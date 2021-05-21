В самом начале нашей эры римляне основали торговое поселение Лондиниум, построив мост недалеко от нынешнего Тауэрского моста. Он был заселен не только местными народами, но и европейцами с континента, а также выходцами с Ближнего Востока и Северной Африки. Но это не единственное, что не изменилось спустя более двух тысячелетий.

Будучи островным государством, Великобритания вынуждена была не просто торговать, но и осваивать судоходство. Так, когда-то, когда на Руси правил Иван Грозный, флот испанцев и португальцев был настолько силен, что британцы не могли попасть в Средиземное море. Им приходилось плыть в обход Скандинавии, чтобы попасть в Москву, вокруг которой объединились почти все русские земли. Доплывая до Архангельска, англичане спускались вниз к столице и видели по дороге белых медведей, что их поражало, поэтому они прозвали русских медведями.

Тем не менее, тяга к торговле и развитию флота все же вывели англичан в мировые гегемоны, в качестве которых они просуществовали много столетий подряд. Выкачивая все ресурсы из Азии и особенно из Индии, их империя стала крупнейшей, а монархия сохранилась до сегодняшнего дня.

Однако сам Лондон интересен в его административно-территориальном делении. Некогда из-за того, что лондонский Сити не удалось захватить местным народам, британцам пришлось построить Вестминстер – парламент – в другой части города. До сегодняшнего дня сам лондонский Сити остается фактически отдельной территорией внутри самого Лондона.

Тяга к торговле никогда не угасала в Великобритании. Когда-то старший Ротшильд с сыном переехал сюда из Германии, в то время как другой его сын переехал в Париж. Это были времена правления Наполеона, и во время Трафальгарской битвы Ротшильд был единственным банкиром, который мог получить оперативную информацию о ходе войны в Лондоне, так как они с сыновьями могли передавать информацию через мелкие лодки, которые проплывали даже во времена блокады (французы не пускали крупные суда через Ла-Манш). Благодаря этому Ротшильд был единственный, кто знал заранее, кто одерживает победу, а соответственно, мог и заблаговременно выкупать или продавать долговые обязательства британского казначейства, цены на которые зависели от хода боевых действий.

В наши дни скорость и дешевизна информации и валютных транзакций, да и в целом финансовая инфраструктура, продолжают играть ключевую роль в мировой экономике. Как известно, лондонский Сити занимает первое место в мире среди финансовых центров, опережая Нью-Йорк, Гонконг, Шанхай и прочие центры. Лондон сумел сохранить свои традиции и приумножить опыт.

Согласно исследованиям Deloitte, перед референдумом по выходу из ЕС Лондон занимал первое место среди европейских городов по количеству головных офисов крупных транснациональных компаний, вышедших на Европейский рынок (около 40%), втрое обогнав Париж, который занимал вторую строчку. По этой причине каждый второй высокооплачиваемый и высококвалифицированный специалист также работал в Лондоне, опережая в два с половиной раза второй по списку Париж (19%). Чтобы понять, насколько это шокировало самих исследователей из Deloitte, стоит обратить внимание на то, что этот показатель в Нью-Йорке в США, в одном-едином государстве, меньше разнится от города к городу: в Нью-Йорке трудятся только треть высококвалифицированных работников страны.

Тем не менее, в 2016 году произошел Брексит. Фунт стерлингов тогда обвалился почти на 20%, и многие компании заговорили о том, что они уйдут из Сити в другие города Европы. Однако этого не произошло.

С 2018 года многие крупнейшие транснациональные корпорации продолжили закрывать свои головные офисы европейского отделения в континентальной Европе и переезжать в Лондон, а из-за недавних событий в Гонконге еще и из этой страны крупные корпорации начали перемещаться в лондонский Сити (например, Банк HSBC). Более того, в 2016 году, когда британцы проголосовали за выход из ЕС, такие корпорации, как Apple (которая ранее находилась в Ирландии) и Starbucks (в Нидерландах), решили увеличить свое присутствие в Лондоне и переводят туда тысячи сотрудников. На руку Лондону сыграло как раз падение фунта, потому что именно в его худшие дни стало понятно, что отныне цена британской валюты торгуется на уровне, включающем все риски, связанные с выходом из ЕС, чего нельзя сказать о евро, так как Британия не входила в Еврозону, а потому наихудший сценарий для евро наступит только тогда, когда хотя бы одна страна этой зоны покинет ЕС.

Другими привлекательными условиями являются особый налоговый режим, а также возможность выходить из Лондона не только на единый Европейский рынок, но и на развивающиеся рынки. Так, если во времена колониализма лондонские компании владели целыми странами в Азии, то ныне этот город продолжает оставаться уже владельцем капитала.

Единственным конкурентом Британии в этом вопросе может быть Франкфурт. Если зона евро распадется, то самой крупной европейской экономикой в новой валютной системе останется Германия. Но нет худа без добра. При таком сценарии деньги в банках стран, входящих в Еврозону, будут автоматически конвертированы в национальные валюты, а потому больше всего напечатает национальной валюты та страна, в зоне которой большое всего денег. Это будет Германия. По этой причине в немецких банках самый высокий уровень депозитов, так как немецкие марки будут самыми востребованными из-за размера немецкой экономики.

Чтобы не допустить перегрева валютной системы, немецкому ЦБ придется снижать ставку ниже нуля, что может привести к оттоку депозитов. Более того, распад еврозоны и Евросоюза являются настоящей угрозой для немцев из-за того, что их экспорт в основном идет в страны ЕС. При таких неопределенностях Франкфурт вряд ли сможет стать альтернативным Лондону финансовым центром. По крайней мере, в долгосрочной перспективе.

Известно также, что в любой рыночной экономике цены формируются на открытом рынке, где спрос и предложение всегда стремятся к балансу. Из-за этого чем выше спрос на какой-либо товар или услугу, тем выше его цена, а чтобы удовлетворить спрос, необходимо создать поставку товаров и услуг. Так, владелец капитала становится каналом распространения динамик цен и ставок во всей цепочке, начиная от производства и финансирования, заканчивая поставкой продукции и прибыли.

Известно, что страны Запада являются не только крупнейшими потребителями сырья, но и промышленных товаров, производство которых уже давно выведено в развивающиеся страны, откуда выкачивается сырье. Но Европейский союз – это крупнейший рынок в мире, и лондонский Сити выступает здесь территорией, где не только обращаются ценные бумаги на биржах и где сформированы товарные рынки, к примеру Brent, но – и крупнейшие финансовые организации, обеспечивающие все денежные отношения между производителями (развивающимися странами) и потребителями (европейцами).

Когда-то пушнина как сырье была настолько важной, что по нынешним меркам ее можно сравнить с нефтью. Россия была богата ею, и Иван Грозный стал именно тем правителем, который, объединив земли, сумел заставить купцов вывозить все сырье не в обход казны. Именно за сырьем британцы плыли до Архангельска. Сегодня российская нефть торгуется на лондонской бирже, так как относится к сортам Brent, а Южная и Восточная Азия поставляют свою продукцию в Европу, проводя транзакции через Лондон. Изменилось ли что-либо в истории торговли Востока и Запада? Разве что сами товары, но никак не принцип торговли. По этой причине Лондон, судя по всему, переживет Брексит.

Однако две тысячи лет назад упадок Лондиниума был связан с упадком Римской Империи, а потому, раз история повторяется, то лондонский Сити, судя по всему, будет жить до тех пор, пока Запад доминирует в мировом капитале.