В опубликованных декларациях о доходах сотрудников Минобороны не оказалось данных о доходах заместителей министра обороны Сергея Шойгу. Как обнаружил РБК, эта информация пропала и из деклараций за 2017–2019 гг. Всего у министра 12 заместителей.

В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны изданию сообщили, что информацию сняли с публикации в соответствии с федеральным законом от 5 апреля 2021 г. «О внесении изменений в ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». Согласно документу, сведения о доходах ряда военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих Вооруженных сил не публикуются.

Алексей Криворучко, один из заместителей Шойгу, был, согласно декларациям о доходах, самым богатым сотрудником Минобороны, отмечает издание. Его доход составлял 119 млн руб. Однако теперь в декларациях сведения о доходах Криворучко найти нельзя, отмечает журналист РБК.

Самым богатым в 2020 году из отчитавшихся публично сотрудников Минобороны стал Андрюшин А.А. с доходом 38,5 млн руб. Его должность не указана, на сайте министерства упоминался Андрюшин Андрей Александрович в качестве кандидата на «вакантную должность государственной гражданской службы» в 2018 году без других деталей. В пользовании у Андрюшина вместе с супругой и несовершеннолетними детьми указаны квартиры площадью 30,7 кв. м и 59,1 кв. м, следует из новой декларации. У супруги Андрюшина указан также гараж площадью 24,7 кв. м.

На втором месте — руководитель департамента строительства Минобороны Марина Балакирева. Ее доход, согласно декларации, – 34,9 млн руб. Она владеет четырьмя квартирами, машиноместом и долей в еще одной квартире. У ее супруга два земельных участка общей площадью 3090 кв. м, автомобиль Toyota Rav 4 и прицеп. Самой богатой семьей в министерстве стали супруги Святненко с общим доходом свыше 112 млн руб.

Доход главы военного ведомства Сергея Шойгу за 2020 г. составил 15,9 млн руб., а его супруги – 12,3 млн руб. Он опубликовал декларацию вместе с правительством.