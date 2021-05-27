В Татарстане Хәтер көне – День памяти защитников Казани и всех героев и батыров татарской нации – теперь будет отмечаться 13-го числа месяца шавваль, заявил муфтий республики Камиль Самигуллин на своей странице в Instagram.

Решение было принято на заседании Совета аксакалов Духовного управления мусульман (ДУМ) республики.

«Сегодня 13-й день месяца шавваль. В этот день в 959 году по хиджре войска под предводительством царя Ивана Грозного после продолжительной осады штурмом взяли Казань. Учитывая, что Казанское ханство было мусульманским государством и что события 1552 года шли в дни священного месяца Рамазан, старейшины предложили ежегодно отмечать Хәтер көне по хиджре», – написал муфтий в своей публикации.

Самигуллин напомнил, что и после 1552 года среди татар было множество отважных людей, которые сражались за Родину, поэтому важно помнить и о них тоже. Он предложил посвящать Хәтер көне памяти всех героев и батыров татарской нации.

В ходе заседания Совета также было выражено общее мнение о недопустимости каких-либо спекуляций на теме взятия Казани московским царем Иваном Грозным, так как они могут послужить сегодня инструментом для разжигания межнациональных конфликтов.

Хәтер көне всегда отмечался в Татарстане национальной общественностью 15 октября. В этом году 13 число месяца шавваль пришлось на 25 мая.

1-го шавваля ежегодно отмечается мусульманский праздник окончания поста в Рамадан - Ураза-байрам.