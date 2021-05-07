В середине мая Госдума РФ рассмотрит сразу три запретных законопроекта, которые непосредственно коснутся парламентских выборов 2021-го. Соратники Навального уверены, что данные инициативы направлены против них, чтобы в первую очередь не допустить их избрания в новый созыв в сентябре этого года. Эксперты считают, что озвученные инициативы в принципе носят репрессивный характер и в целом противоречат действующей Конституции, а также они приведут к тому, что вскоре избираться в России смогут лишь люди определенного круга.

«Они уже меры не знают»

Нынешний созыв палаты завершает свою работу всего через несколько недель, но, как говорят парламентские журналисты, даже за оставшееся время депутаты «успеют переписать правила игры на выборах, конечно же, в свою пользу». Так, 4 мая в Госдуму одновременно было внесено сразу три законопроекта. Все они носят запрещающий характер и касаются изменений в законе «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Согласно одному из них – в России следует запретить баллотироваться в Госдуму тем, кто работал в «экстремистских организациях», финансировал их или каким-либо образом помогал. Согласно другому – может ужесточиться наказание за участие в работе нежелательной организации, а также гражданам России и российским юридическим лицам будет запрещено участвовать в работе таких организаций по всему миру. Кроме того, планируется лишать свободы на срок до 4 лет за участие в деятельности «нежелательной» организации. Также депутаты предложили признавать «нежелательной» иностранную организацию, которая финансирует другую «нежелательную» организацию.

«Это абсолютное беззаконие, это говорит о том, что просто они уже меры не знают», – комментирует свежие думские инициативы политик Дмитрий Гудков.

Юрист Григорий Вайпан считает такие меры прецедентом в сфере избирательного права и ссылается на 54 статью Конституции РФ, по которой закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, не может иметь обратной силы. «И там же сказано, что никто не может нести ответственность за то, что в момент совершения не было правонарушением, – говорит эксперт. – Законопроект, который внесен, предлагает лишать людей избирательного права, исходя из их прошлой деятельности».

«Закрутить гайки перед выборами»

Действительно, наибольший резонанс общественности в силу масштабности последствий вызвал законопроект, предлагающий запретить участвовать в парламентских выборах тем, кто «причастен к деятельности общественного или религиозного объединения, а также иной организации, признанных судом экстремистскими или террористическими». Тем более что в российском законодательстве уже существует норма, которая запрещает баллотироваться гражданам, осужденным за экстремизм и имеющим снятую или непогашенную судимость.

Соратник Алексея Навального Леонид Волков в цифрах оценил последствия данного законопроекта: «Жертвовал в ФБК (внесён российскими властями в список иностранных агентов) в течение последнего года (!) – тебе нельзя в Госдуму. Работал координатором штаба Навального в течение последних трех лет (!!) – тебе нельзя в Госдуму. Это открытое поражение в правах сотен тысяч людей, настоящий фашизм». По подсчетам Волкова, если данный законопроект будет поддержан депутатами и в итоге подписан президентом, то ограниченными в правах окажутся порядка 200 тысяч человек.

Бывший директор штабов Навального небеспочвенно считает, что инициатива депутатов направлена против их команды: в октябре 2019 года ФБК признан в России иностранным агентом, а в скором времени, вероятнее всего, попадет и в реестр «экстремистов» (судебное заседание по этому вопросу назначено на 17 мая). Кроме того, 29 апреля стало известно, что Следственный комитет возбудил против Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова дело о создании НКО, посягающей на личность и права граждан.

Однако в экспертной среде есть мнение, что на этот раз ударить решено не только по структурам Навального, но и превентивно – по любым несогласным с властью политикам и общественным деятелям, например, по Михаилу Ходорковскому (зарегистрированное им в Великобритании движение «Открытая Россия» еще в 2017 году внесено Минюстом в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых нежелательна на территории РФ).

Закрученные гайки в виде законов, которые, очевидно, будут приняты в середине мая, станут безапелляционными предлогами для отсева нежелательных кандидатов, причем уже на этапе их регистрации в депутаты. Журналисты также предполагают, что в этот раз «сделано это будет так, чтобы избежать массовых протестов, подобным тем, что случились на выборах в Мосгордуму в 2019 году». Тем более что зима и весна 2021-го тоже оказались для властей неспокойными: россияне опять стали выходить на многочисленные митинги.

Уже известно и то, что на парламентских выборах 2021 будет отменен обязательный «день тишины». Соответствующие поправки внесены в законы об основных гарантиях избирательных прав граждан и о выборах депутатов Госдумы. По мнению главы ЦИК Эллы Памфиловой, в условиях трехдневных выборов «день тишины» приведет лишь к сокращению агитационного периода.

Еще одна отличительная особенность предстоящих выборов в парламент заключается в том, что за них будут отвечать сразу два управления администрации президента: это управление президента по внутренней политике, которое возглавляет Андрей Ярин, и управление по обеспечению деятельности Госсовета под руководством Александра Харичева. Эти ведомства разделят между собой функции следующим образом: УГС будет отвечать за креатив и технологическое обеспечение итогов голосования, УВП – за управление процессами в регионах. Работой с медийной частью будет заниматься управление по общественным проектам Сергея Новикова.

«Репетиция к спектаклю»

На фоне действий внутри Госдумы невозможно не заметить действий вне ее, которые также указывают на тщательную подготовку Кремля к осенним выборам, которые не были даже объявлены.

«На этих выборах ждите чудес, их в этот раз будет немало», – прозвучало в экспертной среде несколько месяцев назад. К участию в осенних выборах или, по крайней мере, в высказывании лояльности к ним уже сейчас привлекаются медийные персоны. Например, популярный актер Дмитрий Певцов начал вдруг собирать подписи против пенсионной реформы. Депутат Госдумы VI созыва (2012 – 2016) Александр Тарнавский считает: «В этих условиях рассматриваю работу актера Дмитрия Певцова по сбору подписей против повышения пенсионного возраста в качестве репетиции к новому его спектаклю. Не более того. Тем более, в спектаклях всегда есть разные герои, и не только положительные. Увидим, какая постановка у Дмитрия Певцова получится, а также, каков будет у нее финал…».

О своем намерении избираться в Госдуму неожиданно объявила и экс-участница группы «Тату» Юлия Волкова, которая всего несколько лет назад публично декларировала: «Я не патриот своей родины. Очень люблю Америку и все, что там происходит». Сейчас артистка отказывается объяснять, как связаны ее любовь к США и попытка стать депутатом от «Единой России», а ее директор и вовсе заявил журналистам, что комментариев на эту тему не будет.

По данным источников «Коммерсанта», «кремлевские хотят стать думскими»: в партсписки на осенних выборах в Госдуму войдут люди, близкие к администрации президента (АП). Они собираются выдвигаться от разных партий, но большинство рассчитывает на поддержку «Единой России». Уже сейчас известно, что среди них два представителя руководства Общероссийского народного фронта, возглавляемого президентом, – Артем Бичаев и Игорь Кастюкевич, глава центрального штаба движения «Волонтеры победы» Ольга Амельченкова и глава совета ассоциации волонтерских центров Артем Метелев. Также «Коммерсант» сообщил, что в Госдуму хотят баллотироваться близкие к администрации президента политтехнологи Олег Матвейчев, Дмитрий Гусев и Алексей Мартынов. По мнению одного из источников издания, «АП хочет иметь в Думе побольше своих людей с политтехнологическими навыками, чтобы через них повышать управляемость и задавать повестку».

В медиапространстве появились мнения, что «такие законопроекты приведут к тому, что в скором времени избираться смогут лишь люди определенного круга – «особо приближенные к императору». Это будет не право, гарантированное Конституцией, – сделать выбор или быть избранным, – а награда за верность».