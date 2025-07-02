Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обрушился с критикой на Японию из-за предполагаемой неготовности страны покупать американский рис, обвинив Токио в том, что страна «испорчена» десятилетиями «грабежа» американской экономики.

«Мы не уверены, что заключим сделку с Японией, я сомневаюсь в этом», — заявил он журналистам, добавив, что Япония и другие страны «так избалованы, что им трудно пойти на сделку».

Трамп утверждает, что Япония «отчаянно нуждается в рисе», но «не берет» американский рис, и за последние десять лет не закупила ни одного американского автомобиля.

Однако, телеканал CNN утверждает, что обвинения Трампа не соответствуют действительности: по данным Бюро переписи населения США, в 2024 году Япония импортировала американского риса на 298 миллионов долларов, с января по апрель 2025 года — на 114 миллионов долларов, а согласно Японской ассоциации импортеров автомобилей, в 2024 году Япония ввезла 16 707 американских автомобилей.

На фоне приближающегося 9 июля окончания 90-дневной паузы на «взаимные тарифы», введенные Трампом 2 апреля, Япония стремится достичь торгового соглашения с США. Переговоры, тем не менее, зашли в тупик, особенно из-за 25-процентной пошлины на японские автомобили.

Трамп подтвердил, что не планирует продлевать паузу: «Я не думаю о паузе», — сказал он, пригрозив новыми пошлинами в «30%, 35% или любую другую цифру, которую мы определим» для Японии.

Заместитель главного секретаря кабинета министров Японии Кадзухико Аоки в среду отметил, что Токио осведомлен о заявлениях Трампа, но продолжит «искренние и честные» переговоры для достижения взаимовыгодного соглашения. Встреча премьер-министра Японии Сигэру Исибы с Трампом на саммите G7 в июне не принесла прорыва, несмотря на заявленные намерения продолжать диалог.