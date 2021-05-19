Мало кто обращает внимание, но массивное наступление Израиля, мишенью которого становятся жизни мирных жителей сектора Газа, явилось результатом активизации его поселенческой экспансии в Восточном Иерусалиме. В этом году сионистское правительство предприняло очередные шаги по захвату палестинских домов в историческом квартале Шейх-Джаррах, когда верховный суд Израиля практически санкционировал выселение нескольких арабских семей из их законных жилищ на основании сомнительных законодательных инициатив. Вышедшие на протестные акции палестинцы столкнулись с тотальной жесткостью полиции оккупационных властей, однако не спасовали.

То, что это произошло во время Рамадана, ничуть не смутило сионистское правительство, которое, почувствовав кураж, решило показать свою власть и над верующими, приходившими в эти недели в мечеть Аль-Акса. Тяга полицейских к насилию вкупе с необоснованным перекрытием проходов к важнейшей мусульманской святыне привели к тому, что сионистам был дан уверенный отпор.

Это заставило израильское правительство прибегнуть к проведению карательных операций. После этого движение ХАМАС поставило перед сионистами ультиматум – отказаться от насилия, выпустить задержанных и освободить территорию Аль-Аксы, либо ждать ответа. Но, как известно, власти Израиля никого не слышат, кроме себя.

Ненужная правда

Мейнстримные западные СМИ инициировали целую кампанию по выхолащиванию смыслов и подмене информации о реальных источниках нынешнего кровопролития. В их материалах нередко ретушируются исторический и политический контексты и активно используются стереотипы о палестинском народе.

Наступление сионистского правительства на Палестину с подчеркнутой нейтральностью авторы называют «напряженностью», «столкновениями» или «схваткой». Это значительно снижает вопрос об уровне ответственности Израиля за происходящее и создает ложное впечатление о паритете сил между вооруженным до зубов сионистским государством и находящимся в долгой блокаде прибрежным участком палестинской территории.

Примечательно, что тема откровенного захвата Восточного Иерусалима всплывает в сообщениях эпизодически, будто не аппетиты оккупационных властей привели к издевательствам над палестинцами, а затем и военному наступлению. Мало кто упоминает, что выселение семей, десятилетиями живших в Шейх-Джаррах, носит характер не единичного судебного прецедента, а систематической войны с этническими арабами и их правами на место в Иерусалиме.

То, что западные СМИ основывают свои материалы исключительно на словах израильских официальных лиц, довольно емко проиллюстрировал недавний случай с вбросом ЦАХАЛ данных о начале наземного наступления на сектор Газа. После того, как слух со ссылкой на эксклюзивные источники был перепечатан ведущими изданиями, оказалось, что это лишь оперативный прием оккупационной армии. Подобным образом сионисты хотели спровоцировать защитников Палестины.

Бомба замедленного действия

Израиль научился хорошо пользоваться не только доверчивостью западных медиа, но и своей судебной системой. Интерес к кварталу Шейх-Джаррах, который находится на стратегически важной трассе, ведущей в Наблус на Западном берегу реки Иордан, сионисты проявляли с 1947 года, но законодательная база для его последовательного захвата была сформирована только два десятилетия спустя.

В 1970 году в Израиле был принят Закон о правовых и административных вопросах, который официально легализовал притязания еврейских поселенцев на землю и собственность, предположительно принадлежавшую евреям в Восточном Иерусалиме до образования сионистского государства.

Нужно ли говорить, сколько палестинских семей столкнулись с требованием платить некоторым поселенческим структурам аренду за проживание на якобы еврейской территории?

Несколько недель назад верховный суд Израиля принял решение в пользу поселенцев, приложив усилия лишить нескольких палестинских семей жилища. Однако на фоне протестного всплеска, расправ над этническими арабами и карательных походов сионистских правоохранительных органов суд отложил слушания по делу об историческом квартале, чтобы, вероятно, дать зеленый свет экспансии, но позже – когда весь шум уляжется. Генерального прокурора Израиля Авихая Мандельблита попросили принять участие в процессе. Его офис запросил срок в две недели, чтобы обдумать решение. Мандельблиту дано время до 8 июня. Зачистка оккупированного Восточного Иерусалима, как видно, пока что поставлена на паузу.

Однако вся ситуация ставит вопрос о том, имеют ли смысл адресованные израильским властям деликатные увещевания прекратить войну, в то время как первопричина конфликта не купирована. Сознательное снижение значения ситуации в Шей-Джаррах грозит привести к повторению боевых действий даже тогда, когда нынешний натиск израильской армии на время прекратится.