Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что Москва и Пхеньян обсуждают визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию.

«Буквально две недели назад в ходе моего визита в КНДР мы обсуждали этот вопрос», — сказал он журналистам.

Руденко также отметил, что ведется работа над организацией визита главы МИД России Сергея Лаврова в Северную Корею для продолжения стратегического диалога.

24 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приглашение Ким Чен Ыну, сделанное во время визита президента Владимира Путина в Пхеньян, остается в силе. Однако точные даты поездки пока не определены.

По неофициальной информации, Ким Чен Ын может посетить Москву в мае 2025 года на празднование 80-летия Победы. На конец марта ни российская, ни северокорейская сторона не подтверждали его участие в торжествах.

Тем временем Сеул сообщает о растущем военном участии КНДР в войне на стороне России.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, в марте Северная Корея направила в Россию еще 3000 военнослужащих.

С учетом предыдущих поставок, в Россию были направлены уже 11 тыс. северокорейских военных. Из них, по оценке Сеула, 4000 человек погибли или получили ранения.

Пхеньян также продолжает поставки оружия. Южнокорейские военные заявили, что Северная Корея отправила России значительное количество баллистических ракет малой дальности, реактивные системы залпового огня, артиллерию и гранатометы.

По мнению Сеула, объем поставок может вырасти в зависимости от ситуации на фронте.

С октября 2024 года КНДР разместила в Курской области около 10 тыс. своих военнослужащих. Эти данные подтверждают в Южной Корее, Украине и США.

В январе западные СМИ сообщали, что часть северокорейских сил была выведена с передовой из-за крупных потерь. Об этом писали The New York Times и Sky News.