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США сняли ограничения на поставку военной помощи Азербайджану
По данным газеты The Hill, госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что такая помощь не помешает мирному урегулированию на Южном Кавказе
США сняли ограничения на поставку военной помощи Азербайджану
Фото: / Reuters
5 мая 2021 г.

Президент Джо Байден уведомил Конгресс о том, что администрация продлевает срок действия исключения, позволяющего США оказывать помощь Азербайджану, которая изначально была ограничена в связи с войной в Нагорном Карабахе, сообщило издание The Hill.

В публикации говорится, что исключение позволяет США оказывать военную помощь Азербайджану, пока госсекретарь подтверждает, что такая помощь не способствует конфликту в регионе. В уведомлении Конгрессу от 26 апреля, оказавшемся в распоряжении The Hill, госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что помощь Азербайджану не будет «подрывать или препятствовать текущим усилиям по мирному урегулированию между Арменией и Азербайджаном путем переговоров или использоваться в наступательных целях против Армении».

Блинкен также подтвердил, что предоставление американской помощи «необходимо для поддержки усилий США по борьбе с международным терроризмом, или необходимо для поддержки оперативной готовности вооруженных сил США или партнеров по коалиции к борьбе с международным терроризмом, или важно для обеспечения безопасности границ Азербайджана», говорится в документе.

Решение администрации Байдена вызвало предсказуемое недовольство со стороны сообщества американцев армянского происхождения, которое охарактеризовало его как предательство после недавнего решения Байдена признать так называемый «геноцид» армян.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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