Хемшилы, которые сами себя называют «хемшинли» или «хомшеци», – это особая группа населения, исторической областью проживания которых являются горные склоны Юго-Восточного Причерноморья (исторический Понт), а именно некоторые районы современной Аджарии, турецких провинций Артвин, Ризе, Трабзон, Гиресун, Орду и Самсун. Однако сегодня общины хемшилов проживают в Краснадарском крае, Ростовской области, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Армении и Грузии. Также они расселены и в крупных городах самой Турции.

Кроме того, хемшилы делятся на несколько подгрупп, отличных по языку, религии и особенностям культуры. Все эти особенности сложились у них вследствие исторических перипетий и нюансов, а иногда и трагических событий.

Приход на территорию Турции

Существуют разные версии того, как, почему и когда хемшилы пришли на территорию современной Турции. К примеру Рюдигер Беннингхаус считал, что они пришли в XI веке в Понт из города Ани, приграничного с Арменией города на территории современной провинции Карс. По народным преданиям, на которые по всей видимости опирался автор, считалось, что хемшилы бежали из Ани после его завоевания сельджуками в 1064 году.

Однако, другие авторы, в том числе и древние, говорят о приходе хемшилов в Понт еще в VIII веке. Так, историк Гевонд повествует об аббасидском наместнике Армении Сулеймане ибн Язиде аль-Амри, который после подавления вспыхнувшего восстания в регионе, поднял в наказание налоги в 789 году. Не желая платить, 12000 мужчин и их семьи (по другим данным 4000 человек) во главе с принцем Шапухом Аматуни и его сыном Хамамом покинули свой родовой дом в Ошакан в кантоне Арагацотн (регион в центральной части современной Армении) и направились в Понт. Уже там их встретили византийские власти, а император Константин VI принял у себя двух их предводителей и выделил им земли в горах Понтийского региона.

Здесь они основывают легендарный город Дампур, который позже был разрушен грузинским царем, но выстроен вновь Хамамом Аматуни и назван Хамамшен, позже произносимым как Хамшен, он сегодня располагается в провинции Ризе. Считается, что именно по названию своей новой столицы этот народ и получил имя «хамшенци», а в турецкой вариации – «хемшилли».

Хемшилы в Понте

Некоторые исследователи полагают, что армянская миграция в Понт продолжалась и позже на протяжении нескольких столетий, но не была массовой. Звучат также предположения о том, что пришедшие из Армении мигранты могли ассимилировать часть местного лазского населения.

Хемшилы с момента миграции в Понт обладали определенным самоуправлением под покровительством региональных держав, сначала Византии, Грузии, Трабзона, затем сельджукских мусульманских государств Каракоюнлу и Аккоюнлу, пока наконец в XV веке Султан Мехмед Фатих не присоединил все Южное Причерноморье к Османскому девлету.

Религия хемшилов

Сведения о религии хемшилов повествуют, что к моменту переселения в Понт и в первые века после этого они принадлежали Хачкарской епархии Армянской апостольской церкви. Однако их знакомство с исламом начало происходить еще задолго до присоединения этих земель османами. Некоторые исследователи полагают, что определенные группы хемшилов к XV веку уже были мусульманами.

Но основная масса хемшилов перешла в ислам постепенно, в период с XVI по XVIII век. Так что в данный момент подавляющая часть этого народа являются мусульманами-суннитами и придерживаются ханафитского мазхаба.

Однако часть хемшилов все же остались христианами. Этот факт коррелирует с заявлениями некоторых армянских активистов и исследователей о насильственном обращении хемшилов в ислам. Да и в памяти самого народа нет воспоминаний о насилии в отношении них по религиозному принципу. Напротив, религия ислам является очень важной составляющей самосознания хемшилов.

Субэтнические группы хемшилов

Баш-хемшилы, или западные хемшилы, самоназвание «хемшинли». Хемшилы различаются не только по религии, но и по языку и ареалам компактного проживания, эту же группу можно назвать основной и коренной, на что указывает и их название. Проживают они в провинции Ризе, на исторических территориях Хемшин и Чамлыхемшин. Будучи мусульманами-суннитами, они говорят на особом диалекте тюркского языка, называемый «хемшинче».

Амшенцы-христиане, или северные хемшилы, самоназвание «хамшенци». Эта группа отличается от других в первую очередь принадлежностью христианству. Говорят они на диалекте западно-армянского языка, в котором присутствует ряд отличий от собственно армянского.

После принятия ислама основной частью хемшилов решившие остаться христианами хемшилы переселились в провинции Трабзон, Гиресун, Орду и Самсун. Прожив там около 250-300 лет, они переместились практически в полном составе на территорию нынешних Абхазии, Адыгеи и Краснодарского края Российской империи. В российской традиции сложилась традиция различать между собой хемшилов-мусульман и амшенцев-христиан.

Кстати говоря, в открытых источниках на русском языке часто можно встретить заявления о том, что амшенцы были вынуждены покинуть Турцию вследствие событий, происходивших преимущественно в Восточной Анатолии в 1915 году. Однако реальные данные гласят, что амшенцы были приглашены в горную местность Западного Кавказа в 60-е годы XIX века недавно утвердившейся там русской администрацией для выращивания табака и позднее чая.

Если сказать точнее, то было выдано разрешение на переезд туда христиан из Восточно-Черноморского региона Османской империи, коими являлись амшенцы и греки. Переселение продолжалось в течение 50 лет и закончилось только с установлением на этих территориях советской власти.

Амшенцы Абхазии в 90-е годы были вовлечены в грузино-абхазский конфликт на абхазской стороне.

Хопа-хемшилы, или восточные хемшилы, самоназвание «хомшенци». Родным языком, как и у амшенцев, является особый диалект западно-армянского языка. Эта группа хемшилов исповедует ислам суннитского толка и исторически проживает от Артвина (регион Хопа) до Аджарии, но сегодняшний ареал расселения этой группы поражает. Сегодня восточные хемшилы проживают в Турции, Грузии, Краснодарском крае, Казахстане и Кыргызстане.

Оказавшись разделенными между СССР и Турцией в начале XX века, две части этой группы прожили разную судьбу. Так, восточные хемшилы, проживавшие в 12 селах Аджарии, в 1944 году вместе с турками ахыска были подвергнуты депортации и переселены на территорию нынешних Казахстана и Кыргызстана.

Трагедия этого народа усугубляется еще и тем, что им не было позволено вернуться в родные селения на территории Грузии. Лишь небольшая часть смогла каким-то способом поселиться в родных краях. Остальные же либо по сей день проживают в Центральной Азии, либо переехали в Краснодарский край, где долгое время не могли добиться официального статуса и даже получить гражданство.

Идентичность хемшилов

Отдельную и довольно интересную тему представляет идентичность хемшилов. В самой среде этого народа происходят довольно активные дискуссии на эту тему. Можно выделить три отдельные точки зрения«Хемшилы являются тюрками и не имеют отношения к армянам» – этого мнения придерживается часть восточных и западных хемшилов, являющихся мусульманами.

«Хемшилы являются отдельным от турок и армян народом» – этого мнения также придерживается часть хемшилов-мусульман.«Хемшилы являются особой группой армян, отличающихся от них по языку и, частично, религии» – этого мнения придерживаются в основном северные хемшилы (амшенцы) и часть других групп хемшилов, придерживающаяся левых взглядов.

На самосознание довольно сильное влияние оказывает религиозное мировоззрение этого народа. Как мы видим, хемшилы-мусульмане, особенно тюркоязычная их часть, не стремятся отождествлять себя с армянами. Вероятно, что на это повлияла и общая историческая атмосфера, сложившаяся между армянским и турецким обществом за последние полтора века.

Хемшилы в наши дни

Среди всех групп хемшилов сегодня есть активисты, которые широко представляют хемшильскую культуру и наследие. И пока в странах СНГ и в России хемшилы сохраняют свои языки, культуру и идентичность, национальным центром этого народа все же является Турция. В Турции хемшилы выпускают альбомы с народной музыкой и песнями, снимают фильмы на хемшильском языке, проводят дни хемшильского языка в крупных городах, таких как Стамбул, Анкара, Измир и др.

Из хемшилов вышел ряд известных личностей: реформатор эпохи Танзимата великий визирь Османской империи Дамат Мехмед Али Паша, экс-премьер-министр Турции Месут Йылмаз, экс-мэр Анкары Мурат Караялчин, министр образования Ахмет Тевфик Илери и др.

Практически во всех общинах хемшилов действуют общественные организации, представляющие их интересы. В Турецкой Республике под председательством Мехмета Алтынкая функционирует организация Hadig, популяризирующая хемшильский язык и культуру.

Сегодня между всеми, особенно мусульманскими, группами хемшилов существуют довольно тесные контакты. Хемшилы-хафизы Корана из Турции регулярно приезжают в хемшильские селения России и СНГ на месяц Рамадан, часть хемшилов с территории бывшего СССР переезжает в Турцию, на свои исторические земли. Но самое главное, что все группы, на каком бы они не говорили языке и как бы себя ни идентифицировали, у них есть понимание этнического и национального единства хемшильского народа. И какой бы тяжелой ни была судьба, какой сложной ни была их история, все это делает этот народ лишь интереснее для исследователя.