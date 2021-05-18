Военно-промышленная комиссия России в рамках подготовки новой государственной программы вооружения (ГПВ) на период с 2024 по 2033 год рассмотрит целесообразность включения планов по строительству нового авианосца, заявил член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, член морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.

По его оценкам, строительство одного такого нового авианосца потребует полтриллиона руб. «Есть разные оценки. Нам представлена такая: головной авианосец – около 500 млрд руб.», – сказал член ВПК. При этом он отметил, что при создании подобных кораблей всегда есть риск получить удорожание по мере строительства. «Мы можем ошибиться на 10-20%, но не в разы. Иначе уйдем в долгострой на многие годы», – предупредил он.

Поспелов добавил, что «российский авианосец должен быть дешевле американских кораблей аналогичного класса, но и немного поменьше». Он уточнил, что речь идет о водоизмещении не менее 70-80 тысяч тонн против 110 тысяч тонн у кораблей ВМС США. Ранее Поспелов говорил, что для российского военного флота необходимы три новых авианосца – головной и два серийных. При этом он подчеркнул, что аванпроект авианосца уже есть.

Сейчас на вооружении ВМФ есть всего один корабль с авианесущим крылом – тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», что позволяет России не нарушать доктрину Монтре при проходе через черноморские проливы. Он вошел в состав флота в 1991 году, а после участия в сирийской кампании, где показал себя достаточно неоднозначно, встал к стенке на модернизацию.

Из-за слишком больших расходов на содержание авианосца такой корабль большую часть «карьеры» проводит в ремонтах, заявил заявил РБК военный эксперт, младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник. Он напомнил, что российский авианосец «Адмирал Кузнецов» так и не достиг «нормальной боеспособности».

В декабре 2020 года на «Адмирале Кузнецове» произошел пожар. По предварительной версии, возгорание началось при ремонте во время сварочных работ. При пожаре погибли двое военнослужащих, еще 14 человек пострадали. Позднее в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) сообщили, что на восстановление корабля уйдет до 350 млн руб.