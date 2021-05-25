Каждая эпоха в современной российской истории может быть описана доминирующей методикой взыскания долгов. В девяностых, когда этот рынок практически полностью был нелегальным, в ход шли паяльники и утюги. В нулевых, по мере наступления относительного порядка, перешли к нелетальным методам воздействия. В десятых работа коллекторов сводилась к психологическому прессингу, будь то сотня звонков посреди ночи, угрозы родственникам или испорченная краской дверь.

После 2016 года, когда был принят знаменитый закон 230-ФЗ, защищающий права должников, начался крестовый поход власти и Центробанка на микрофинансовые организации (МФО) и коллекторские агентства. Зерна нещадно отделяли от плевел, возможности для обмана и давления на клиента резко ограничили, а теми, кто работал по старинке, занялись силовые структуры.

Этих нескольких лет оказалось достаточно, чтобы даже в условиях пандемии коронавируса и глубочайшего финансового кризиса этот рынок не свалился в анархию.

Вниз по спирали

По данным Центробанка на март 2021 года, задолженность населения России по кредитам превысила 20,8 трлн рублей. За прошлый год она выросла на 2,4 триллиона, а за первый квартал нынешнего – еще на 800 миллиардов. В значительной степени это результат поэтапного снижения ключевой ставки Центробанком в попытках оживить экономику, подмороженную карантинными ограничениями (особенно в секторе услуг) и кризисом, обрушившим цены на нефть. Всего за 2020 год ставка опускалась трижды, совокупная динамика составила 2%: от 6,25 до 4,25%.

Во всем этом массиве доля проблемных кредитов составляет примерно 5% и за счет рефинансирования и каникул остается на достаточно стабильном уровне относительно общего объема, хоть и растет в абсолютных значениях.

За прошедший год сильно изменилась структура заемщиков. Брать в долг стали те, кто раньше старался этого избегать. А надежные клиенты с идеальной кредитной историей из-за потери работы или бизнеса зачастую были вынуждены обращаться в МФО.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в конце прошлого года в структуре заемщиков микрофинансовых организаций доля граждан моложе 30 лет достигла 34%, став самой многочисленной. Еще в 2016 году средний возраст их клиентов составлял 50 лет, 30% были пенсионерами и в основном без стабильной работы и высшего образования. 68% – квалифицированные специалисты и руководители среднего звена. Ранее доля таких клиентов не превышала 15%.

В самих МФО только радуются таким переменам, так как новые заемщики отличаются более высокой финансовой культурой и реже переходят в категорию безнадежных. Что, конечно, вряд ли можно считать позитивной тенденцией для общества в целом.

Золотой дождь для коллекторов

Разумеется, любой финансовый кризис для структур, занимающихся взысканием долгов, это как сильный град для жестянщиков. После пятилетней чистки на этом рынке остались самые сильные игроки, и делить пирог новых должников пришлось не так уж на много частей.

Для сравнения, точное количество коллекторских структур до 2016 года неизвестно, но оно примерно оценивалось в 700-800. В 2018 году было примерно 200 легальных и до 500 нелегальных организаций, из которых сотня проявляла наибольшую активность. На май 2021 года, по данным Федеральной службы судебных приставов, лицензию имеют 378 агентств.

Ряд правовых ограничений лишил их многих возможностей. Кредитные организации взаимодействуют с коллекторскими агентствами двумя способами: это либо агентский договор, либо договор цессии.

В первом случае исполнитель за определенную плату берет на себя функции отдела банка или МФО, занимающегося работой с проблемными должниками. Во втором – выкупает с хорошим дисконтом себе весь долг и с этого момента вступает в непосредственные финансово-правовые отношения с клиентом.

Как ни парадоксально, второе лучше и для коллекторов, и для самих должников. У них больший простор для поиска компромисса и вариантов взаимодействия. Но если в 2020 году объем рынка агентского взыскания увеличился на 6,8 процента, то сегмент цессии, по данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), упал на 22%, до 236,6 млрд руб.

Условия здесь диктовали сами кредитные организации. В условиях пандемийных ограничений им было выгодно максимально ужаться, в том числе и за счет отделов по взысканию. В конце концов, это не главный профиль их работы. Но упускать выгоду они не спешили.

С обеспеченными кредитами – ипотечными и на покупку автомобиля – разбирались сами. Работу с остальными могли отдать на аутсорс коллекторам, но взыскания, когда те случались, происходили в пользу банков или МФО.

Без особого давления

Это было связано и с тем, что за соблюдением новых условий работы взыскателей долгов с начала пандемии стали следить еще сильнее. Достаточно одного обращения человека в полицию, что коллектор позвонил в неустановленное время или, тем более, угрожал – и это может парализовать работу всего агентства. Поэтому действовать они, за редким исключением, предпочитали в рамках закона.

Как ни парадоксально, эффективность работы от этого только повысилась. Внедрение операторов-роботов позволило сильно сократить штат колл-центров, а значит, и расходы на сотрудников и штрафы, потому что нейросети правил не нарушают. Плюс заработали новые механизмы автоматического взыскания без согласия должника. Например, когда он пытается сделать банковский перевод или просто положить деньги на телефон.

Так или иначе, пандемию сыграли в плюс и банки с МФО, и коллекторские агентства, пусть и не так сильно, как рассчитывали. В 2020 году их объем работы с долгами физлиц составил рекордные 582 млрд руб. Для сравнения, в 2019 году было 545, а в 2013 – 300 миллиардов.

В 2021 году эксперты предсказывают некоторый рост задолженности, а значит, работы у них прибавится. Но вряд ли это будет катастрофический процесс: ключевая ставка продолжает расти. С июля 2020 года ставка повышалась дважды, вначале до 4,5, а потом и до 5 процентов.

По оценкам экономистов, к концу года она точно достигнет и может превысить планку в 6 процентов. Соответственно, количество новых выданных необеспеченных кредитов, которые становятся все менее доступными, в годовом выражении может даже снизиться по сравнению с предыдущим периодом.

На фоне этого система скоринга клиентов становится все более строгой и эффективной. Взять необеспеченный кредит будет все сложнее. Готовящиеся поправки к закону 230-ФЗ еще сильнее усложнят работу коллекторов. В частности, они, если будут приняты, запретят взыскивать с прожиточного минимума доходов и введут презумпцию несогласия родственников на общение с агентами.

В довесок ко всему, 26 апреля Конституционный суд принял решение, разрешив отбирать за долги последнее жилье у граждан России. Независимо от этических оценок решения, эта практика поможет банкам взыскивать долги без помощи коллекторских агентств. Поэтому, несмотря на продолжающийся кризис, не стоит ожидать ни скатывания значительной части россиян в долговую яму, ни того, что коллекторы продолжат богатеть на чужом горе.