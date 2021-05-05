Президент Джо Байден уведомил Конгресс о том, что администрация продлевает срок действия исключения, позволяющего США оказывать помощь Азербайджану, которая изначально была ограничена в связи с войной в Нагорном Карабахе, сообщило издание The Hill.

В публикации говорится, что исключение позволяет США оказывать военную помощь Азербайджану, пока госсекретарь подтверждает, что такая помощь не способствует конфликту в регионе. В уведомлении Конгрессу от 26 апреля, оказавшемся в распоряжении The Hill, госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что помощь Азербайджану не будет «подрывать или препятствовать текущим усилиям по мирному урегулированию между Арменией и Азербайджаном путем переговоров или использоваться в наступательных целях против Армении».

Блинкен также подтвердил, что предоставление американской помощи «необходимо для поддержки усилий США по борьбе с международным терроризмом, или необходимо для поддержки оперативной готовности вооруженных сил США или партнеров по коалиции к борьбе с международным терроризмом, или важно для обеспечения безопасности границ Азербайджана», говорится в документе.

Решение администрации Байдена вызвало предсказуемое недовольство со стороны сообщества американцев армянского происхождения, которое охарактеризовало его как предательство после недавнего решения Байдена признать так называемый «геноцид» армян.