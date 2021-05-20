Подавляющее большинство палестинских христиан считают себя арабами в культурном и языковом отношении, выводя свое происхождение от первых последователей Иисуса и его апостолов в Палестине, имевших иудейское происхождение, а затем от арабов-гассанидов, византийцев и крестоносцев.

Палестинские христиане распределены между следующими основными церквями – Иерусалимской православной церковью, имеющей больше всего прихожан, Латинским католическим патриархатом Иерусалима и греко-католической Мелькитской церковью. Значительно меньшее число составляют англикане, сиро-яковиты, сиро-католики и представители различных протестантских церквей. Также на землях Палестины и Израиля проживают армяне, эфиопы, русские, румыны, украинцы и представители иных христианских конфессий, которые, однако, не относятся к палестинским арабским общинам и имеют свои храмы и приходы.

Общая численность палестинцев-христиан не превышает 1 млн человек, но большинство из них – беженцы в других странах. Жителями Израиля являются до 150 тыс. палестинских христиан, на территориях Палестинской администрации насчитывается до 50 тыс. христиан, из них в секторе Газа от 1,5 до 3 тыс.

Представители всех палестинских церквей едины в своем осуждении оккупационной политики Израиля, а палестинцы-христиане считают себя неотъемлемой частью палестинского арабского народа. Палестинские христиане и места их культа также становятся объектами агрессивных действий сионистских активистов и репрессивной политики израильских властей, в то время как израильская и сионистская пропаганда пытаются прежде всего представить палестинских христиан исключительно жертвами мусульман.

Среди христианских конфессий Палестины наиболее «палестинский» и «арабский» характер имеет Мелькитская церковь, чье духовенство и прихожане практически целиком состоят из арабов-палестинцев. Их представители были в авангарде борьбы с израильской оккупацией. Мелькитский архиепископ из Хайфы Джозеф Рая был первым представителем христианского духовенства, который открыто заявил о христианских жертвах арабской Накбы – «катастрофы», то есть изгнания арабов из Палестины. Он боролся за права жителей Икрита и Куфр-Барама, двух христианских деревень в Галилее на севере Израиля, жители которых были изгнаны Израилем в 1948 году и окончательно снесены бульдозерами в 1951 году.

Самым известным священником Мелькитской церкви, активно поддерживающим не только словом, но и делом палестинское сопротивление, стал Илларион Капуччи – мелькитский архиепископом из Кесарии. Он снабжал оружием Армию освобождения Палестины. Его он доставлял в страну, используя свой дипломатический статус. 8 августа 1974 года архиепископ был арестован силами безопасности Израиля за контрабанду оружия, которое он перевозил в собственном автомобиле на Западный берег реки Иордан, впоследствии в его доме также был обнаружен склад вооружений, а Капуччи был приговорен к 12 годам тюремного заключения.

В поддержку деятельности епископа Иллариона и с требованием его освобождения выступил мелькитский патриарх Максимос V. В частности, он указывал, что были иные католические епископы, которые контрабандой ввозили оружие, отдавали свои жизни и совершали другие действия, во имя спасения евреев от нацистского террора, точно так же действовал и архиепископ Илларион, только уже против израильской оккупации. Максимос также утверждал, что Израиль вошел в Восточный Иерусалим незаконно и вопреки резолюциям ООН.

Через два года, в 1978 году, Капуччи был освобожден из-за вмешательства Ватикана, отбыв четыре года из 12-летнего заключения. Тем не менее, и после освобождения архиепископ Илларион продолжил поддерживать палестинское сопротивление.

В частности, в мае 2010 года Капуччи был одним из организаторов и участников «Флотилии Свободы», которая направлялась из Стамбула в блокированную Газу. Судно «Мави Мармара», на котором он находился, было захвачено израильскими ВМС, девять человек из находившихся на нем погибли и многие получили ранения. После чего епископа держали в тюрьме Бэр-Шева, а затем депортировали.

В отличие от Мелькитской церкви, деятельность Иерусалимского православного патриархата, имевшего наибольшее количество прихожан среди арабов-палестинцев, в отношении агрессивных действий Израиля в Палестине была достаточно сдержанной. Основной проблемой являлось то, что Иерусалимский патриархат были греческим по своей сущности и находился под руководством греческого духовенства, которое было далеко от проблем своей «паствы». Тем не менее, через два месяца после начала Первой интифады 22 января 1988 года патриархи и главы Иерусалимских церквей, включая и православную, сделали первое из многих совместных заявлений против израильской оккупации.

С другой стороны, православный патриархат в некоторых случаях был заподозрен в сомнительных сделках, которые могут быть оценены как содействие оккупационным властям.

Так, Иерусалимский патриарх Феофил III с 2000-х годов начал активно распродавать церковные земли. Церковь заключила несколько крупных сделок, значительно сократив свои владения в Иерусалиме, Яффе, Кейсарии, Рамале, Назарете и Тверии. Также были проданы принадлежащие патриархии кварталы в Иерусалиме и Яффе. При этом переход этих владений в новую собственность должен произойти через 30 лет.

Подобная деятельность православного патриархата посеяла панику среди местных христиан, которые рискуют через 30 лет остаться без крыши над головой. Кроме того, после сделок недвижимость значительно упала в цене и местные жители не могут ее сдавать. Все это расценивается как завуалированное содействие переходу арабских земель под контроль еврейского населения.

В то же время многочисленные представители православной церкви, прежде всего арабского происхождения, активно участвовали в поддержке палестинских протестов против произвола оккупационных властей. Следует особо отметить деятельность епископа Федосия (Аталлах Ханна). Он получил широкую известность как поборник прав палестинского народа и сторонник союза с палестинскими мусульманами. До поставления в 2013 году архимандрита Филумена, он был единственным арабом в составе епископата Иерусалимской православной церкви.

Феодосий также был одним из инициаторов «движение исправления», цель которого – обеспечить уважение «законных прав» православных верующих арабской национальности. В частности, политика греческого руководства церкви была определена им как «расистская», которая и привела патриархат к состоянию глубокого упадка.

Аталлах Ханна выступил в поддержку защитников Аль-Аксы в начале мая 2021 года. В частности, посетив мечеть 11 мая, он заявил: «Эти герои противостоят сионистскому проекту и мрачной оккупационной политике, направленной против них – мусульман и христиан». Архиепископ подчеркнул, что эти «герои защищают всю нацию, выступая против израильской оккупации, колониализма, угнетения и диктатуры».

Не остались в стороне от поддержки палестинского сопротивления и представители палестинских протестантских общин. Так, важной вехой в развитии палестинского христианства стало формирование т.н. богословия палестинского освобождения. У его истоков стоял Наим Атик, палестинский англиканский священник, который в 1989 году опубликовал свою книгу «Справедливость и только справедливость: палестинское богословие освобождения».

Это была первая серьезная попытка палестинского христианина предоставить контраргумент тому прочтению Библии, которое использовали многочисленные христианские священники, занимавшиеся апологетикой сионизма, в том числе и на волне исламофобии. После публикации своей книги Атик основал Богословский центр освобождения «Сабил» («Путь»), штаб-квартира которого располагалась в Восточном Иерусалиме, который вел активную международную деятельность.

В свою очередь Герис (Джерис) Саед Хури, палестинский католик, был одним из первых теологов, которые разработали контекстуальное прочтение христианского Священного Писания, пытаясь дать ответы палестинским христианам относительно корреляции их арабской идентичности с конфессиональной принадлежностью и политической линией. Он начал свою деятельность в 1980-х и особенно был активен в период Первой интифады.

Труды Хури, безусловно, имеют католический фундамент, отсылая к периоду религиозных войн и крестовых походов, поэтому для него Израиль – захватчик и угнетатель, а палестинские христиане – «свидетели терпения» и крестоносцы.

В то же время, кроме собственно развития палестинского христианского богословия, важное место не только в научных работах, но и в практической деятельности Хури занимает диалог с миром ислама. В частности, в своих произведениях он постоянно подчеркивает культурное и историческое единство палестинских христиан и мусульман. В его конструкции идентичности палестинцев на первом месте выступает этничность – арабы Палестины, и только после религиозная принадлежность – христианская или мусульманская.

Таким образом, по его мнению, у палестинцев, христиан или мусульман, общее происхождение и история, поэтому христианско-мусульманский диалог необходим, чтобы противостоять сионизму, который Хури определяет как «ошибочная эксплуатация еврейской религии», лежащая в основе создания Государства Израиль. Такая эксплуатация включает в себя «политические интерпретации сионистов, которые привели к страданиям палестинцев».

Как считает Хури, сионизм, рассматриваемый как ложное использование еврейской религии, также повлиял и на ислам, «поощряя» развитие подобных радикальных течений уже среди мусульман, которые также стали злоупотреблять религией в политических целях.

Согласно Хури, сотрудничество между христианами и мусульманами должно также противостоять постоянной «пропаганде и агрессии» со стороны оккупационных властей, направленной на разделение палестинцев на мусульман и христиан и создание между ними стены нетерпимости и отчуждения.

Важным итогом подобной богословской работы стало инициированное в 2006 году латинским (католическим) патриархом Иерусалима кардиналом Мишелем Саббахом «Иерусалимской декларации о христианском сионизме». Заявления подписали также первоиерархи сиро-православной Церкви Израиля, епископальной Церкви Иерусалима и Израиля и лютеранской Церкви Израиля.

Иерусалимская декларация по христианскому сионизму отвергает принципы колониализма, апартеида и строительства империй, которые, по мнению подписантов, прямо вытекают из взглядов христиан-сионистов и их союза с государством и правительством Израиля.