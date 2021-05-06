Возглавляемый дочерью сенатора Елены Мизулиной Екатериной Мизулиной фонд Лига безопасного интернета попросил 10 млн рублей из бюджета на проект «Чистый интернет», указывается в базе Фонда президентских грантов, где появилась соответствующая заявка, обращает внимание «МК».

Фонд президентских грантов является единым оператором грантов президента России, цель которых – развитие гражданского общества в стране. В заявке Лиги безопасного интернета отмечается, что россияне не хотят видеть в открытом доступе призывы к экстремизму, пропаганду запрещенных веществ, девиантное поведение, а также иной контент, в особенности касающийся детей.

Составители заявки отмечают, что мониторинг запрещенной в РФ информации осуществляют волонтеры Лиги. Но они подвержены выгоранию, так как сталкиваются с большими объемами запрещенной информации, и возникают проблемы с мотивацией продолжать деятельность. «И те и другие страдают от отсутствия методологической базы, экспертной поддержки и отсутствия общения с единомышленниками, которые посвятили себя волонтерству в интернете», – говорится в публикации.

Фонд Мизулиной просит 10 млн рублей на создание и совершенствование технологической базы для волонтерского коллектива, который осуществлял бы мониторинг информации в Сети. Стоит отметить, что ранее фонд Мизулиной уже подавал заявку в Фонд президентских грантов на 11 млн рублей, которые он получил. Цель заявки – формирование у детей навыков по безопасному обращению с интернетом.

Ранее активисты Лиги безопасного интернета обнаружили пропаганду наркотиков в одном из интервью журналиста Юрия Дудя и направили обращение в управление по контролю за оборотом наркотиков МВД с просьбой проверить этот материал на предмет распространения запрещенной информации.

Лигу безопасного интернета в январе 2011 года учредили две организации, связанные с бизнесменом Константином Малофеевым: православное издательство «Орфограф», которым Малофеев владел совместно с братом, и благотворительный фонд Святителя Василия Великого, который сейчас возглавляет мать Малофеева Раиса, писали в своем расследовании «Важные истории».

В попечительский совет Лиги вошла тогда депутат Госдумы, а сейчас сенатор Елена Мизулина, а также представители силовых ведомств (ФСБ, Следственного комитета, Генпрокуратуры и МВД), госструктур (Общественной палаты, Совфеда, а также в прошлом министр связи и помощник президента, а ныне его полпред по ЦФО Игорь Щеголев, которого СМИ называли давним покровителем Малофеева) и бизнеса («Мегафона», «Вымпелкома», Mail.ru Group, «Лаборатории Касперского»).