Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (Особые районы Донецкой и Луганской областей Украины, контролируемые пророссийскими боевиками) жалуются на многомесячные задержки зарплат, пишет «Московский комсомолец». Рабочие вынуждены бастовать, чтобы получить хоть какую-то оплату за свой труд.

В начале мая стало известно о забастовке сотрудников Енакиевского металлургического завода в так называемой ДНР, которые не получают зарплату с декабря 2020 года. Сам оклад не позволяет обеспечить даже минимальные условия для жизни, утверждают они. Деньги не выплачивают и тем, кто уже уволился.

Бастуют и на Алчевском металлургическом комбинате, где зарплату не выдавали с января 2021 года. С уволившимися там тоже не рассчитываются.

К тому же уже восемь месяцев женщины с детьми не могут получить алименты от своих бывших мужей, которые трудятся на комбинате. Хотя формально руководство удерживает часть зарплаты своих разведенных сотрудников. Из этого люди делают вывод, что их деньги кто-то ворует.

Схожая ситуация сложилась и на Луганском авиаремонтном заводе (ЛАРЗ). В апреле работникам выплатили 50% зарплаты за февраль, кроме того, параллельно гасятся долги за 2018 год, заявило начальство. По факту же выплачивается ₽2-3 тысячи по задолженностям за 2018-й и ₽7-8 тысяч в виде 50% от оклада.

В случае невыплат зарплат рабочим до 20 числа каждого месяца налоговики штрафуют завод на ₽60 тысяч – символическая для ЛАРЗ сумма.

И Енакиевский завод, и Алчевский комбинат находятся под управлением «Внешторгсервиса» – закрытого акционерного общества, которое было создано в 2017 году на фоне введения экономической блокады отдельных районов Донецкой области (ОРДО).

«Внешторгсервис» – абсолютно непрозрачная организация, зарегистрированная в непризнанной Южной Осетии. Ее связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко. Именно непроницаемость и закрытость экономической модели ОРДО стали причиной зарплатного кризиса, считает глава московского Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«Проблема с невыплатами зарплат в ДНР и ЛНР носит системный характер и заключается в той экономической модели, которая сложилась в самопровозглашенных республиках. Она подразумевает большую степень закрытости и непрозрачности, в результате чего крупные хозяйственники могут себе позволять совершенно хамским образом работать в ДНР и ЛНР, воспринимая местное население как рабов XXI века», – заявил специалист.

По его словам, в так называемых ДНР и ЛНР есть ряд предприятий, которые занимаются добычей угля и выплавкой металла и наверняка имеют ресурсы, необходимые для выплаты зарплат. Они даже занимаются экспортом, но люди все равно остаются без средств.

«При этом неизвестно, кто должен следить за деятельностью этих хозяйственников. Соответственно ДНР и ЛНР нуждаются в большей прозрачности, которая приведет к ответственности. Иначе там так и будут не платить зарплату, незаконно увольнять и так далее», – сказал Денисов.

В июне 2020 года на шахте Комсомольская в Антраците (находится под контролем ЛНР) 119 человек неделями бастовали из-за невыплаты зарплаты и ее сокращения, оставаясь под землей. В самом Антраците отключили мобильную связь и интернет. Выпуски газеты «Шахтер Донбасса», в которой описывались злоключения рабочих, изымались из продажи. Из-за освещения скандала в ЛНР был заблокирован сайт «Русская весна».

На этом фоне Европейский союз представил документ, в котором утверждается, что Россия пытается поглотить территории на востоке Украины, которые не подчиняются Киеву.

ЕС считает, что такие действия, как организация выборов в Донбассе и выдача жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР российских паспортов, направлены на «фактическую интеграцию неподконтрольных правительству Украины территорий в Россию».

Россия неоднократно отрицала намерения по аннексии территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявляя о приверженности Минским соглашениям, согласно которым отдельные районы Донецкой и Луганской областей должны получить особый статус в составе Украины.