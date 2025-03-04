Триумф справедливости и новая реальность

Осенью 2020 года свершилось важное событие в истории региона: Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, вернув земли, оккупированные почти три десятилетия. В связи с победой в Карабахской войне страна превратилась в ключевого регионального игрока, с которым вынуждены считаться даже крупнейшие мировые державы.

Сегодня, спустя несколько лет после военной победы, Азербайджан демонстрирует готовность к построению прочного мира в регионе — но на справедливых условиях, отражающих новую реальность. Мирный договор становится не просто дипломатическим документом, а фундаментом новой архитектуры региональной безопасности, в которой Азербайджан занимает место регионального лидера.

Путь к миру: преодоление препятствий

Переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией продвигается, несмотря на сохраняющиеся разногласия. По словам президента Ильхама Алиева, открытыми остаются только два пункта мирного договора: взаимный отзыв исков в международных судах и обязательство не размещать военные силы третьих стран вдоль азербайджано-армянской границы.

Последний пункт вызывает особое сопротивление Еревана, который цепляется за присутствие мониторинговой миссии Европейского Союза. Однако эта миссия с 200 невооруженными сотрудниками не способна реально контролировать всю границу — это лишь попытка Армении сохранить внешнюю поддержку и интернационализировать двусторонний процесс.

Президент Азербайджана последовательно подчеркивает, что военное превосходство его страны неоспоримо, и миссия ЕС не смогла бы предотвратить военную операцию, если бы Баку имел такие намерения. За этим требованием стоит принципиальная позиция Азербайджана: конфликт должен быть окончательно урегулирован двумя странами, без внешнего вмешательства.

Вопрос конституции: устранение угрозы будущих претензий

Еще одним важным условием для заключения мира является необходимость исключения территориальных претензий из конституции Армении. В преамбуле основного закона соседней страны содержится ссылка на декларацию о «воссоединении» Армении и Карабаха, что фактически закрепляет претензии на азербайджанские земли на конституционном уровне.

Для Азербайджана, ставшего полноценным состоявшимся государством с четко определенными и признанными границами, недопустимо подписание мирного договора с государством, чья конституция содержит территориальные притязания. Это не просто формальность, а гарантия от возрождения реваншистских настроений в будущем.

Полная победа Азербайджана сделала невозможной реализацию этих притязаний, однако их сохранение в основном законе соседней страны свидетельствует о неготовности полностью принять новую региональную реальность.

Зангезурский коридор: ключ к процветанию региона

Особую значимость для Азербайджана имеет открытие транспортных коммуникаций, прежде всего — прямого сухопутного сообщения с Нахчыванской Автономной Республикой через южные районы Армении. Эта территория, исторически известная как Зангезур, имеет стратегическое значение для всего региона.

«Зангезурский коридор должен и будет открыт», — подчеркнул президент Ильхам Алиев, отметив, что Азербайджан имеет право на прямую связь со своей неотъемлемой частью — Нахчываном.

Примечательно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян недавно заявил о готовности разблокировать все региональные транспортные коммуникации для Азербайджана. «Сегодня ни одна транспортная или экономическая коммуникация в Азербайджане не открыта для Армении или для тех, кто проезжает через Армению ни одна дорога, ни один железный путь, ни один трубопровод, ни одна линия электропередач, ни один кабель. Все дороги Армении открыты для Азербайджана. Еще в 2022 году правительство ввело в оборот проект решения об открытии трех пограничных пунктов на границе Армении и Азербайджана, что позволило бы азербайджанским грузовым и легковым автомобилям въезжать на территорию Армении и ездить, например, в Нахчыван и Турцию», — заявил армянский премьер.

Это важный сигнал, который, впрочем, сопровождается оговорками о контроле, что на данном этапе не может удовлетворить Баку, стремящийся к беспрепятственному сообщению между частями своей территории.

Турция как стратегический союзник и миротворец

Важную роль в процессе урегулирования играет Турция — стратегический союзник Азербайджана и региональная держава, заинтересованная в стабильности и экономическом процветании Южного Кавказа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган последовательно поддерживает мирный процесс, подчеркивая значимость окончательного урегулирования для всего региона. «Учитывая, что процесс нормализации отношений с Арменией продвигается вперед, мы с нетерпением ждем соглашения, которое позволит установить долгосрочный мир между Азербайджаном и Арменией», — заявил он накануне на встрече с дипломатами.

Анкара активизировала усилия для достижения процветания и стабильности на Южном Кавказе, демонстрируя готовность к нормализации отношений с Ереваном параллельно с армяно-азербайджанским мирным процессом. Это создает дополнительные стимулы для Армении принять новую реальность и адаптироваться к ней.

Делимитация границы: первые конкретные результаты

Значимым достижением в двусторонних отношениях стало начало процесса делимитации границы. Этот шаг имеет не только практическое, но и символическое значение — впервые после десятилетий конфликта стороны признают необходимость установления четкой и признанной государственной границы.

Армянские СМИ сообщают о демаркационных работах в направлении Газахского района, между селами Воскепар в Тавушской области Армении и селами Ашагы Эскипара и Юхары Эскипара Газахского района Азербайджана. Ранее Азербайджану были возвращены четыре села, оккупированные Арменией в начале 1990-х годов, а участок границы протяженностью почти 13 километров был делимитирован и демаркирован.

Согласно договоренности, достигнутой правительственными комиссиями под руководством Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна, процесс делимитации будет продвигаться с севера на юг, от района Газах-Акстафа к реке Араз. Это прагматичный подход, позволяющий последовательно решать территориальные вопросы, накопившиеся за десятилетия конфликта.

Глобальный контекст и вызовы

Мирный процесс разворачивается в сложном международном контексте, где региональные конфликты в других частях мира отвлекают внимание ключевых международных игроков. Это объективная реальность, которая, с одной стороны, снижает внешнее давление на процесс, а с другой — делает его более зависимым от двусторонних отношений.

Азербайджан, укрепивший свой международный авторитет проведением такого глобального форума как конференция ООН по климату COP-29, а также важным вкладом в обеспечении энергобезопасности Европы, демонстрирует способность выступать в качестве ответственного и влиятельного члена международного сообщества. Страна последовательно выстраивает сбалансированную внешнюю политику, сохраняя конструктивные отношения и с Западом, и с Россией, и с глобальным Югом.

Перспективы и вызовы

Сегодня ситуация на Южном Кавказе разительно отличается от положения еще пять лет назад. Азербайджан, в полной мере реализовавший свое право на восстановление территориальной целостности, сейчас заинтересован в долгосрочной стабильности региона, но на справедливых условиях.

Армения постепенно осознает необходимость принятия новой реальности. Об этом свидетельствуют готовность обсуждать вопросы, ранее считавшиеся табу, и признаки отхода от максималистских позиций.

Как недавно отметил премьер-министр Армении Никол Пашинян, «мы обеспечим безопасность этих грузоперевозок». Он также подчеркнул, что Армения готова обеспечить транзит трубопроводов, линий электропередач и кабелей из Азербайджана в Нахчыван. Это существенный сдвиг в позиции, который, впрочем, должен быть подкреплен конкретными действиями.

Процесс движется медленнее, чем хотелось бы многим в обеих странах, но сам факт продолжения переговоров и постепенного прогресса по отдельным направлениям вселяет осторожный оптимизм. Важно, что обе стороны осознают: время работает против эскалации конфликта. Военное превосходство Азербайджана настолько очевидно, что новая конфронтация не имеет смысла.

Заключение: к новой эре на Южном Кавказе

Победа Азербайджана в 44-дневной войне заложила основу для формирования принципиально новой региональной архитектуры, в которой именно Баку играет ключевую роль. Сегодня страна выступает не просто как один из трех государств Южного Кавказа, а как региональный центр силы, с которым приходится считаться всем.

Справедливый и прочный мир между Азербайджаном и Арменией откроет новые возможности для экономического развития и интеграции всего региона в глобальные транспортные и энергетические сети. В выигрыше окажутся не только непосредственные участники конфликта, но и соседние государства, и международное сообщество в целом.

Азербайджан демонстрирует готовность к долгосрочному и устойчивому миру, но такой мир должен основываться на признании новых реалий и соблюдении принципов территориальной целостности и взаимного уважения. Судя по последним заявлениям армянского руководства, в Ереване постепенно приходит понимание необходимости принятия этих условий.