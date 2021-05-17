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Состояние российских миллиардеров превысило треть ВВП страны
По этому показателю РФ опережает весь мир. Кроме того, страна заняла второе место по количеству «плохих» миллиардеров. За время пандемии коронавируса совокупное состояние богатейших россиян увеличилось на $207 млрд
Состояние российских миллиардеров превысило треть ВВП страны
Фото: ТАСС / Others
17 мая 2021 г.

За прошедший год состояние российских миллиардеров выросло с 25% до приблизительно 35% от ВВП России, следует из колонки руководителя отдела развивающихся рынков и мировой макроэкономики Morgan Stanley Investment Management Ручир Шарма, опубликованной в Financial Times. По этому показателю РФ опережает все страны мира.

В целом за время пандемии практически все долларовые миллиардеры увеличили свое состояние относительно ВВП своих стран, пишет Шарма. За прошлый год общее состояние богатейших людей в мире выросло на $5 триллионов, достигнув $13 триллионов, что стало самым резким скачком за все время ведения списка журналом Forbes. Тем самым, пандемия коронавируса только усилила тенденцию неравенства между богатыми и бедными слоями населения.

Специалист составил собственный рейтинг на основе данных журнала Forbes о состоянии миллиардеров всех стран, сопоставив эти суммы с размерами валового продукта каждой страны. Россия стала лидером среди двадцати проанализированных стран, за ней следуют Швеция (30%), Индия и США (по 19%). На пятом месте – Франция (17%), на шестом — Тайвань и Китай (по 15%).

Помимо этого Шарма разделил миллиардеров на три группы по происхождению их богатства: «плохие» (связанные с ухудшением экологии или ассоциирующиеся с коррупцией, например, недвижимость и добыча нефти), «хорошие» (технологии и производство) и унаследованные.

На первом месте по «плохим» доходам оказалась Мексика, за ней – Россия. Больше всего унаследованного богатства во Франции, Германии и Индонезии. Совокупное состояние всех российских миллиардеров, согласно подсчетам Forbes, увеличилось $207 миллиардов и теперь составляет $663 миллиарда. Активы одного только совладельца «Северстали» Алексея Мордашова равны 1,7% российского ВВП, отмечается в статье в Financial Times.

В топ-5 российских долларовых миллиардеров по версии Forbes вошли Алексей Мордашов ($29 миллиардов), Владимир Потанин ($27 миллиардов), Владимир Лисин ($26,2 миллиардов), Вагит Алекперов и Леонид Михельсон (по $24,9 миллиардов).

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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