Председатель КНР Си Цзиньпин впервые с 2012 года не участвует в ежегодном саммите БРИКС, проходящем в этом году в Рио-де-Жанейро. Как сообщает CNN, решение связано с необходимостью сосредоточиться на внутренних экономических трудностях и подготовке к крупному политическому мероприятию в Китае, запланированному на конец года.

Китай на саммите представляет премьер Ли Цян. Эксперты считают, что это не свидетельствует об ослаблении интереса к БРИКС, а скорее отражает стратегический перерасчет. «BRICS остается частью китайской внешнеполитической архитектуры, особенно в условиях давления со стороны США и их союзников», — отметил профессор Чон Джа Иан из Национального университета Сингапура.

От участия в саммите также отказался президент России Владимир Путин, выступив по видеосвязи из-за ордера МУС, обязательного к исполнению Бразилией как страной-участником. В своей речи он заявил, что модель «либеральной глобализации» подходит к концу, а развивающиеся рынки должны активнее использовать национальные валюты во взаимной торговле.

Среди глав государств в Рио прибыли премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса. Бразилия, принимающая сторона, представлена президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Ожидается участие президента Индонезии Прабово Субианто, а также делегаций от новых членов — Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии.

Повестка саммита включает обсуждение ситуации в Газе и Иране, тарифного давления со стороны США, а также вопрос «дедолларизации». Однако идея о создании общей валюты БРИКС, ранее предложенная Лулой, в этом году всерьез рассматриваться не будет — на фоне угроз Трампа ввести санкции против стран, поддерживающих подобную инициативу.

Китай, по словам источников CNN, не ожидает прорывов от нынешнего саммита, но намерен продвигать проекты энергетического сотрудничества и расширения использования цифрового юаня во взаимной торговле.