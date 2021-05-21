Глава USM Holdings Алишер Усманов – лично и через принадлежащие ему компании – пожертвовал на благотворительность 4,2 млрд фунтов стерлингов (более $5,9 млрд). Бизнесмен стал самым щедрым филантропом из списка богатейших людей Великобритании за 20 лет существования рейтинга The Sunday Times Giving List.

Только за последний год Усманов вложил в благотворительность более 500 млн фунтов стерлингов ($711 млн), отмечает The Times. Большая часть пожертвований приходится на Россию и Узбекистан. Приоритетными направлениями для мецената остаются спорт, наука, культура, медицина.

По соотношению трат на благотворительность и объема благосостояния бизнесмен занимает только 33-e место. Усманов жертвует 3,78% от состояния в 13,406 млрд фунтов стерлингов, подсчитала The Times. Первую строчку занял футболист клуба «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, который отдал на борьбу с проблемой голода среди детей 125% своего состояния в 16 млн фунтов стерлингов ($22 млн). В 2020 г. он пожертвовал 20 млн фунтов ($28,2 млн).

В топ-30 списка богатейших людей Великобритании по версии The Times вошли миллиардер Роман Абрамович (£12,1 млрд), совладельцы «Альфа-банка» Михаил Фридман (£10,7 млрд) и Герман Хан (£7 млрд), совладелец «Альфа-банка» Алексей Кузьмичев (£5,45 млрд), основатели игровой студии Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы (вместе £5,65 млрд), экс-замминистра связи РФ и основатель стартапа Arrival Денис Свердлов (£6,1 млрд).

Ранее журнал Forbes назвал Алишера Усманова лидером среди россиян по объему личных пожертвований на борьбу с коронавирусом в мире. Только в апреле 2020 года миллиардер вместе с партнерами направил 2 млрд руб. на нужды российского Оперштаба по борьбе с COVID-2019. Кроме того, он перечислял средства – €500 тыс. – на борьбу с вирусом властям итальянского острова Сардиния, где подолгу живет.