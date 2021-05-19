Новостная платформа TRT Deutsch, принадлежащая телерадиокомпании Турции TRT получила 19 мая письмо с угрозами, подписанное расистской группой Prinz Eugen. Организация названа в честь печально известной 7-й добровольческой горнопехотной дивизии СС «Принц Евгений».

По информации немецкой полиции, письмо является «расистским, антимусульманским и антитурецким». Оно содержит изображение предположительно мусульманина с бородой и в тюрбане в форме бомбы.

Полиция изъяла письмо в качестве доказательства и передала его в Службу государственной безопасности, сообщили в редакции издания.

TRT Deutsch, базирующаяся в Берлине, в последнюю неделю подвергается необоснованной критике и нападкам со стороны общественных деятелей и немецких СМИ в связи с освещением израильско-палестинского конфликта. Среди них –политолог Исмаил Купели и журнал NDR Zapp media.

Письмо с угрозами могло стать следствием необоснованной критики сторонников Израиля и агрессии в секторе Газа, полагают в редакции издания.

Главный редактор TRT Deutsch Каан Эльбир сообщил, что в течение последних двух недель TRT Deutsch широко освещала преступления Израиля в отношении палестинцев.

«По этой причине многие немецкие СМИ, а также политологи сделали нас мишенью для нападок. Но это никоим образом не помешает нам раскрыть истину. Мы продолжим освещать темы, на которые немецкие СМИ закрывают глаза, такие как расизм, ксенофобия, исламофобия и рост ультраправых в обществе. Такие угрозы нас не запугают», – заявил Эльбир в комментарии для TRT на русском.

Это уже третье письмо с угрозами, полученное TRT Deutsch за год. Расследования первых двух не привели ни к каким результатам, хотя полиция обещала прояснить ситуацию.

Напомним, западные медиа и политики возлагают ответственность за обострение израильско-палестинских отношений на организацию ХАМАС и палестинцев. В западной прессе и заявлениях чиновников Израиль выставляется жертвой конфликта.

СМИ молчат об оккупации, не замечают антиизраильские протесты по всему миру и в своих странах, не озвучивают заявления авторитетных правозащитных организаций, таких как Human Rights Watch или Amnesty International, заявляющих, что Израиль является режимом апартеида на палестинских территориях и совершает военные преступления.

Особой необъективностью и тенденциозностью в подаче информации отличаются немецкие медиа. Так, немецкая международная телерадиокомпания Deutsche Welle разослала всем сотрудникам циркуляр, согласно которому они не имеют права критиковать Израиль в эфире и использовать такие термины, как «колониализм» и «апартеид» в отношении израильской политики.

В редакции ссылаются на «особую ответственность Германии перед еврейским государством» из-за Холокоста. Медиахолдинг также принес извинения зрителям за интервью, в котором гость назвал Германию «причастной к продолжающимся убийствам палестинцев в Газе Израилем».

Deutsche Welle давно критикуют за предвзятое освещение событий в пользу Израиля. В адрес компании поступают требования «прекратить заставлять палестинских детей в секторе Газа платить за преступления немецкого народа против европейских евреев».