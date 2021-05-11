11 мая на школу №175 в Казани совершил вооруженное нападение бывший ученик, 19-летний Ильназ Галявиев. В школе он пробыл 8 минут. И сам сдался полиции. По предварительным данным, девять человек погибли, 21 получили ранения.

Стрелок имел такое же оружие, как и убийца из Керчи Владислав Росляков, расстрелявший в 2018 году 20 человек (около 70 пострадали). Эксперты напоминают, что тогда на состоявшемся выездном совещании в аннексированном Крыму секретарь Совбеза России Николай Патрушев, анализируя ситуацию, упоминал происшествие в элитной казанской гимназии № 7, где старшеклассник на почве неразделенной любви с пневматическим пистолетом взял в заложники целый класс с учительницей. Тогда все обошлось – полиция задержала подростка, однако выводы не сделали не только в Москве, но и в региональном антитеррористическом центре: так, датируемая из бюджета школа №175 банально не имела охраны, только тревожную кнопку, которая в случае нападения, по сути, бесполезна.

Федеральные власти сразу после трагедии решили дальше закручивать гайки: они заговорили о запрете анонимности в интернете и срочном ужесточении контроля за оборотом оружия. Однако трагедия в Казани обнажила реальные проблемы в сфере школьной безопасности, а также бессилие, а иногда и бездействие полиции и других служб, активных лишь в первые недели после очередной трагедии.

Что говорят о стрелке в Казани?

Ректор колледжа «ТИСБИ» Нэлла Прусс, в котором учился убийца Ильназ Галявиев, назвала молодого человека «тихой мышью», отметив, что он был опрятен, вежлив, неконфликтен, «весь в компьютере», уважительно общался с преподавателями и одногруппниками. «Ни с кем особо не дружил. Был абсолютно тихий и спокойный», – цитирует Прусс телеграм-канал Mash. Она искренне поражена тем, что нападавшим оказался именно Ильназ.

Также в характеристике колледжа сообщается, что Галявиев с сентября стал пропускать занятия, а с 13 апреля 2021-го связь куратора с ним «была потеряна». «На защиту производственной практики и трех государственных экзаменов не явился, вследствие чего 26 апреля был отчислен». Всего через 2 дня, 28 апреля, он получил разрешение на владение оружием.

Мотивы, по которым он вернулся в школу, где учился, с оружием и с желанием убивать, пока не известны. Поначалу сообщалось о том, что его травили одноклассники, но эта информация на данный момент так и остается на уровне слухов. Один из одноклассников Галявиева даже открыто выразил сомнения в том, что Галявиев пришел в школу с ружьем и взрывчаткой из-за желания мести за прошлые обиды: «Скорее всего, его в колледже довели». Он не припоминает, чтобы к его однокласснику в школе кто-то относился откровенно плохо или «травил», так как и повода тот не давал: «Он был cамым тихим в классе, самым спокойным». Также он отметил, что не замечал у Галявиева «никаких проблем с родителями».

Мать 19-летнего казанского стрелка в ходе первых показаний следователям заявила, что понятия не имела о преступных планах сына. Но о ружье знала и была против него, однако сын сказал: «Не лезь, я буду охотиться». Отец стрелка также заявил правоохранителям, что не догадывался об умыслах сына.

Сам стрелок на допросе, ругаясь матом через слово, кричал, что отрекся от родителей и давно не называл их «мама» и «папа». Про мать он сказал, что она «родила Бога, проснулся монстр». Надпись «Бог» была на маске, в которой Галявиев пришел убивать детей. «Бог» назывался и его телеграм-канал, где 6 мая он поделился своими планами на массовые убийства «биомусора» и самоубийство и где за несколько минут до расстрела опубликовал селфи в такой маске. На допросе он сообщил, что «месяца два назад» осознал, что «родился Богом», поскольку на свет появился 11 сентября 2001 года – в день крупнейших в мировой истории террористических актов, осуществленных «Аль-Каидой» в США.

Соседи дома, где проживал убийца, сообщили журналистам о драке казанского стрелка с отцом, которая официально пока не подтверждена. Они высказали предположение, что Ильназ некоторое время назад начал принимать наркотики: всегда вежливый и спокойный юноша вдруг начал грубить, перестал здороваться, иногда вел себя агрессивно. В частности, он постоянно стучал дверями, что стало поводом для жалобы одного из соседей отцу. Рассказывают, что папа после этого приехал к Ильназу и надавал ему тумаков.

Почему школа оказалась доступной?

Казанская школа №175, где произошла трагедия, отказалась от услуг охраны после пандемии из-за повышения цены. До прошлогоднего карантина здание охраняли сотрудники ЧОП. Когда детей перевели на дистанционку, руководство не увидело смысла в охране, тем более что цены за ее услуги выросли с 40 до 47 тысяч рублей в месяц, и после 8 июня 2020 года сторожа ушли. На защиту детей в этом учебном году поставили одну пожилую вахтершу. В управлении образования Казани не понимают мотивов таких решений и фактически переводят стрелки на директора. Директор школы Амина Валеева пока не давала комментариев: медики констатировали у нее «ситуационный невроз».

Еще один вопиющий факт в данной трагедии. От дома до гимназии стрелок Ильназ Галявиев шел в полной боевой экипировке и с оружием в руках. Многочисленные камеры наблюдения зафиксировали, как он, по крайней мере, дважды здоровался с прохожими, махал им в знак приветствия дробовиком. Мимо проезжали десятки машин. Было 9 часов утра. Однако, как сообщили В МВД Татарстана, никаких звонков с предупреждением или подозрением от граждан не было. «Просто поражает, что он прогулочным шагом шел по улицам Казани и держал оружие на виду, – говорит бывший сотрудник одного из российских спецподразделений. – Ни у кого не вызвал подозрения человек в балаклаве и с оружием. Почему?»

Как стрелок приобрел оружие?

Преступник легально купил оружие по ранее полученной им лицензии, так же как и экипировку, включая разгрузочный жилет. Он вел огонь из Hatsan ESCORT – это один из самых дешевых на рынке автоматических дробовиков: средняя стоимость варьируется от 30 до 40 тысяч рублей. Кроме него, Галявиев имел при себе два осколочных самодельных взрывных устройства. Одно из них он бросил в сторону вахтера, проходя рамку металлодетектора у входа в школу. Второе использовал, проходя по этажам. Известно также, что 4 мая Галявиев купил 200 патронов к своему ружью в одном магазине и 150 патронов в другом, обе торговые точки находятся в Казани.

Бывший сотрудник одного из российских спецподразделений ужасается: «Во-первых, то, сколько он взял с собой патронов. Просто чудовищный арсенал. Во-вторых, он же не на заборе прочитал о том, как экипироваться, где покупать, что покупать, как... Ничего лишнего с собой не взял. Это тоже нужно еще уточнить: где он этому научился?»

Психиатр, которая выдала Галявиеву справку для лицензии на оружие, не выявила у него никаких патологий. Ее сразу же после трагедии допросили в Следственном комитете. По словам женщины, если бы у нее появились хотя бы малейшие сомнения в психиатрическом здоровье пациента, справку он бы не получил. Врач отметила, что каких-то индивидуальных особенностей Галявиева она не запомнила, так как через ее кабинет за день проходит множество людей. Правоохранители изъяли у нее документы исследования «казанского стрелка».

Что сделали власти после трагедии в школе?

Президент России Владимир Путин потребовал ужесточить контроль за оборотом оружия. «Отдельное поручение было дано главе Росгвардии Виктору Золотову с тем, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший», – сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков и дополнил, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, «которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки».

В Совете Федерации после массового убийства в казанской гимназии вспомнили про компьютерные игры. Сенатор Александр Башкин заявил, что необходимо подумать над усилением контроля за содержанием компьютерных игр, поскольку содержащаяся в них героизация насилия может приводить к подобным трагедиям.

В Общественной палате решили, что «пора заканчивать» с анонимностью в интернете. Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по СМИ Александр Малькевич заявил: «Произошедшее – это еще один повод для того, чтобы закончить с анонимностью в социальных сетях. Тот канал, который вел террорист под именем «Бог», это самый яркий пример того, о чем мы говорим». Хотя у канала Галявиева до трагедии был всего один подписчик – он сам, а после новостей о расстреле в гимназии админы соцсети удалили канал, и сейчас он недоступен.

Прокуратура Татарстана сообщила, что проверит законность выдачи лицензии на оружие 19-летнему мужчине, устроившему бойню в учебном заведении. Ведомство также проверит обеспечение безопасности школьников и персонала всех образовательных организаций Казани, в том числе охрану и соблюдение пропускного режима.

Власти Татарстана выплатят по 1 млн рублей семьям погибших при стрельбе в школе, по 400 тысяч – людям, получившим ранения тяжелой и средней тяжести, по 200 тысяч – легкой степени тяжести.

Как часто происходит стрельба в российских школах?

Случаи стрельбы и нападения в российских школах совершаются не просто ежегодно, а по несколько раз в год. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ составила хронологию стрельбы в школах, лицеях и колледжах за последние пять лет. Получилась шокирующая статистика: всего с начала 2016 года по настоящее время сообщалось как минимум о 13 случаях (не считая атаки в Казани), когда в средних учебных заведениях в результате стрельбы из различных видов оружия погибли или пострадали люди.

В связи с бойней в Казани больше других сейчас вспоминают аналогичную трагедию в Керчи. Там в октябре 2018 года студент политехнического колледжа взорвал на первом этаже здания самодельную бомбу и стал расстреливать людей из помпового ружья. В результате атаки погибли 20 человек, пострадали 68. Между преступлением в Керчи и расстрелом в Казани эксперты нашли общее: оба преступника использовали один и тот же тип оружия. Но если керченский 18-летний стрелок Владислав Росляков покончил с собой, то казанский – сам сдался полиции. Другое отличие в том, что в Керчи нападавший прятал ружье в рюкзак и успешно скрывался до поры, а в Казани убийца ни от кого не прятался.

Что стоит учесть России из американского опыта?

Очевидно, что в преддверии осенних выборов на фоне трагедии политики постараются набрать очки среди электората. В этом плане им стоит обратить внимание на опыт тех, кто давно прорабатывает тему атак и нападений на школы, а также вопросы безопасности учебных заведений.

Главная проблема подобных трагедий в том, что предотвратить нападение на учебные заведения весьма сложно, но можно и нужно попытаться снизить ущерб и количество жертв. Так, за последние десятилетия режим безопасности в школах США пересматривался несколько раз и, увы, тоже в основном после резонансных кровопролитных нападений. Теперь там предусмотрено ежедневное посещение школ полицейскими патрулями или прикрепление сотрудников на постоянной основе. Американцы расширяют штат специалистов по безопасности, учителя проходят учения, введена особая терминология, разработаны пуленепробиваемые рюкзаки, которые можно использовать в случаи школьного шутинга в качестве щитов, и специальные пуленепробиваемые парты-капсулы, где можно спрятаться. А, например, в штате Индиана помимо пуленепробиваемых стёкол, «кнопок паники» и брелоков учителей для вызова сотрудников полиции теперь большое внимание уделяется психологической работе.

Однако в США вопрос об ограничении продажи оружия – это одно из самых больших и постоянных разногласий между Демократической и Республиканской партиями. Республиканцы выступают за то, чтобы не вводить ограничения на его продажу, а демократы – наоборот, пытаются её как-то ограничить. Кроме того, в США трактовка права на ношение оружия регулируется законодательством Штатов или даже городских органов власти.