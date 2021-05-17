ПОЛИТИКА
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В научный совет при Совбезе РФ ввели распространяющего фейки сотрудника ГРУ
Александр Старунский, по данным СМИ, отвечает за «внешние операции России» и неоднократно был замечен в распространении теорий заговора о коронавирусе
В научный совет при Совбезе РФ ввели распространяющего фейки сотрудника ГРУ
Страница Александра Старунского в «Одноклассниках» / Others
17 мая 2021 г.

Президент Владимир Путин назначил членом научного совета при Совете безопасности сотрудника ГРУ Александра Старунского, сообщает «Медуза». По данным издания, Старунский – герой нескольких публикаций в американских СМИ и доклада эстонской разведки. В этих текстах говорится о связях Старунского с ГРУ и о его причастности к кампаниям по дезинформации, в том числе к распространению теорий заговора о коронавирусе.

Как рассказал «Медухе» источник, близкий к ФСБ, Старунский отвечает за «внешние операции России». Имя Старунского американские СМИ связывают с сайтом inforos.ru, якобы находящимся под контролем ГРУ (ГУ ГШ ВС РФ).

В Совбезе подтвердили включение Александра Старунского в состав научного совета при Совете безопасности, но отказались подробнее говорить о его работе.

«Старунский А. Г. действительно включен в состав научного совета при Совбезе РФ. Публикации других СМИ мы не комментируем», – сообщилиРБК в пресс-службе.

Впервые имя Старунского в связи с войсковой частью ГРУ 54777 и сайтом inforos.ru было упомянуто в статье The New York Times 28 июля 2020 года. Анонимные источники издания в американских спецслужбах назвали Дениса Тюрина и Александра Старунского «россиянами со связями в ГРУ», в задачи которых входило распространение дезинформации через сайты inforos.ru, infobrics.org и oneworld.press. С мая по июль 2020 года связанные с ГРУ сайты опубликовали около 150 статей о пандемии коронавируса, в том числе о том, что вирус может быть биологическим оружием.

Помимо связанных с коронавирусом теорий заговора, на этих ресурсах появлялись и материалы, связанные с внутренней политикой США, например «Украинская ловушка для Байдена». В статье, появившейся в июле 2020 года, за несколько месяцев до выборов, описывалась ситуация вокруг скандала с сыном будущего президента США Хантером Байденом и украинской нефтедобывающей компанией Burisma.

По версии NYT, такие публикации использовались для «отмывания информации». Вначале они выходят на порталах вроде InfoRus, после чего на них как на источник ссылаются более респектабельные англоязычные издания пророссийской ориентации, например, globalresearch.ca.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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