В России новый скандал на продовольственном рынке. Только 10% продаваемого в стране мороженого не вызывают после экспертизы нареканий по качеству. Во всем остальном холодном десерте содержатся антибиотики, кишечная палочка и чуть ли не половины таблицы Менделеева. Также в соцсетях появились многочисленные фотосвидетельства бывшего сотрудника фабрики мороженого, где готовая продукция валяется прямо на полу: потом она не утилизируется, как того требуют санитарные нормы, а фасуется по коробкам, которые идут на продажу. Организация по защите прав потребителей бьют в набат: в России назрела объективная необходимость со стороны государства в новых действенных мерах, которые наконец позволят не допускать реализацию опасных товаров населению. Часть фабрик решила временно приостановить свою работу.

«Факты есть, доказать их трудно»

Перед началом летнего сезона, когда спрос на мороженое объяснимо вырастает, организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) напомнила о своем масштабном мониторинге качества и безопасности мороженого, которое широко реализуется российским потребителям. В основу мониторинга легли материалы независимых экспертиз, организованных Роспотребнадзором и Роскачеством, а также административная и судебная практика надзорных органов. Специалисты проверили и проанализировали более 70 наименований изготавливаемого в России мороженого.

В результате было установлено, что производители холодного лакомства массово допускают серьезные нарушения. Наиболее часто отмечаются: наличие бактерий группы кишечной палочки, наличие в составе крахмала и растительных жиров, недостаточная жирность, завышенное или заниженное содержание сухого молочного остатка, присутствие недопустимых привкусов, проблемы с консистенцией.

Кроме того, лабораторно доказано, что в каждом пятом русском мороженом есть антибиотики тетрациклиновой группы - в количествах, значительно превышающих нормы, а также следы бензилпенициллина, который там категорически не допустим.

Поразил экспертов и масштаб подделок в холодильниках магазинов. Россельхознадзор еще три назад отмечал, что доля фальсификата в целом на рынке молочной продукции составляет порядка 20%, а по некоторым категориям достигает 50%. Данный факт подтверждает размер импорта пальмового масла - более 800 тысяч тонн ежегодно. Бывший заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов указывал, что лишь часть пальмового масла в России используется легально: «Вредным продукт становится, когда для фальсификации будет использовано техническое пальмовое масло, которое… не пригодно для пищевой промышленности <…> Такие факты есть, но доказать их очень трудно».

Кстати, решить проблему фальсификации молочной продукции довольно просто. Для этого, например, достаточно включить ее в перечень товаров, подлежащих ветеринарной сертификации. Однако против электронной системы ветеринарной сертификации активно выступают те, кому есть что скрывать. Нелегальные игроки, которые подмешивают в молочные продукты ингредиенты неизвестного качества, получают с этого до 700% прибыли.

Маркая маркировка

В России будет использоваться другой способ борьбы с подделками. В декабре 2020 года правительство подписало постановление о том, что с 1 июня 2021-го в стране вводится обязательная маркировка молочных товаров, которая позволит отследить «жизненный цикл» продукта - от производства до его продажи в магазине. Причем первыми в России решили маркировать именно мороженое и сыры. С 1 сентября электронной маркировке будет подлежать вся «молочка» со сроком хранения более 40 суток, с 1 декабря - со сроком хранения менее 40 суток. К 2024 году электронная маркировка должна охватить все отрасли промышленности.

Однако всего за две недели до вступления постановления в силу представитель оператора системы маркировки «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) сообщил: полностью готовы к маркировке только 62% производителей мороженого, 30% могут задержаться на одну-три недели, остальные и вовсе «не выходят на связь».

Опаздывающие владельцы «холодного бизнеса» ссылаются на сложности с поставкой и монтажом оборудования, заодно угрожают дефицитом своего продукта на прилавках и даже приостановкой производства. Заместитель гендиректора Союза мороженщиков России Наталья Уткина поясняет, что маркировка осложняется тем, что это первый такой опыт в мире, а ассортимент продукции очень широкий. В Минсельхозе во избежание проблем предложили сформировать запас продукции и обещали освободить производителей от штрафов на некоторое время. Но некоторые все же предпочли приостановить производство.

Мороженое с пола

Среди тех, кто за полгода так и не подготовился к требованиям закона, - подмосковная «Чистая линия» и компания Unilever, которые занимают, соответственно, до 4% и 10% рынка. На общем совещании управляющий директор филиала компании Unilever в Омске Андрей Семенов, в частности, сообщил, что напечатанный Danaflex код на их продукции «легко стирается пальцем» и нужно время, чтобы решить этот вопрос. На днях стало известно, что компания собирается приостановить производство на 10 дней.

Новость о приостановлении мороженого «Золотой стандарт», Cornetto и «Магнат» совпала с опубликованием результатов их экспертизы. По данным некоторых источников, это не совпадение, как хочет представить производитель, а прямое следствие обнаружения нарушений на фабрике.

Дело в том, что ранее в СМИ появился материал с фотографиями производственных линий «Юнилевера» в Туле, опубликованный бывшим сотрудником компании, проработавшим на производстве более 5 лет. На снимках видно: горы и запечатанного, и распечатанного мороженого лежат прямо на полу. Мужчина рассказал в соцсетях, что такое мороженое не утилизируют, а «все подряд» раскладывают по коробкам и продают. Он также отметил: «Условия труда адские. Люди работают за ту же зарплату, что и пять лет назад».

Компания ожидаемо опровергла обвинения, отметив, что на фотографиях изображена нештатная рабочая ситуация, которую бывший сотрудник решил выдать за нормальный производственный процесс. Однако результаты экспертизы косвенно говорят об обратном. По сообщениям источников популярных Telegram-каналов, на данный момент производимое «Юнилевером» мороженое проверяется Роспотребнадзором на предмет безопасности для потребителя, и, если заключение «Общественной потребительской инициативы» подтвердится, компании придется отзывать свою продукцию из магазинов.

Председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов с пессимизмом комментирует низкое качества подавляющего большинства российского мороженого: «В настоящее время существующих административных и технических решений недостаточно для пресечения подобной практики и предупреждения нарушений. Штрафы в несколько сотен тысяч рублей, конфискация продукции, а также риск административного приостановления деятельности предусмотренные КоАП РФ, не останавливают нарушителей», – отметил он.

По его словам, объем рынка настолько велик, что даже комплексные усилия надзорных органов не позволяют переломить ситуацию. Поэтому эксперт посоветовал покупателям быть предельно внимательными при покупке мороженого и призвал государство принять действенные меры, которые запретят опасные товары, среди которых любимое лакомство детей, к продаже. Проверить мороженое по наименованиям, регионам и найденным в нем недостаткам можно в приложении, которое ОПИ опубликовало специально для потребителей.