждает, потому что этого не произошло».

Гамачек отметил, с 14 апреля в МВД Чехии прошло несколько встреч руководителей чешских служб безопасности, генпрокурора и посла Чехии в Москве. «Единственной темой этих встреч было обсуждение последствий дела о Врбетице для национальной безопасности государства и отношений между Чехией и Россией», – уточнил он.

Однако известно, что вопрос об обстоятельствах несостоявшегося визита первого вице-премьера и главы МВД республики Яна Гамачека стал поводом для закрытого обсуждения в парламенте Чехии с участием генпрокурора, руководителей спецслужб и полиции. Отмечалось, что участники обсуждения не должны иметь при себе мобильные телефоны, ноутбуки и другие гаджеты, позволяющие вести скрытую запись выступлений.

Ранее в Минюсте Чехии резко сменилась позиция по взрывам на военном складе во Врбетице. Глава ведомства Мария Бенешова, которая ранее утверждала, что у них есть несколько версий произошедшего, вдруг стала настаивать на одной-единственной.

Ранее же Бенешова настаивала, что при обсуждении темы правительство рассматривало три версии. Но при этом она призналась, что не видела «вживую» материалы расследования. Замглавы Гражданской демократической партии Чехии Збынек Станюра после слов о трех версиях обрушился с критикой на главу Минюста. Он заявил, что ее нужно уволить, потому что её слова указывают на раскол в правительстве и недоверие премьер-министру. «Полиция работает только с одной версией – российским следом. Это то, что к взрывам причастны сотрудники российской военной разведки ГРУ. Никакой другой версии у следствия нет», – отметил Гамачек.

В апреле премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о причастности России к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова – власти подозревают, что виновниками взрыва могли быть скрывавшиеся под этими именами сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин. После этого Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов, Россия в ответ – 20 чешских дипломатов.

Изданию The Insider вместе с Bellingcat удалось не только найти подтверждение участия Мишкина и Чепиги в этой диверсии, но и обнаружить много новых подробностей: так, например, операцией руководил лично глава войсковой части ГРУ 29155 генерал Аверьянов, также прилетавший в Чехию по поддельным документам, а всего в операции участвовало не менее шести человек, причем двое прилетали под прикрытием дипломатов.