За прошедший год состояние российских миллиардеров выросло с 25% до приблизительно 35% от ВВП России, следует из колонки руководителя отдела развивающихся рынков и мировой макроэкономики Morgan Stanley Investment Management Ручир Шарма, опубликованной в Financial Times. По этому показателю РФ опережает все страны мира.

В целом за время пандемии практически все долларовые миллиардеры увеличили свое состояние относительно ВВП своих стран, пишет Шарма. За прошлый год общее состояние богатейших людей в мире выросло на $5 триллионов, достигнув $13 триллионов, что стало самым резким скачком за все время ведения списка журналом Forbes. Тем самым, пандемия коронавируса только усилила тенденцию неравенства между богатыми и бедными слоями населения.

Специалист составил собственный рейтинг на основе данных журнала Forbes о состоянии миллиардеров всех стран, сопоставив эти суммы с размерами валового продукта каждой страны. Россия стала лидером среди двадцати проанализированных стран, за ней следуют Швеция (30%), Индия и США (по 19%). На пятом месте – Франция (17%), на шестом — Тайвань и Китай (по 15%).

Помимо этого Шарма разделил миллиардеров на три группы по происхождению их богатства: «плохие» (связанные с ухудшением экологии или ассоциирующиеся с коррупцией, например, недвижимость и добыча нефти), «хорошие» (технологии и производство) и унаследованные.

На первом месте по «плохим» доходам оказалась Мексика, за ней – Россия. Больше всего унаследованного богатства во Франции, Германии и Индонезии. Совокупное состояние всех российских миллиардеров, согласно подсчетам Forbes, увеличилось $207 миллиардов и теперь составляет $663 миллиарда. Активы одного только совладельца «Северстали» Алексея Мордашова равны 1,7% российского ВВП, отмечается в статье в Financial Times.

В топ-5 российских долларовых миллиардеров по версии Forbes вошли Алексей Мордашов ($29 миллиардов), Владимир Потанин ($27 миллиардов), Владимир Лисин ($26,2 миллиардов), Вагит Алекперов и Леонид Михельсон (по $24,9 миллиардов).