Об изучении вариантов для «переезда» контингента и техники вооруженных сил (ВС) американское оборонное ведомство уведомило Конгресс. Соответствующие данные получили распространение благодаря инсайдерам американских СМИ. Администрация президента Джо Байдена рассчитывает покинуть Афганистан к сентябрю этого года, однако не хочет уводить войска слишком далеко: как вариант рассматриваются страны Центральной Азии – Узбекистан, Таджикистан, а также, по некоторым данным, Казахстан.

Подобный план, как утверждают официальные лица, возник из-за необходимости поддерживать афганские силы безопасности. В их способность противостоять вооруженным противникам, по-видимому, никто не верит.

По словам представителей американской администрации, обсуждается возможность переместить ВС и технику в страны Персидского залива, однако ряд стратегов утверждает: предпочтительны Узбекистан и Таджикистан, которые граничат с Афганистаном и дают широкие возможности для быстрых трансграничных операций в случае возникновения какой-либо угрозы для стабильности официального Кабула. Сдерживающими факторами остаются, впрочем, существенное военное присутствие России в регионе, а также растущее распространение китайских интересов. Кроме того, Узбекистан успел заявить, что возможности для такого размещения нет: это попросту противоречит оборонной доктрине страны.

Непонятно также и то, будет идти речь о полноценной базе, лагере или о неком антитеррористическом центре координации.

Утраченный доступ к Центральной Азии

Опыт базирования в центральноазиатских странах у США довольно обширный. После терактов 11 сентября 2001 года Узбекистан стал одним из первых государств, к которому обратились США за помощью в обеспечении авиационной поддержки афганских операций. Тогда выбор пал на бывший советский аэродром у поселка Ханабад Кашкадарьинской области.

Соответствующие функции вслед за базой в Ханабаде затем стал выполнять и киргизский военный объект в Манасе, который приобрел статус центра транзитных перевозок ВВС США. Помимо этого, в западных СМИ не раз появлялись слухи о намерении американцев открыть военный объект в Казахстане.

В январе 2002 года циркулировали данные, что Вашингтон хотел бы заключить с региональными столицами негласные договоренности с целью создания цепочки баз вокруг Афганистана, хотя уже на тот момент у коалиционных сил насчитывалось 13 «палаточных городков» в 9 странах, граничащих с Афганистаном. На этих объектах базировались в то время свыше 60 тыс. военнослужащих западных стран.

В период с 2002 по 2014 годы полноценные военные базы иностранной коалиции действовали в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане. Парадоксальным сейчас кажется то, что Москва официально не показывала опасений по поводу столь близкого базирования США. В феврале 2002 года занимавший на тот момент пост министра обороны РФ Сергей Иванов отмечал: Москва исходит из того, что «американские базы размещены в Центральной Азии временно и только до конца контртеррористической операции». В том же году, выступая в Сенате, госсекретарь США Колин Пауэлл хвалился тем, что американцы сумели установить контакты с центральноазиатскими республиками, «не вызывая проблем с Россией».

Азарт местных политиков

Американцы покинули Узбекистан в 2005 году и почти через десять лет – Кыргызстан. Вслед за динамикой афганского конфликта изменился и контекст международных отношений: времена сотрудничества России с НАТО канули в прошлое. Это произошло во многом благодаря аннексии Крыма. Что не изменилось точно – запрос локальных игроков и местных элит на надежное партнерское плечо.

Иллюстративен пример с произведшим в конце 2020 года фурор контрактом киргизских деятелей с западной лоббистской компанией Dickens & Madson Canada. Минюст США тогда обнародовал документы, согласно которым лоббистская контора, которую возглавляет экс-офицер израильской военной разведки Ари Бен-Менаше, подписала договор с киргизским бизнесменом Абдыманапом Карчыгаевым о работе над выстраиванием связей между Кыргызстаном, с одной стороны, и Израилем и странами Персидского залива – с другой. Схема предполагала вовлечение американских официальных лиц. В документации фигурировало имя пришедшего тогда к власти президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Несмотря на то, что официальный Бишкек отверг причастность к контракту, а сам Карчыгаев пытался перевести все стрелки на себя, ситуация проиллюстрировала крайнюю заинтересованность местных элит в доступе к новым источникам поддержки. Афганское урегулирование дает в этом плане довольно хорошую почву.

Не стоит забывать, что некоторые центральноазиатские республики сумели выстроить с афганскими игроками более качественные отношения, нежели глобальные игроки. Так, Ташкент не раз принимал у себя мирные конференции по афганскому урегулированию и смог наладить функциональный диалог с движением «Талибан».

Не исключено, что возможный «переезд» американского контингента только поможет местному истеблишменту легализовать некоторые проекты. Интрига лишь в том, насколько жестким будет ответ со стороны России и Китая.