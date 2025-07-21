Папа Римский Лев XIV выступил с резким осуждением войны в Газе, назвав происходящее «варварством» и обвинив Израиль в безразборном применении силы против мирных жителей.

Его заявление прозвучало после сообщений о том, что израильские военные открыли огонь по палестинцам, стоявшим в очереди за гуманитарной помощью на КПП Зиким. В результате атаки погибли по меньшей мере 93 человека, сообщили в Минздраве Газы.

Трагедия произошла 20 июля на севере Газы, куда прибыли грузовики с продовольствием. По данным местных властей и гражданской обороны, люди были застрелены, пока ждали раздачи еды. Израильская армия утверждает, что якобы «стреляла по толпе, представлявшей угрозу». Военные заявили, что не признают заявленные цифры погибших.

Папа Лев XIV, обращаясь к верующим после воскресной молитвы в Кастель-Гандольфо, призвал к немедленному прекращению войны и соблюдению гуманитарного права. Он выразил особую скорбь по поводу израильского удара по единственной католической церкви в Газе. В результате атаки погибли трое и были ранены десять человек, включая настоятеля.

«Я обращаюсь к международному сообществу с призывом положить конец насилию, прекратить коллективные наказания и защитить гражданское население», — сказал понтифик.

Одновременно с его речью в секторе продолжались обстрелы. В районе Рафаха и Хан-Юниса были убиты еще не менее 13 человек при попытке получить гуманитарную помощь. Госпитали сообщают о десятках раненых.

Всемирная продовольственная программа подтвердила, что ее колонна из 25 грузовиков попала под огонь в момент встречи с толпой голодных жителей. ООН ранее заявила, что за последние недели более 870 палестинцев были убиты при попытке получить еду.

Одновременно с этим Израиль ужесточил блокаду, сократив ввоз гуманитарных грузов. В секторе уже фиксируются случаи смерти детей от голода и обезвоживания.

Ближневосточное агентство ООН обвинило Израиль в блокаде помощи, заявив, что на складах в Египте хранятся продукты, способные прокормить все население Газы в течение трех месяцев, но грузовики не пропускают.



