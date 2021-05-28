Глобальное потепление привело к деформации более 40% объектов инфраструктуры (дороги, здания и проч.) в зоне многолетней мерзлоты в Арктике, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов на IX Невском международном экологическом конгрессе.

«Ученые из МГУ, РАН и Гидроспецгеологии в свою очередь посчитали и спрогнозировали вероятный ущерб от деградации мерзлоты к 2050 году – не менее ₽5 трлн», – цитирует министра ТАСС.

По словам Козлова, деградация мерзлоты, по некоторым подсчетам, оказывается причиной 23% отказов технических систем и 29% потерь добычи углеводородов.

11 мая глава Минприроды говорил о том, что вечная мерзлота на севере России исчезнет из-за глобального потепления. Уже сейчас, отметил Козлов, жители северных регионов понимают, что будет через 20-30 лет: они перестанут быть северными или превратятся в «ярко сельскохозяйственные» и к этому придется адаптироваться.

В Минприроды уже разработали два закона, которые, по мнению чиновников, позволят вести эффективный мониторинг процессов, происходящих в недрах многолетней мерзлоты.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео ТВ» Александр Шувалов заявил, что, согласно докладу Росгидромета, потепление в России идет более интенсивно, чем в других странах Северного полушария. Шувалов отметил, что уже в этом году северную часть страны ждет усиление осадков и увеличение толщины слоев, которые оттаивают в вечной мерзлоте.