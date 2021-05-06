Информацией о том, что администрация президента США в ближайшие месяцы будет заниматься вопросами закрытия специальной тюрьмы на арендуемой с 1903 года военно-морской базе в заливе Гуантанамо (Куба), поделился госсекретарь Энтони Блинкен. «Это, безусловно, цель», – подтвердил шеф американской дипломатии в эфире CBS.

В феврале пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки обращала внимание на то, что соответствующий вопрос продолжает обсуждаться на межведомственном уровне. «Мы по-прежнему находимся в процессе изучения вопроса, как это должно работать в рамках взаимодействия ведомств, – в частности, сказала она. – Многие структуры участвуют в обсуждении данных шагов».

В 1990-е на территории нынешней спецтюрьмы был расположен фильтрационный лагерь, рассчитанный на пытавшихся перебраться в Америку беженцев с Кубы и Гаити.

Инициатива создать особое пенитенциарное учреждение на территории базы ВМС было принято Пентагоном в соответствии с антитеррористической программой экс-президента Джорджа Буша-младшего. Так, в период с ноября 2001 года по март 2002 года Белый дом издал ряд распоряжений, которые касаются не только создания тюрьмы, но и определения статуса помещаемых туда заключенных и формирования специальных судебных органов – так называемых военных комиссий, которые бы находились в зоне ответственности Пентагона. Таким образом лагерь временного содержания был «переформатирован» под полноценную тюрьму.

Встретить старость в спецтюрьме

Содержание объекта в Гуантанамо для особо опасных преступников обходилось американской казне в $400 млн долл в год. При этом сама тюрьма регулярно становилась объектом скандалов, связанных, как правило, с пытками над узниками для получения необходимой американским органам безопасности информации. Отставки по этому поводу происходят до сих пор.

Так, в 2019 году от должности главы американской военно-морской базы Гуантанамо был отстранен контр-адмирал ВМС США Джон Ринг. Формально это было сделано в связи «с потерей его способности управлять», однако дело могло быть связано с ненадлежащим обращением с заключенными, которое не раз привлекало внимание правозащитных организаций.

Свое намерение закрыть Гуантанамо выражала администрация экс-президента Барака Обамы, однако закончить начатое не смогла. По-другому на статус скандального объекта смотрел Дональд Трамп, при котором даже обсуждалось расширение числа заключенных – в том числе за счет попавших в руки американцев радикальных боевиков из Сирии. Кроме того, на президентство Трампа приходятся сообщения о начале процесса реконструкции Гуантанамо.

В 2018 году соответствующие данные распространили военные издания. Утверждалось, что пенитенциарному заведению готовятся «продлить жизнь» на десятки лет – построить столовую для охранников, рассчитанную на 20 лет функционирования, а также отремонтировать бараки с расчетом на 50 и более лет. Отдельно говорилось о планах создать современный тюремный блок.

Не время для амнистии

В Гуантанамо находятся около 40 заключенных. 15 из них – это категория «особо важных узников». На них был рассчитан лагерь номер 7 – тюремный блок с более жесткими и непредсказуемыми условиями содержания. Как сообщалось, именно этот сектор вышел из эксплуатации.

В апреле Южное командование вооруженных сил США сообщало, что всех наиболее опасных заключенных оттуда перевели в соседний блок – лагерь номер 5. Как утверждают в командовании, эти перемены не нарушают установленные правила содержания преступников. При этом военными отмечалось, что это было сделано в том числе для «оптимизации операционных издержек». Можно ли это было считать увертюрой к закрытию всей спецтюрьмы, остается загадкой.

К тому, чтобы поставить точку в судьбе скандального объекта на территории военно-морской базы в заливе Гуантанамо, Байдена сейчас подталкивает не только условная преемственность от Обамы, но и вся логика прекращения зарубежных военных кампаний и, в частности, вывод контингента из Афганистана.

Однако, как обращают внимание наблюдатели, одного намерения закрыть Гуантанамо мало: на пути у администрации президента США возникают серьезные политические и юридические препятствия.

Прежде всего в случае закрытия особой тюрьмы надо будет определять то место, где будут в дальнейшем содержаться четыре десятка особо опасных преступников. Федеральным властям, в соответствии с законодательством США, по-прежнему запрещено своевольно переводить заключенных в тюрьмы, находящиеся на материковой части страны. Работа на этом направлении требует тесной координации с Конгрессом.

Несмотря на то, что Капитолийский холм контролируют однопартийцы Байдена, их число невелико для того, чтобы предпринимать какие-либо изменения. Опасность создает и то, что некоторые представители Демократической партии придерживаются в этой ситуации того же мнения, что и республиканцы: объект должен продолжить работу. Так что может оказаться, что условия для революционного решения пока еще не созрели.