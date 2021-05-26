Турция заняла первое место по количеству созданных компаний в Узбекистане за четыре месяца текущего года, о чем свидетельствуют данные Государственного комитета по статистике.

Так, по информации соответствующего ведомства Узбекистана, по состоянию на 1 мая 2021 года в республике осуществляют свою деятельность 12,5 тыс. предприятий с иностранным капиталом.

С начала года было создано 1557 новых компаний, 164 из них – с участием турецкого капитала.

На втором месте – Россия (119). Занимавший ранее первую строчку рейтинга Китай на этот раз оказался на третьем месте. Предприниматели из Поднебесной открыли 94 компании на территории Узбекистана.

Турецкие бизнесмены еще в 2019 году подчеркивали, что инвестиции в Узбекистан имеют большое значение и перспективы: страна обладает большим количеством ресурсов и выгодным геоэкономическим положением.

В январе этого года стало известно о том, что Узбекистан и Турция проведут совместный бизнес-форум, нацеленный на стимулирование прямых контактов между деловыми кругами двух стран и формирование новых проектов промышленной кооперации.