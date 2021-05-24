ТУРЦИЯ
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Русский язык стал обязательным в вузах туротрасли Турции
Россияне прибывают интенсивно не какие-то последние  3-4 года, а на протяжении уже более 20 лет, пояснил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой решение об обязательном введении изучения русского языка в профильных учебных заведениях
Русский язык стал обязательным в вузах туротрасли Турции
Фото: АА / Others
24 мая 2021 г.

Во всех учебных заведениях Турции, где готовят сотрудников для туристической отрасли, русский язык стал обязательным для изучения, заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

Он также отметил, что местные жители любят русскоязычных туристов. «Россияне прибывают интенсивно не какие-то последние три-четыре года, а на протяжении уже более 20 лет. Здесь многие уже говорят на русском. Даже в наших туристических профессиональных училищах русский язык уже стал обязательным. Теперь, если вы учитесь в туристическом училище, знать только английский недостаточно, вам нужно выучить русский и еще третий язык», – сказал министр.

По его словам, в турецкой туристической отрасли хорошо знают требования россиян и вырабатывают стандарты обслуживания исходя из этой специфики. Мехмет Нури Эрсой считает, что туристы из России и Турции заинтересованы друг в друге.

24 мая стало известно, что Турция предложила России возобновить авиасообщение с популярными курортными городами. Также турецкие власти решили отменить обязательное предоставление результатов ПЦР-тестов. Уточняется, что решение может быть принято в связи с успешной борьбой России с пандемией. Ранее, 12 апреля, в России заявили об ограничении авиасообщения с Турцией до 1 июня. Между странами сохраняются по два регулярных рейса в неделю из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву.

Ранее стало известно, что в Казахстане растет интерес к турецкому языку: на онлайн-курсы турецкого языка в КЦ «Институт Юнуса Эмре» в Нур-Султане поступило рекордное число слушателей. По словам и.о. директора центра, большинство слушателей курсов составляет молодежь, планирующая получить образование в Турции.

«Среди слушателей курсов очень много желающих принять участие в стипендиальной программе Турции. Получив сертификат курсов центра и став участником стипендиальной программы, наши слушатели приобретают возможность, не теряя времени, сразу поступить в университет», – отметила Алмагуль Исина.

Исина указала на то, что с расширением инвестиционных и торговых отношений между Турцией и Казахстаном увеличилось число местного персонала в турецких компаниях, действующих в центральноазиатской республике.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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