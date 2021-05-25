Украинец Сергей Городничев, экс-боксер и один из бывших тренеров Владимира Кличко, сделал громкое заявление о коррупции, процветавшей в недалеком прошлом в любительском боксе. Специалист рассказал, что победу на Олимпийских играх можно купить за деньги и даже уточнил, в какие суммы спортивным функционерам обходились золотые медали.

По словам Городничева, золото Игр-2008 в Пекине для украинца Василия Ломаченко стоило 700 тысяч долларов, причем сам атлет и его тренер не знали о подкупе.

А вот высшая награда двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова (1996, 2000) обошлась России в 1 млн долларов. При этом информатор не уточнил, какая именно из двух.

«На Олимпиаде все решается, там уже все распределено, что сколько стоит. Договорняки есть. Просто об этом никто не говорит, или боятся. Я ничего не боюсь, уже перестал», – заявил Городничев YouTube-каналу «Боксерская правда».

«Вася (Ломаченко) этого не знает, и тренеры не знают. Это знают только наверху. На Олимпиаду везутся деньги. Насчет Лондона не знаю, знаю насчет Пекина, что за Васю 100% завозили. Ему просто дали выиграть. На Олимпиаду привезли, денег заплатили и лучшим боксером сделали», – добавил Городничев.

Украинец Василий Ломаченко является Олимпийским чемпионом 2008 и 2012 годов. Также он дважды выиграл чемпионат мира.