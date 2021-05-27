В первом квартале 2021 года россияне ускоренными темпами вкладывались в акции иностранных компаний по сравнению с прошлым годом, сообщил РБК со ссылкой на обзор рисков финансовой стабильности Банка России.

«Вложения в ценные бумаги нерезидентов выросли на 220 млрд рублей за первые три месяца этого года и достигли 836 млрд рублей. Для сравнения: за 2020 год прирост вложений в акции нерезидентов равнялся 346 млрд рублей», – говорится в материалах ЦБ. При этом объём акций российских компаний на счетах физлиц в этом году сократился на 8 млрд рублей, хотя в 2020-м инвестиции в акции резидентов увеличились на 341 млрд рублей.

«Большим спросом пользовались иностранные акции и облигации, стоимость которых уверенно росла вследствие масштабных монетарных и фискальных мер поддержки экономики со стороны развитых стран», – отметили в ЦБ. Индексы S&P 500 и NASDAQ выросли на 6 и 2% за первый квартал 2021 года. Индекс Мосбиржи за этот же период вырос на 7,7%, индекс РТС – на 6,4%.

Акции нерезидентов в основном приобретались физлицами на Санкт-Петербургской бирже: за первые три месяца 2021 года чистые покупки иностранных акций там стали превышать чистые покупки бумаг российских компаний, которые торгуются преимущественно на Московской бирже. Помимо высокой валютной доходности, привлекательность иностранных акций ЦБ объясняется возможностью диверсификации вложений по валютам, странам и отраслям. Среди лидирующих отраслей в иностранных бумагах, купленных россиянами, сектор высоких технологий (31%) и транспорт (10%), а в российских бумагах – нефтегазовая отрасль (33%) и горнодобывающая промышленность (10%).

В тоже время интерес граждан к локальным облигациям поддержал российский фондовый рынок, указывает РБК. Физлица в 2020 году купили российские облигации на 365 млрд руб., в то время как облигации иностранных эмитентов всего на 128 млрд руб. В 2021 году рост вложений физлиц в облигации резидентов продолжился: россияне вложили в российские бонды еще 201 млрд руб. (и только 28 млрд руб. в бонды иностранных компаний). В абсолютном выражении вложения в российские облигации на конец первого квартала 2021 года составляли 2,139 трлн руб. против 671 млрд руб. вложений в зарубежные облигации.

В целом фондовый рынок за прошлый год и первый квартал превзошел банковскую систему: на рублевые депозиты россияне положили 849 млрд руб., а с валютных вкладов сняли 455 млрд руб. В то же время граждане купили российские облигации и акции на 793 млрд руб., а иностранные – на 721 млрд руб.