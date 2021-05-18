«Использование устаревших технологий и несоблюдение правил техники безопасности при эксплуатации Мецаморской АЭС создает серьезные экологические проблемы для всего региона», – об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана, который призвал международные организации мобилизовать усилия для закрытия армянской атомной электростанции.

Обращение Баку прозвучало 26 апреля 2021 года в 35-ю годовщину Чернобыльской трагедии. Азербайджан отмечает, что Мецаморская АЭС построена по такой же технологии, что и Чернобыльская, а нахождение ее в активной сейсмической зоне делает атомную станцию одной из самых опасных в мире.

Полное отсутствие защитной оболочки делает эту угрозу еще более масштабной. Несмотря на то, что многие страны и международные организации призывают закрыть АЭС, Армения до сих пор продолжает ее эксплуатацию.

История Мецаморской АЭС

Мецаморская атомная электрическая станция была построена с 1969 по 1977 год вблизи города Мецамор. АЭС состоит из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-440 (водо-водяной энергетический реактор мощностью (электрической) 440 МВт). Еще при проектировании станции главные трудности были связаны с ее расположением в одной из самых сейсмоопасных точек Земли.

Первый энергоблок АЭС был введен в эксплуатацию в декабре 1976 года, второй – 5 января 1980 года. В 1988 году в Армении произошло мощное землетрясение, эпицентром которого стал город Спитак (в советское время назывался Ленинакан). Подземные толчки магнитудой более 7 баллов унесли жизни около 25 тысяч человек. Однако ситуация могла привести к еще более катастрофическим последствиям, если бы случилась авария на Мецаморской АЭС, находящейся всего в 84 км от Спитака.

Сразу после землетрясения большая часть персонала АЭС сбежала со станции, и ее безаварийная работа была под угрозой. Помня о чернобыльской трагедии, работники боялись возвращаться, и лишь экстренная транспортировка персонала с других советских атомных электростанций позволила избежать аварии.

Спустя месяц после землетрясения два реактора Мецаморской АЭС были приостановлены. Лишь через шесть с половиной лет в 1995 году власти Армении решили запустить второй реактор. Сегодня он вырабатывает 40% электроэнергии страны. Первый же реактор, который ни разу не запускался с 1989 года, был демонтирован в 2017 году.

Самая опасная атомная станция в мире

11 марта 2011 года на АЭС Фукусима-1 в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами произошла радиационная авария максимального, 7-го уровня (по Международной шкале ядерных событий). На фоне этого трагического события вновь возникли вопросы относительно безопасного функционирования Мецаморской АЭС, которая также находится в сейсмически опасной зоне. В 2014 году ЕС назвал объект «опасностью для всего региона» и готов был безвозмездно выделить 200 млн евро на закрытие Мецамора, но Армения отклонила предложение.

По словам директора армянского информационного агентства «Медиамакс» Ары Тадевосяна, люди опасаются, что без Мецаморской АЭС страна погрузится во тьму, как в начале 90-х.

«Люди сравнивают потенциальный риск (аварии) с потенциальной нехваткой электроэнергии, которая может возникнуть в случае закрытия станции. У нас была ситуация, когда электричество подавалось один час в день, а иногда его не было в течение недели», – сказал он в интервью изданию National Geographic.

Официальные лица Армении уверяют, что модификации, внесенные в реактор Мецаморской АЭС за последние 15 лет, сделали его более безопасным, чем тогда, когда он был введен в эксплуатацию в 1980 году. Сторонники сохранения станции уверяют, что Мецаморская АЭС имеет возможность безопасного отключения в момент так называемой «проектной аварии», предусмотренной в ее конструкции. Руководитель Государственного комитета Армении по регулированию ядерной безопасности Ашот Мартиросян назвал систему охлаждения Мецамора одной из причин, по которой армянам следует быть спокойными.

Однако главная проблема безопасности Мецаморской АЭС – это отсутствие защитной оболочки, что является требованием для всех современных реакторов. За исключением еще четырех таких небезопасных АЭС, расположенных в России, в мире нет эксплуатируемых реакторов без защитной оболочки. Впрочем, защитная оболочка реактора на «Фукусиме» не справилась с предотвращением распространения радиоактивных материалов во время аварии.

Критики Мецаморской АЭС указывают и на то, что «система локализации аварии» на станции предназначена для противодействия небольшим повреждениям, а не масштабной аварии. Помимо этого, ядерное топливо для АЭС доставляется самолетом из России в то время, как большая часть ядерного топлива в мире доставляется по морю или по железной дороге, чтобы минимизировать воздействие потенциальных аварий.

Антония Вениш из Австрийского института прикладной экологии в Вене в статье для National Geographic называет Мецамор «одной из самых опасных» атомных станций в мире. По его мнению, хотя власти Армении провели работы по повышению безопасности АЭС, «общий уровень безопасности не претерпел существенных улучшений».

В справочнике американского института ядерной энергетики (NEI) отмечается, что подобные Мецамору АЭС не могут противодействовать авариям в первичной цепи. Помимо этого, находящаяся в сейсмоактивной зоне с потенциалом землетрясений в 9 баллов Мецаморская АЭС не имеет системы автоматического отключения в случае подземных толчков.

Об этом сообщает и англоязычная турецкая газета Daily Sabah, в которой отмечается, что электростанция может выдержать землетрясение силой не более 7 баллов. В 2009 году Управление по атомной энергии Турции предупредило об опасности трех атомных электростанций, включая Мецамор, в соседних странах. Турция призвала Армению закрыть электростанцию из-за неминуемой опасности, которую она представляет для региона, и с аналогичным требованием подала обращение в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

АЭС и поглощение Россией

Между тем, Армения намеревается продлить срок использования АЭС до 2026 года, а в перспективе – до 2036 года. Помогать Армении продолжать создавать серьезные экологические проблемы для всего региона будет Россия. 21 апреля директор Мецаморской АЭС Мовсес Варданян заявил о создании совместной армяно-российской рабочей группы, которая займется пролонгацией работы АЭС.

С российской стороны в работе примут участие компании, от которых фактически зависит функционирование АЭС: это компания по обслуживанию АЭС – «Русатом Сервис» (генеральный подрядчик по ремонту Армянской АЭС), проектировщик реакторов АЭС «Гидропресс» (проектирует реакторы для Мецаморской станции), а также другие госкомпании РФ («Росатом», «Атомэнергопроект», «Росэнергоатом» и специалисты московского научно-исследовательского «Курчатовского института»). В Ереване надеются, что если работы на прочность корпуса реактора будут успешными, тогда он сможет прослужить дольше.

Привлечение России к продлению срока эксплуатации станции стало свидетельством окончательного поглощения Кремлем Армении. После поражения Армении во Второй Карабахской войне премьер Никол Пашинян, которого Кремль подозревает в заигрывании с Западом, хочет успокоить Москву и делает ей реверансы.

Так, накануне визита Пашиняна в РФ в Армении прекратили уголовное преследование давнего друга Владимира Путина экс-президента Роберта Кочаряна, который теперь сможет пойти на выборы и вернуться в большую политику. Еще одним реверансом в сторону РФ стало заявление армянского премьера о том, что две страны обсуждают возможность создания на юге Армении опорного пункта российской военной базы и «возможности обогащения возможностей», существующей с 1992 года 102-й российской военной базы.

Для окончательного завоевания благосклонности Москвы руководство Армении предложилорассмотреть возможность строительства новой атомной электростанции. В Ереване признают, что продление срока эксплуатации действующей АЭС – это всего лишь откладывание времени ее смерти, и уже обещают, что новую АЭС построят при помощи россиян.

Мецамор под прицелом

Летом 2020 года, за несколько месяцев до Второй Карабахской войны, Армения пригрозила Азербайджану атакой на плотину Мингечевирского водохранилища. Как посчитали в Ереване, это могло бы привести к затоплению больших территорий. Угрозы прозвучали во время стычек армий двух стран, когда армянские военные грубо нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Азербайджана из артиллерийских установок.

Ответ из Баку не заставил себя долго ждать. Минобороны Азербайджана заявило, что на территории, где расположено Мингечевирское водохранилище, проведены работы по укреплению, а средства ПВО не позволят поразить стратегический объект. При этом Азербайджан напомнил Армении о многострадальной АЭС: «Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, находящиеся на вооружении нашей армии, позволяют с высокой точностью поразить Мецаморскую АЭС, что может привести к большой катастрофе для Армении».

Закрытие Мецамора и альтернативные источники энергии

Вопросы энергетики на Кавказе уже давно стали частью геополитики, а Мецаморская АЭС превратилась для Армении в политический балласт. От правильной постановки запятой во фразе «Закрыть нельзя работать» зависит, как власти могут повлиять на геополитический расклад в регионе.

Остановив работу АЭС, Армения может удовлетворить свои потребности в энергии и без ее продукции, поскольку электростанция дает 40 процентов всей потребляемой энергии, а более половины электроэнергии станции страна экспортирует в Иран. Мецамор, по сути, не справляется с главной заявленной целью Армении – обеспечить энергетическую независимость. Главными поставщиками энергоносителей для Армении выступают Россия и Иран (15%), обеспечивающие страну газом.

Помимо этого, ядерное топливо для Мецамора доставляется из РФ, и все сложные работы на станции выполняются российскими специалистами под руководством российских государственных структур.

После завершения Второй Карабахской войны Армения могла бы присоединиться к планам по развитию инфраструктурных проектов, которые предлагает Азербайджан. Это автомобильный и железнодорожный коридор из континентального Азербайджана в анклав Нахичевань через Зангезур, железная дорога, идущая из Еревана в Нахичевань и также проходящая через Зангезур, и железнодорожное сообщение из Армении в Россию через Азербайджан.

Как пишет американский специалист по международной энергетике и внешней политике Брэнда Шафер, планируемое новое железнодорожное сообщение в РФ позволит Армении импортировать топливо и уголь, которые можно будет складировать в качестве резерва для выработки электроэнергии, работающей на природном газе.

Новые мирные инициативы предоставляют Армении возможность использовать более разнообразные источники энергии, а закрытие Мецаморской АЭС будет способствовать безопасности как своих граждан, так и жителей соседних стран, и укрепит хрупкий мир на Южном Кавказе.