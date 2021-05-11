Депутат Верховной рады Украины и лидер партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктор Медведчук, которого называют «кумом Путина», стал обвиняемым по уголовному делу о государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму. Такие же обвинения предъявили депутату Рады Тарасу Козаку, сообщает «Диалог.UA» со ссылкой на генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову.

Как отмечает генпрокурор, нардепы от «ОПЗЖ» подозреваются не только в госизмене, но также в покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму, который оккупировала Россия.

По словам Венедиктовой, в Офисе генпрокурора «провели массу следственных действий и за это время получили много экспертных заключений, а также в ходе досудебного расследования допросили ценных свидетелей». «Работа велась эффективно, мы делали все возможное, чтобы информация оставалась в вакууме», – заявила Венедиктова.

По результатам оперативно-следственных действий прокуроры получили достаточно оснований для возбуждения против кума президента РФ (Владимир Путин – крестный отец младшей дочери Медведчука Дарьи, а ее крестная – супруга зампреда Совбеза РФ Светлана Медведева) и его сопартийца уголовных дел и перевода их из статуса «свидетели» в статусы «подозреваемые».

«Нельзя считать Крым частью другого, чужого государства; способствовать и непосредственно участвовать в передаче ценных документов, касающихся украинских недр, денежный эквивалент ресурсов которых составляет 38 миллиардов гривен; становиться правопреемником собственности, что по праву принадлежит гражданам Украины; раскрывать сведения, которые содержат государственную тайну; создавать армию информационных клоунов и кукловодить ими же ради собственных антиукраинских интересов», – цитирует «Диалог.UA» Венедиктову.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины в сопровождении бойцов спецподразделения «Альфа» провели обыски в доме Виктора Медведчука, отмечал «Диалог.UA».

Глава СБУ Иван Баканов позже на брифинге сообщил, что Медведчук рассказал Козаку секретную информацию, когда последний находился на территории России. Эти данные, по версии следствия, передали российским спецслужбам. «Этот эпизод произошел в августе 2020 года. Медведчук направил Козаку, который тогда находился на территории РФ, ... секретные данные относительно расположения секретного подразделения ВСУ, его личного состава и боевой подготовки. Этакий подарок спецслужбам РФ. По мнению следствия, именно им предназначалась эта информация», – сказал он и добавил, что Медведчук сейчас находится в Украине, точное местоположение устанавливается.

В начале апреля стало известно, что в отношении Виктора Медведчука и Тараса Козака проводят расследование по статье о государственной измене. В феврале власти Украины ввели в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко санкции сроком на три года. Ограничения, в частности, предполагают арест их активов. Власти Украины также ввели санкции против Тараса Козака и отключили принадлежащие ему телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK. СМИ сообщали, что Козак связан совместным бизнесом с Медведчуком.