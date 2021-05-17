Я изначально хотел написать этот материал, максимально дистанцировавшись от политических аспектов, коими наполнено большинство материалов в интернете, и взял за основу своей работы проект Мармарского университета «Турки и армяне: исторические турецко-армянские взаимосвязи». Что же касается именно этой статьи, то она составлена на основе работы стамбульского армянина, историка Саро Дадьяна.

Стамбул всегда был важным центром для армян, так как он был столицей Римской империи. В начале 390-х годов в Стамбул для получения одобрения от императора прибывает главный патриарх армянской церкви того периода Сурп Сахаг.

Вместе с ним приезжают и Сурп Месроб и его ученики, которые обосновываются в монастыре Агомидиан. Именно эта группа, изучавшая в столице теологию и философию, в 404-405 гг. смогла разработать алфавит, подходящий для звуковой системы армянского языка, который уже отсюда попал в Армению и используется по сей день.

Армяне постоянно страдали от византийско-сасанидских войн, так как жили на границе между этими двумя государствами. Во время длительной войны между армянами и Сасанидами в V веке часть армянского населения, особенно дворяне, мигрировала в Стамбул.

Византийцы радушно приняли новых поселенцев, так как прибывшие армяне заполнили вакуум после покинувших армию готов. Миграция в V-VI вв. достигла такого уровня, что к 572 году можно было говорить о многочисленной и организованной армянской общине в Стамбуле.

По данным Михаила Сирийца, армяне также имели в городе церковь под названием «Арменион». Однако император Алексей I Комнин, разгневанный тем, что армяне на востоке вступили в союз с сельджуками, разрушил эту церковь, а все священные предметы, принадлежащие армянам, были сожжены на городских площадях. После этого армяне больше не могли иметь церковь в Стамбуле. Однако в середине четырнадцатого века они смогли основать церковь и епископство в Галате, находившейся под генуэзской администрацией.

После взятия Стамбула Султаном Мехмедом Фатихом перед ним лежал город, не оправившийся от разграбления и разрушения латинянами, а от некогда восьмисоттысячного населения мегаполиса осталось всего от тридцати до пятидесяти тысяч человек.

Султан Мехмед, полный решимости вернуть Стамбулу его величие, восстановил город, построил базары и укрепил стены. Было решено увеличить и численность населения новой столицы за счет переселенцев из Анатолии, прибывших добровольно.

Таким образом население города в 1478 году достигло 14803 хозяйств, то есть более 70 тысяч человек, из которых 817 хозяйств являлись армянскими. Причем, так как в период правления Фатиха город нуждался в восстановлении и обширном строительстве, переселенцы были в основном архитекторами, подмастерьями, ремесленниками и рабочими. И если купцы и квалифицированные специалисты селились внутри города, часть из них и вовсе принимались ко двору Султана, то неквалифицированные рабочие выбирали для жизни селения вокруг города.

Армяне Бурсы, прибывшие в город в 1461 году под предводительством архиепископа Бурсы Ховагима, стали первой большой группой, перебравшейся из Анатолии в Стамбул после перехода последнего в руки османов. Таким образом, армянская епархия, находившаяся в Бурсе со времен Орхана Гази, также переехала в Стамбул.

Фактически это переселение является датой основания Стамбульского Армянского Патриархата. Эта группа поселилась в основном в районах Саматья, Кумкапы, Нарлыкапы, Бейоглу, Гедикпаша и Галата, которые до середины 1800-х годов называли «Altı Cemaat» (Шесть Общин). Этот термин использовался не только в народе, но и в официальных документах.

Второе массовое переселение армян в город в эпоху Фатиха произошло после взятия южных пределов Крыма в 1475 году. Так, генуэзцы и армяне из Феодосии (Кефе), в основном торговцы, селились в основном в двух районах – Галате и Карагюмрюке. Именно тогда Галата, и так уже имевшая армянское население, становится одним из центральных для армян районов, где у них даже были моноармянские кварталы.

Галатские армяне составили самую богатую и наиболее культурную группу среди армянского населения города. Отличительной чертой армянских выходцев из Крыма было то, что они чаще использовали тюркско-мусульманские имена, нежели собственно армянские. Некоторые кварталы и объекты в Карагюмрюке и по сей день называются «Кефели» именно благодаря феодосийским армянам и генуэзцам.

Районом с наибольшим числом армянского населения в Стамбуле являлась Саматья. Сначала здесь поселились переселенцы из Бурсы, а после завоевания османами Карамана в 1470 году сюда устремились и армяне Центральной Анатолии.

По этой причине армянское население района в основном было анатолийского происхождения. Кроме того, византийский монастырь Перилептос в Саматье, одна из самых величественных святынь города, был передан в пользование армянам, и этот храм являлся резиденцией Стамбульского Армянского Патриархата до 1641 года. Фактически, этот храм по сей день используется армянской общиной под названием Сурп Кеворк (Церковь Св. Георгия).

Иммиграция армян в Стамбул продолжилась и во времена последующих султанов. Так, во время Персидского похода Явуза Султана Селима в 1514 году многие армянские семьи с предместий Тебриза, Эрзурума, Кемаха, Муша, Сиваса и Эрзинджана были переселены в Стамбул. Также в тот же период многие армяне из-под Анкары, Сиваса, Токата, Байбурта и Аданы переехали в разные район столицы. Во время своих походов Явуз Султан Селим привез 200 армянских семей-ремесленников из Тебриза и 500 из Каира в Стамбул и задействовал их для разных задач.

Султан Сулейман также привел армян из разных регионов в Стамбул во время своих походов. Однако среди них выделяются ювелиры и мастера по чеканке монет, привезенные из Эгина (Кемалие, Эрзинджан). Они считали себя наследниками армянского царства Васпуракан, а их дворяне выбрали для поселения Хаскей. Именно они за короткое время стали гражданскими лидерами армянской общины Стамбула, установили тесные отношения с Османским дворцом и сохраняли управление общиной до середины 1800-х годов.

Во время правления Мурада III многие ремесленники, земледельцы, архитекторы и строители армянского происхождения из Тебриза, Грузии и Нахичевани были доставлены в Стамбул, приняты на службу ко дворцу и работали на главных строительных площадках Стамбула.

Быстрый рост армянского населения в городе в начале XVII века был связан с Восстанием Джелали. Мятеж племени Джелали в промежутке 1596-1610 годов положил начало миграционному движению в Анатолии, известному как «Великий побег».

Народы, среди которых были и армяне, бежали не только из Анатолии, но и из Румелии, Крыма и Сирии в Стамбул. В тот период самым массовым был отток армян с рубежей Южного Кавказа. Согласно Симеону Лехаци в его «Путевых заметках», если раньше армянская община Стамбула была малочисленной, то после прибытия спасающихся от Восстания Джелали это число достигло сорока тысяч семей.

В основном армяне селились в районах около городских ворот. Так, в районе Топкапы жили армянские цыгане «Боша» или «Поша». Большинство бошей, живших в основном рассеянно, приняли ислам во время правления Султана Ахмеда III, а остальные растворились среди армянского народа. Другим районом, где массово селились армяне, был район Йеникапы.

До Танзимата размеры, архитектура и внешний вид немусульманских (ахлю-зиммии) домов находились под определенными правилами и ограничениями. Однако районом, где немусульмане были наиболее свободными в Стамбуле, был Йеникапы. Раньше это место было пристанью, но сначала ил из речки Байрампаша, а затем строительный мусор от строительства мечети Лалели, высыпанные сюда, осушили эту территорию, и она была продана немусульманам. В основном это были армяне, плюс небольшое количество греков.

Если мы посмотрим за пределы городских стен, то увидим, что армяне в основном концентрировались в районах Хаскей, Касымпаша, Бейоглу и Галата. Кроме того, в зависимости от района, армяне делились и по родам занятий. Например, армяне Хаскея обычно меняли деньги, армяне Бейоглу были мельниками или пекарями, армяне Галаты – торговцами, а армяне района Касымпаша – в основном рабочими верфей или моряками.

Кроме того, с восемнадцатого века зажиточные армяне начали селиться в особняках по берегам Босфора. В азиатской стороне Стамбула большое количество армян проживали в районах Бейкоз и Ускюдар.

После Большого пожара в Бейоглу 1870 года армяне, жившие вокруг Бейоглу и Галаты, переселились в районы Пангалты и Куртулуш, где и по сей день наиболее сконцентрирована армянская община. По различным оценкам, армянская община в Стамбуле сегодня составляет от пятидесяти до шестидесяти тысяч человек, и большинство этого населения проживает в районах Шишли, Бакыркёй, Кадыкёй и Адалар.

О том, как они повлияли на историю Стамбула и как сегодня представлены в городе, я постараюсь рассказать в последующих статьях.