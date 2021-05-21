20 компаний производят более половины всего одноразового пластика в мире (130 млн тонн в 2019 году), усугубляя тем самым климатический кризис, говорится в свежем исследовании Minderoo Foundation. Эти отходы загрязняют океаны и атмосферу, их сжигают или выбрасывают на свалки.

В число главных загрязнителей входят государственные и транснациональные корпорации, включая нефтегазовых гигантов, химические компании, производителей масок, пакетов и бутылок.

Только на ExxonMobil – одну из крупнейших нефтяных компаний в мире – приходится 5,9 млн тонн из всего пластика в мире, следует из данных Wood Mackenzie, Лондонской школы экономики и Стокгольмского института окружающей среды.

Американская химическая корпорация Dow произвела 5,5 млн тонн пластиковых отходов, а китайское нефтегазовое предприятие Sinopec – 5,3 млн тонн.

11 компаний из двадцатки расположены в Азии, четыре – в Европе, три – в США, одна – в Латинской Америке и одна – на Ближнем Востоке. Их производство пластика финансируется ведущими банками, включая Barclays, HSBC, Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase.

Среди стран лидером по производству одноразового пластика на душу населения стала Австралия – более 50 кг в 2019 году, за ней следуют США, Южная Корея и Великобритания (по 44 кг).

Одноразовый пластик почти полностью производится из ископаемого топлива, что усугубляет климатический кризис. Среднее время разложения пластмассовых изделий, созданных по разным технологиям, колеблется от 100 до 700 лет, и их переработка – очень сложный процесс. Ежегодно во всем мире перерабатывается всего 10-15% одноразового пластика.

Сейчас в мире ежегодно производится более 380 млн тонн пластика всех видов. Кризис пластикового загрязнения обостряется с каждым годом. По прогнозам, в следующие пять лет мировое производство первичных полимеров для одноразовой пластмассы может вырасти более чем на 30%.

20 мая Турция сообщила о запрете импорта пластиковых отходов в страну для переработки. Greenpeace приветствовал это решение: ранее группа экологов заявила, что в некоторых турецких провинциях были обнаружены пластмассовые отходы из Великобритании, Германии, Польши и других стран ЕС, из-за которых на юге страны образовались «горы мусора».