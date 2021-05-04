Живущие в России ветераны получат к 9 мая значительно меньшие выплаты, чем ветераны в Казахстане и Узбекистане, обратил внимание «Росбалт».

В конце апреля «Российская газета» сообщала со ссылкой на Пенсионный фонд РФ, что более 33,2 тысячи человек, которые принимали непосредственное участие в войне и в настоящее время проживают в России и Прибалтике, по указу президента Владимира Путина получат одновременно с пенсией по 10 тысяч рублей.

В Узбекистане каждый участник Второй мировой войны по указу президента Шавката Мирзиеева получит по 12 млн сумов (более 85 тысяч рублей). По разным данным, в Узбекистане в настоящее время проживает около тысячи участников и инвалидов войны, отмечает портал «Большая Азия».

В Казахстане ветеранам выплатят по 1 миллиону тенге (174 тысячи рублей). По данным властей, в столице страны Нур-Султане их осталось всего 25, в Алма-Ате – 123. Лица, приравненные по льготам к участникам и инвалидам Второй мировой, получат по 100 тысяч тенге (17,4 тыс. рублей), другие категории граждан – по 50 тысяч тенге (8,7 тыс. рублей).

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в комментарии «Независимой газете» объяснил низкие выплаты российским ветеранам «деструктивной политикой финансово-экономического блока РФ», назвав такое решение «необъяснимым жмотством».

Как отмечает Znak.com, размер выплат может быть связан с численностью ветеранов в трех странах. В России выплату к 9 мая получат более 33 тысяч человек, в Узбекистане – около тысячи человек. В Казахстане, по данным на 2020 год, также проживает около тысячи ветеранов Второй мировой. В 2020 году по случаю 75-й годовщины Победы ветеранам и инвалидам в России выплатили по 75 тысяч рублей, труженикам тыла и бывшим узникам концлагерей – по 50 тысяч. Планировалось, что эти выплаты получат около миллиона россиян.

В Узбекистане выплаты к 75-летию Победы составили по 10 миллионов сумов (71 тысяча рублей), в Казахстане – по миллиону тенге (175 тысяч рублей).