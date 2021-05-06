25-летняя жительница Мали родила девятерых детей за раз – пятерых девочек и четырех мальчиков.

Младенцев оказалось на два больше, чем ожидали врачи, которые во время УЗИ смогли заметить лишь семерых детей.

Мать и новорожденные чувствуют себя хорошо, сообщает министерство здравоохранения республики.

По данным ведомства, Халима Сиссе после двухнедельного пребывания в больнице столицы Мали Бамако в конце марта была переведена в марокканскую клинику по распоряжению президента страны Ба Ндау.

«Министр здравоохранения и социального развития рада сообщить, что 4 мая 2021 года Х. Сиссе родила путем кесарева сечения девятерых новорожденных вместо семи, что ожидалось по результатам ультразвукового исследования, проводившегося как в Мали, так и в Марокко», – говорится в сообщении Минздрава на Facebook.

Глава ведомства Фанта Сиби поздравила медицинских специалистов обеих стран, чей «профессионализм стал залогом счастливого исхода этой беременности».

Супруг роженицы, Адьюданд Кадыр Арби, в данный момент находится в Мали со старшей дочерью. «Господь ниспослал нам этих детей, так что Ему и решать, что с ними будет дальше. Я совершенно не волнуюсь, ведь когда Всевышний делает что-то, Его пути неисповедимы», – сказал он в интервью Африканской службе BBC.

Мужчине уже позвонили власти страны, в том числе и президент, поздравивший его с радостной новостью. Ожидается, что через несколько недель Халима вместе с малышами вернутся в Мали.

В СМИ отмечают, что это первый случай рождения полностью здоровой девятерни. Обычно такие роды проходят с осложнениями, из-за которых младенцы часто умирают.

Подобные случаи были зафиксированы в Австралии в 1971 году и в Малайзии в 1999 году, и в обоих никто из детей не выжил.