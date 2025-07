Ушедший месяц Рамадан был омрачен беспрецедентным нападением на святыню мусульман – мечеть Аль-Акса, которая располагается в Иерусалиме и уже не первый год является жертвой амбиций израильских политиков ультраправого толка.

Насильственное выселение палестинцев из своих домов, срыв религиозных обрядов и жестокое обращение с молящимися привели к новому витку эскалации в отношениях Израиля и Палестины, а также вызвали осуждение со стороны лидеров и СМИ многих государств.

Тем не менее, еще не все мусульманские страны проявили свою солидарность с протестующими в Иерусалиме. Например, совершенно отсутствует должная реакция со стороны азербайджанского правительства и СМИ. В то же время в азербайджанской блогосфере можно наткнуться на многочисленные мнения, которые призывают игнорировать события или же придерживаться позиции израильской стороны.

Подобный расклад показывает, что население Азербайджана недостаточно осведомлено о специфике событий, происходящих на Ближнем Востоке. Это неизбежно ведет к их неверной интерпретации, вместе с тем вызывая возмущение как у жителей мусульманских стран, так и у мусульман внутри самого Азербайджана.

Во время Второй Карабахской войны президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно упоминал о состоянии мечетей, находившихся под армянской оккупацией до 2020 года. Президентом была справедливо отмечена необходимость объединения мусульманского мира перед лицом политики исламофобии в Нагорном Карабахе. Более того, еще во время V Бакинского международного гуманитарного форума в 2016 президент выразил свою обеспокоенность в связи с ростом антиисламских настроений в Европе.

Действительно, во время вооруженного конфликта в Карабахе исламский мир продемонстрировал свою солидарность с Азербайджаном. Организация Исламского Сотрудничества выступила с заявлением, в котором осуждала армянские провокации в Карабахе и поддерживала территориальную целостность Азербайджана.

Поддержка Азербайджана была также озвучена такими государствами, как Турция, Пакистан, Афганистан, Босния и Герцеговина, Албания, Саудовская Аравия, Палестина. Отдельные акты поддержки в виде коллективных молитв, акций протеста и деятельности СМИ произошли в Катаре, Индонезии и других мусульманских странах.

Однако это не отменяет того факта, что в азербайджанской медиасфере сильны дискурсы, связанные с нежеланием уделять внимание положению палестинского народа на Ближнем Востоке. Главным образом это объясняется обширным военным и экономическим сотрудничеством Азербайджана и Израиля.

Взаимный интерес в этих отношениях действительно присутствует: Израиль является одним из важнейших поставщиков военной техники в Азербайджан, делится с Баку технологиями в сфере медицины, образования и промышленности и инвестирует в различные проекты.

Более того, Израиль активно высказывался в поддержку территориальной целостности Азербайджана, как это должно подобать любому государству, уважающему принципы международного права. В то же время Азербайджан является поставщиком нефти и газа в Израиль.

Нельзя не отметить, что высокий уровень отношений между государствами обеспечивается прагматическими интересами в геополитике. В частности, речь идет об общем противостоянии иранской экспансии, где помимо Израиля можно выделить таких игроков, как Турция и Саудовская Аравия. С другой же стороны, факт позитивного взаимодействия Израиля с мусульманским Азербайджаном может активно использоваться первым для налаживания отношений с другими мусульманскими странами. Аналогичным образом была выставлена американская сделка между Сербией и Косово, согласно которой Косово должно было стать первой мусульманской страной, признавшей Иерусалим в качестве столицы Израиля.

Однако, несмотря на исключительно позитивный имидж отношений Баку и Тель-Авива, можно выделить случаи проявления многовекторной политики со стороны азербайджанского правительства, которые также нельзя упускать из виду при формировании отношения к палестинской проблеме. Таким образом, Азербайджан относится к числу стран, которые признают независимость Палестинского Государства. Это связано с тем, что Азербайджан всегда был сторонником решения «Два государства для двух народов», признавая право Палестины на отдельное государство со столицей в Восточном Иерусалиме.

Напомним, что 10 июня 2020 года на встрече исполнительного комитета Организации Исламского Сотрудничества министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил следующее: «Поскольку мы собрались для рассмотрения критических событий, затрагивающих оккупированные палестинские территории, я хотел бы подтвердить полную поддержку Азербайджаном братского народа Палестины в его усилиях по достижению государственности, мира, стабильности и устойчивого развития». Кроме того, Мамедъяров выразил обеспокоенность Азербайджана сообщениями о возможных действиях, направленных на аннексию части Западного берега реки Иордан.

Аналогичным образом, еще во время исторического визита палестинского президента Махмуда Аббаса, Ильхам Алиев отметил: «Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что Азербайджан поддерживает Государство Палестина во всех международных организациях. Азербайджан всегда поддерживает Палестину во время дискуссий в рамках организации Исламская Конференция, Организации Объединенных Наций, и так будет всегда. Мы считаем, что в ближайшее время должно быть создано независимое и суверенное государство Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Это наша позиция, которую мы отстаиваем и будем отстаивать во всех международных организациях. С одной стороны, это наш братский долг, а с другой – эта позиция основана на международном праве».

В свою очередь палестинский лидер ответил: «У нас есть общие проблемы. У Азербайджана и Палестины схожие проблемы. Ваши земли также находятся под оккупацией. В обеих наших странах есть беженцы. Есть четыре хорошо известные резолюции ООН, касающиеся вас, – резолюции № 822, 853, 874 и 884. Все четыре резолюции ООН призывают к миру. Существует более 15 резолюций ООН, касающихся нас. Эти резолюции также призывают к миру. Но мы терпеливо ждем, когда эти вопросы будут решены мирным путем, чтобы мы могли пожинать плоды мира».

Меж тем азербайджанская поддержка палестинского дела подтверждалась не только заявлениями, но и действиями в рамках Организации Объединенных Наций. Так, в отчете Государственного Департамента США «Voting Practices in the United Nations in 2018» отмечалось, что на заседаниях Генеральной Ассамблеи 2017 года в ходе голосований по 22 резолюциям по теме Израиля и Палестины такие страны, как Азербайджан, Турция, Алжир, Катар, Саудовская Аравия, в 22 случаях голосовали противоположно израильской делегации.

12 июня 2018 года Азербайджан вместе с остальными мусульманскими государствами проголосовал против американской резолюции на Генеральной Ассамблее ООН, осуждавшей деятельность ХАМАС и других военизированных организаций в секторе Газа.

Соответственно, можно сделать выводы, что положительное азербайджано-израильское сотрудничество никак не влияет на отношения Азербайджана и Палестины, оставляя за Баку суверенное право определять свою позицию на Ближнем Востоке, исходя из собственных культурных и политических соображений. Более того, было бы ошибочным считать, что близкое взаимодействие государств накладывает на Баку обязательства беспрекословно поддерживать своего экономического партнера во внешнеполитических вопросах. Например, позиции Азербайджана и Израиля в отношении турецкого участия в ливийских, сирийских и средиземноморских политических процессах или же в отношении курдского вопроса являются полностью противоположными.

Безусловно, нельзя не сказать о евреях, исторически проживавших на территории Азербайджана и вносящих по сей день свой вклад в развитие государства. На сегодняшний день в Азербайджане проживает три группы еврейского народа (горские евреи, евреи-ашкенази и грузинские евреи), численность которых по разным оценкам может достигать от 50 тысяч до 100 тысяч человек. В стране свободно функционируют синагоги, многочисленные еврейские культурные центры, школы, а граждане Азербайджана иудейского вероисповедания не раз подтверждали свою любовь к родине на деле, что можно увидеть на примере подвига танкиста Альберта Агарунова во время Первой Карабахской войны.

Хотя и этот фактор особенно важен при формировании культурного взаимодействия Азербайджана и Израиля, было бы неправильным на этом основании выстраивать полную поддержку Израиля в его противоречивой внутренней и внешней политике в отношении мусульман. Напротив, именно официальному Тель-Авиву следовало бы ориентироваться на Азербайджан в качестве примера мирного проживания мусульманских, еврейских и христианских общин без подавления религиозных и культурных прав.

Далее следует рассмотреть несколько ошибочных тезисов, которые превалируют в азербайджанской медиасфере в отношении палестинцев:

«Палестинцы поддерживают армян»

Тезис, активно раскручиваемый в ходе Второй Карабахской войны и периодических столкновений в Палестине, чаще всего основывается на нескольких фотографиях, в которых совместно маршируют активисты с флагами Палестины, Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Однако мало кто из тех, кто неосознанно разжигает межнациональную рознь распространением подобных фотографий, всматривается в то, что на шествии в Иерусалиме принимают участие представители армянской диаспоры. Около 10 тысяч армян проживают на сегодняшний день в Израиле и в Палестине, имея на этих территориях собственные церкви, школы и общественные организации. В данном случае странно и совершенно нерационально обвинять палестинцев в использование их флага армянской диаспорой во время собственных акций.

Аналогичным образом можно было выдвинуть претензии и к израильтянам, только лишь основываясь на фотографиях с шествий армянской диаспоры с флагами Израиля. Нужно ли говорить о том, что крупные издания и каналы, использующие эти факты, а также отдельные высказывания каких-то лиц ставят под сомнение серьезность своей деятельности в медиасфере.

В отличие от сомнительных пропагандистских фактов, важное значение имеют официальные заявления. Палестинский министр иностранных дел Рийяд аль-Малики еще в 2018 году заявлял, что палестинское государство и его народ поддерживают справедливую позицию Азербайджана в армяно-азербайджанском Карабахском конфликте и его урегулирование в рамках международного права.

10 ноября 2020 года после заключения трехстороннего соглашения о перемирии в Карабахе спикер влиятельной палестинской политической организации ХАМАС Сами Абу Зухри опубликовал в своем Twitter-аккаунте поздравление Азербайджану с победой на арабском и азербайджанском языках.

В своем посте Абу Зухри пишет следующее: «Мы поздравляем Азербайджан с победой в боях и возвращением оккупированной территории. Это естественный конец любой оккупации. Мы желаем азербайджанскому народу стабильности и прогресса, а также высоко оцениваем роль Турции и ее справедливое отношение к проблемам уммы».

«ASALA и палестинские группировки воевали на одной стороне в Ливане»

Не менее ошибочным является перенесение событий Гражданской войны в Ливане (1975-1990) на фон армяно-азербайджанского противостояния в Карабахе.

Так, поводом игнорирования тяжелого положения палестинского населения служит аргумент совместного участия армянской террористической организации ASALA на одной стороне с Организацией Освобождения Палестины и Народным Фронтом Освобождения Палестины. Неопытные в тонкостях противостояний на Ближнем Востоке пожелают в этом увидеть прямую неприязнь палестинцев к азербайджанцам и туркам.

Однако малейшее ознакомление с научной литературой, посвященной Гражданской войне в Ливане, дает понимание, что временный альянс армянских террористов с палестинскими повстанцами основывался не на этнической неприязни к кому-либо, а на общности левых марксистских и коммунистических взглядов. Согласно отчету ЦРУ от 1984 года, ASALA имела также связи с Итальянскими Красными Бригадами, баскскими левыми радикалами из ETA и РПК.

Также стоит отметить, что ASALA рассматривала Советский Союз как «дружественное государство», поскольку террористическая организация была довольна тем, что Армения оставалась частью СССР до тех пор, пока «другие части армянской родины могли быть объединены в рамках Армянской ССР».

При этом террористов из ASALA нельзя назвать лидерами мнений ливанских армян в годы войны, поскольку большая часть армянской общины придерживалась политики «позитивной нейтральности», стремясь не вступать в конфронтацию со всеми воюющими сторонами. Отдельные представители общины могли участвовать в боевых действиях на стороне правохристианского «Ливанского фронта» и левомусульманского «Ливанского Национального Движения».

Если же возвращаться к палестинцам, то произраильские критики в Азербайджане не учитывают тот факт, что в Палестине имеет место сильная фрагментация на различные группировки, находящиеся между собой в идеологической конфронтации. Исходя из чего какие-либо заявления или действия со стороны ООП или НФОП не могут отражать общей позиции палестинцев по ряду вопросов.

На примере ХАМАСа, стоящего на позициях исламского консерватизма, можно увидеть поддержку действий Турции, Катара или того же самого Азербайджана. Более того, помимо некоторых левых марксистских организаций, предположительно солидарных с Арменией, в Палестине также проживают арабы-христиане, которые могут руководствоваться религиозной общностью при озвучивании своих личных взглядов по теме Турции или Азербайджана. С таким же подходом проармянские высказывания некоторых депутатов HDP (Демократическая Партия Народов – леволиберальная турецкая партия) можно было бы интерпретировать как турецкую поддержку Армении во время боевых действий в Карабахе.

«Арабы всегда предавали тюрков»

Другим недавно появившимся аргументом для поддержки Израиля является эксплуатация образа арабского восстания в 1916 году, когда Хашимитская династия при поддержке Великобритании выступила против Османской Империи. Несмотря на то, что восстание было результатом в том числе недальновидной политики младотурок в отношении арабов, оправдание арабофобии событиями 1916 года свидетельствует об отсутствии познаний в истории ближневосточного театра военных действий во время Первой мировой войны.

Как утверждает британский военный историк Stuart Hadaway: «Одним из распространенных заблуждений является идея о том, что все арабы хотели сражаться с османами. Это просто неправда: гораздо больше арабов сражалось за османов, чем против – либо в регулярных войсках, либо в качестве племенных сил против восстания эмира Мекки вдоль железной дороги Хиджаз в Аравии.

Записи, сохранившиеся в турецких и британских источниках, показывают, что среди арабских войск, сражавшихся в Палестине и Сирии, не было непропорционально высокого уровня дезертирства, и на самом деле арабские войска храбро и решительно сражались в таких местах, как Беэр-Шева в октябре 1917 года».

Если же считать предательством участие арабских делегаций в Парижской мирной конференции с целью получения независимости, то в условиях уже оформившегося распада Османской империи независимость была бы куда более благоприятным исходом, нежели последовавшее далее включение Ближнего Востока в орбиту влияния Великобритании и Франции.

Здесь же не стоит забывать, что похожим образом еврейская делегация также пыталась добиться независимости собственного государства в Палестине в 1918-1919 годах, что подтверждается архивными материалами из Парижской мирной конференции и Комиссии Кинга-Крейна в 1919 году.

Более того, в 1917 году из числа османских евреев было укомплектовано 5 стрелковых батальонов британской армии (38-42), неофициально называвшихся «Еврейским Легионом», которые участвовали в боевых действиях в Палестине против Османской империи. Следовательно, спекуляции историческими фактами вряд ли являются здравым способом пропаганды современных политических позиций.

Шовинистический тезис о предательстве активно продвигается также через напоминание о сложных взаимоотношениях Турции с режимами в Саудовской Аравии и Египте. Но и такое расположение фактов не имеет ничего общего с реальностью, где такие арабские страны, как Катар, Тунис, Оман, Марокко и Ливия, находятся в хороших отношениях с Турцией.

Интересно, что лица, проявляющие в своих высказываниях арабофобию, легко забывают о том историческом и культурном вкладе в азербайджанскую историю, который был внесен теми же арабами, начиная со времен Праведного Халифата и заканчивая Ширваншахами.

Завершая данную статью, хочется отметить, что ряду азербайджанских СМИ и комментаров, претендующих на серьезность и озвучивание позиции Азербайджана, следовало бы переосмыслить свою риторику и ориентироваться на реальную политику собственного государства и руководствоваться прежде всего принципами гуманности и беспристрастности. Более того, адекватная аудитория ожидает от подобных изданий тщательного изучения специфики многосложных конфликтов на Ближнем Востоке, освещение которых не может производиться исключительно через призму карабахского конфликта.

В конце концов, Азербайджану, большинство которого составляют последователи исламской религии, еще совсем недавно приходилось сталкиваться с похожей проблемой, когда к 1994 году из Карабаха было изгнано более 70% населения по этническому и религиозному признаку, а большая часть мечетей подверглась вандализму и уничтожению.