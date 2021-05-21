Иран отобрал сотни надежных боевиков из числа самых авторитетных и боеспособных союзников-ополченцев в Ираке из состава «Аль-Хашд аш-Шааби» и сформировал из них более мелкие, элитные и крайне лояльные фракции. Тем самым Тегеран отказался от опоры на большие группы, на которые он раньше оказывал непосредственное влияние, пишет Reuters.

Новые группы прошли в 2020 году подготовку по ведению боевых действий с помощью беспилотников, слежки и онлайн-пропаганды и непосредственно подчинены офицерам сил спецназа «Аль-Кудс» их состава КСИР, которыми до своей ликвидации командовал Касем Сулеймани. Эти формирования ответственны за серию все более изощренных и профессиональных атак на Соединенные Штаты и их союзников, утверждают авторы расследования, ссылаясь на слова иракских сотрудников службы безопасности, командиров милиции и западных дипломатических и военных источников.

Эта тактика отражает реакцию Ирана на неудачи – прежде всего на смерть военного вдохновителя и начальника спецназа «Аль-Кудс» Касема Сулеймани, который в том числе контролировал шиитское ополчение в Ираке. Его преемник, Эсмаил Гаани, не был так хорошо знаком с внутренней политикой Ирака и никогда не оказывал такого же влияния на ополчение, как Сулеймани. Кроме того, крупные проиранские фракции Ирака были вынуждены занять более низкую общественную позицию после начала массовых демонстраций в конце 2019 года. После смерти Сулеймани их стало труднее контролировать, поэтому была сделана ставка на переход к опоре на более мелкие группы: они более эффективны в использовании новейших технологий, разработанных Ираном для нанесения ударов по своим противникам, таких как ударные беспилотники. «Новые фракции напрямую связаны с Корпусом стражей исламской революции», – заявил сотрудник службы безопасности Ирака. – Они получают приказы от них, а не от какой-либо иракской стороны».

Представители службы безопасности Ирака заявили, что по меньшей мере 250 боевиков посетили Ливан за несколько месяцев в 2020 году, где советники из КСИР Ирана и ливанской группы боевиков «Хезболла» обучили их запускать дроны, ракеты, закладывать бомбы и публиковать информацию о нападениях в социальных сетях.

Иракские службы безопасности и западные источники заявили, что новые группировки стояли за атаками, в том числе против сил под командованием США на иракской авиабазе Айн-аль-Асад в этом месяце, в международном аэропорту Эрбиль в апреле и против Саудовской Аравии в январе, и все они использовали беспилотные летательные аппараты со взрывчаткой. Эти атаки не привели к жертвам, но встревожили западных военных своей изощренностью.