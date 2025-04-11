Импортные пошлины США на китайские товары достигли 145%. «Надеюсь, что в ближайшем будущем Китай осознает: времена, когда можно было безнаказанно наживаться за счет США и других стран, безвозвратно ушли и больше неприемлемы», — написал президент США Дональд Трамп.

Пекин в ответ объявил о дополнительных пошлинах на товары из США — с 84% до 125%. Эта мера вступит в силу с 12 апреля. В Минфине КНР подчеркнули, что в дальнейшем будут игнорировать сообщения о повышении тарифов со стороны Вашингтона.

Пока торговая война с Поднебесной продолжается, в отношении остальных стран предусмотрена пауза. Трамп приостановил «зеркальные пошлины» на 90 дней, в этот период базовая пошлина установлена на уровне 10%.

Чего добивается американский президент и какое влияние его действия окажут на весь мир, TRT на русском рассказал партнер Capital Lab Евгений Шатов:

— Как можно объяснить действия Трампа?

— Дональд Трамп имеет свою логику действий в рамках своей цели реиндустриализации США. Во-первых, речь идет о здоровом протекционизме для защиты внутреннего рынка. Повышение стоимости импорта (особенно из Китая) должно стимулировать спрос на товары американского производства, поддержав местные предприятия и рабочие места. Это как раз соответствует предвыборным обещаниям политика.

Более того, такие действия способны поддержать политический имидж Трампа, поскольку демонстрация «жёсткости» в торговой политике важна для укрепления поддержки среди избирателей, особенно в промышленных штатах.

Другая мотивация — это создание переговорного рычага (90-дневный мораторий для некоторых стран представляет собой инструмент давления, чтобы заставить партнеров пойти на уступки, например, снизить барьеры для американских товаров).

Кроме того, Трамп собирается снизить зависимость американской экономики от китайского импорта: экстремальные пошлины в 125% призваны перенаправить цепочки поставок из Китая в другие страны или вернуть производство в США.

— Какие последствия они будут иметь для экономики США? Какие товары подорожают?

— В первую очередь следует опасаться всплеска инфляции. Очевидно, что при таком раскладе неизбежен рост цен, при этом подорожают товары, которые США массово импортируют: из Китая — электроника, текстиль, машины, пластмассы, игрушки, а из других стран — сталь, алюминий, автомобильные компоненты (если пошлины в 10% сохранятся). Инфляция нанесет удар по потребителям и малым бизнесам, зависящим от импорта.

Кроме того, возникает риск ответных мер: если страны введут контрпошлины на американские товары (о которых уже объявили Китай и ЕС), то неизбежно пострадают американские экспортеры: фермеры, Boeing, энергетические компании.

Американская экономика сможет получить локальные выгоды, такие как рост производства в защищённых секторах (металлургия, текстиль), но эффект может быть ограничен из-за высокой стоимости внутреннего производства.

— Как торговая война Трампа с Китаем отразится на других странах?

— Косвенные последствия для РФ будут заключаться в снижении спроса со стороны Китая на сырье (нефть, газ) из-за замедления китайской экономики. При этом будут открываться новые возможности, связанные с укреплением торговли с Китаем как альтернативным партнером (например, в высоких технологиях или сельском хозяйстве).

При этом другие страны азиатского региона, такие как Вьетнам, Индия, Малайзия, смогут получить больше инвестиций из-за бегства компаний из Китая, однако на эти страны также наложены высокие пошлины (>20%). Также следует отметить, что глобальная торговая нестабильность ударит по экспортно-ориентированным экономикам: Германии, Южной Кореи, Японии.

— Чем все закончится? Какие меры есть в руках у Китая?

— Возможные сценарии динамики торговой войны между США и Китаем: сделка или дальнейшая эскалация. В первом сценарии Китай может увеличить закупки американских товаров, смягчить правила для иностранных компаний и усилить защиту интеллектуальной собственности.

Если же Китай выберет жесткий сценарий эскалации, и пока он остается базовым, то это приведет к затяжной торговой войне с переходом на запреты технологий, (например, полупроводников) и разделению рынков.

Для Китая последствия будут заключаться в девальвации юаня, что снизит эффект пошлин, но вызовет отток капитала. Китай может ответить таргетированными пошлинами, которые нанесут удар по сельхозпродукции (соя, мясо) и штатам, поддерживающим Трампа.

Пекин также имеет возможность ответить нетарифными барьерами, такими как бойкот американских компаний в Китае (Apple, Tesla) и ограничением экспорта редкоземельных металлов.

В итоге, вероятно, это закончится временным перемирием с частичными уступками, но напряженность будет сохраняться вследствие структурных противоречий, таких как технологическое лидерство и геополитика.

Таким образом, Трамп использует пошлины как тактику перезаключения торговых соглашений, но рискует спровоцировать глобальную рецессию. Китай ответит стратегически, используя свои рычаги, но обе стороны заинтересованы избежать полного разрыва. Россия и другие страны могут извлечь выгоду из перестройки цепочек поставок, но нестабильность ударит по всем.