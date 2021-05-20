Источники «Медузы» рассказали, что съемки «Туриста» профинансировал Евгений Пригожин, а сама картина призвана обелить репутацию частной военной компании (ЧВК) «Вагнера», которую связывают с бизнесменом и бойцов которой ранее обвиняли в бандитизме. В связи с этим спецкор Лилия Яппарова направила предпринимателю официальный запрос о комментарии.

В ответ бизнесмен заявил, что «Медуза» – «антироссийское» издание, задача которого «очернение всего великого и доброго, что создает Россия». «Отвечаю антироссийскому журналисту, сотруднику СМИ – иноагента. Гражданка Яппарова, в советское время были враги народа. Их расстреливали. Вы относитесь к подобной категории. Насколько я понимаю, ваша главная задача, как и всех сотрудников антироссийских изданий, в которые входит «Медуза», – очернение всего великого и доброго, что создает Россия и россияне, и обеление преступлений Запада», – заявил в своём ответе бизнесмен, куратор ЧВК.

«Центральноафриканские власти проведут расследование, и если эти факты не подтвердятся и окажутся вымышленными, то я «расчленю» вас в суде, как и других антироссийских опарышей. В общем, смотрите фильм и стыдитесь своей жизни, пока другие россияне получают удовольствие», – отмечается в заявлении.

Премьера фильма «Турист» о российских военных в ЦАР состоялась 19 мая на телеканале НТВ. Картину анонсировали как «драматичный и динамичный боевик» о людях, готовых «защитить правовой строй и жизни мирных граждан» республики. При этом в начале мая западные журналисты со ссылкой на данные ООН обвинили российских «инструкторов» в грабежах, изнасилованиях и казнях мирных жителей ЦАР. На съемках использовалась настоящая «вагнеровская» техника» – модернизированные операторами ЧВК грузовики «Урал» с пулеметными башнями от бронетранспортеров БРДМ-2. Мелькают в фильме и российские беспилотники «Орлан». Многие сцены сняты на основной базе «вагнеровцев» в городе Беренго и в их столичном штабе в Банги. Самый толковый и энергичный командир «российских инструкторов» срисован с одного из основателей «ЧВК Вагнера» – Дмитрия Уткина, отмечают в «МБХ медиа».

Часть съемочной команды «Туриста» уже работала над проектами, связанными с Пригожиным. Так, сценарист этой ленты Владимир Измайлов и ее продюсер Генрих Кен принимали участие в создании фильмов «Шугалей» и «Шугалей-2». Политтехнолог Максим Шугалей, попавший в тюрьму в Ливии во время работы над «африканскими» проектами Пригожина, стал главным героем сразу двух проспонсированных бизнесменом лент – обе успели выйти на экраны еще до освобождения Шугалея. Сейчас политтехнолог возглавляет связанный с Пригожиным Фонд защиты национальных ценностей: в этой роли Шугалей присутствовал на африканской премьере «Туриста», прошедшей 14 мая на центральном стадионе столицы ЦАР – Банги, указывала «Медуза».