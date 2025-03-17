Оружейный голод Украины: кто виноват? Что делать?
ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Оружейный голод Украины: кто виноват? Что делать?Может ли Украина самостоятельно обеспечить себя вооружением и насколько критична поддержка США? В чем зависимость ВПК Украины от Запада? Об этом ТRТ на русском поговорил с экс-советником главы Агентства оборонных закупок Украины Тамерланом Вагабовым
Оружейный голод Украины: кто виноват? Что делать? / TRT Russian
Эльшад МусаоглуЭльшад Мусаоглу
17 марта 2025 г.

Прошло чуть более трех лет с начала российско-украинской войны, и вопрос военной самостоятельности Украины стоит острее, чем когда-либо. Недавняя приостановка военной помощи США — пусть и временная — показала, насколько эфемерной остается поддержка Запада. Несмотря на последующее возобновление поставок и обмена разведданными после переговоров в Саудовской Аравии, Вашингтон продолжает корректировать свою политику, что заставляет Киев искать долгосрочные решения.

Украина уже стала крупнейшим в мире импортером вооружений, по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). В то же время, согласно исследованию, США усилили свое доминирование в глобальном экспорте вооружений, доведя свою долю до 43%, причем значительная часть этих поставок направляется именно в Украину.

Таким образом поставки из США и Европы остаются критически важными, особенно на фоне глобального дефицита боеприпасов и военной техники.

Какова реальная степень зависимости Украины от Запада в контексте развития военно-промышленного комплекса? Может ли страна самостоятельно обеспечить себя необходимыми вооружениями и насколько критична поддержка западных стран, и особенно США? ТRТ на русском обсудил эти вопросы с экс-советником главы Агентства по оборонным закупкам МО Украины Тамерланом Вагабовым.

В чем зависимость Украины от Европы или Америки, и есть ли она? На каком этапе находится Украина в плане развития своего военно-промышленного комплекса? Может ли Украина самостоятельно закупать и производить необходимое вооружение?

По мнению специалиста, ситуация для Киева выглядит крайне сложной. «К сожалению, Украина не может полностью самостоятельно обеспечивать свои военные нужды», — отмечает эксперт. Он выделяет четыре ключевые проблемы, с которыми сталкивается украинское руководство.

В первую очередь речь идет о финансовых ограничениях. В 2024 году дефицит бюджета Украины составил около 19%, и это серьезная проблема.

«В Украине есть проблемы с ликвидностью и финансами. Дефицит бюджета покрывается за счет внешних источников — механизмов G7, таких как Ukraine Facility, а также прямой помощи от США и Евросоюза», — поясняет эксперт.

По его словам, в случае прекращения финансовой поддержки от Соединенных Штатов, включая прямые перечисления в центральный бюджет, ситуация станет критической: «Элементарно, нет денег. Это первый важный момент».

Вторая серьезная проблема связана с глобальным дефицитом вооружений. Эксперт отмечает, что особенно остро ощущается нехватка боеприпасов для артиллерии и минометов как советского, так и натовского калибра, а также их компонентов.

«За три года войны Украина фактически выкупила все запасы и заключила контракты с основными заводами на несколько лет вперед», — говорит специалист. Он подчеркивает, что это касается производителей из Восточной, Центральной и Западной Европы, с особым акцентом на восточноевропейские страны — Румынию, Болгарию, Чехию, Словакию и Польшу.

Даже турецкий военно-промышленный комплекс, с которым у Украины сложились тесные связи, сталкивается с аналогичными ограничениями.

Третья проблема, по словам эксперта, заключается в том, что многие виды вооружений, которыми сейчас пользуется украинская армия, производятся исключительно в США.

«Это тактические реактивные системы залпового огня типа HIMARS, средства ПВО, авиация, а также комплектующие и боеприпасы для них», — перечисляет он.

Кроме того, вся американская бронетехника, находящаяся на вооружении украинской армии — боевые машины пехоты Bradley, танки Abrams M1, бронетранспортеры M113 и самоходные артиллерийские установки M109 Paladin, — требует постоянного обслуживания, ремонта и поставок запчастей из США.

Особо эксперт выделяет гаубицы M777 производства компании BAE Systems. «Хотя это британская компания, но она также является эксклюзивным партнером и подрядчиком Министерства обороны США. Эти гаубицы калибра 155 мм — основная артиллерия натовского производства, состоящая на вооружении Украины», — поясняет он.

По его словам, из-за обстрелов с использованием российских FPV-дронов и естественного износа стволов, вызванного интенсивным использованием, возникает необходимость в их регулярной замене. «Без этого гаубицы могут не справляться с поставленными задачами, и в худшем случае может произойти разрыв ствола», — предупреждает эксперт.

Он подчеркивает, что Европа не может в полной мере заменить США в поставках такой техники. Причины включают как частичную зависимость европейских оборонных предприятий от американских компаний (через долевое участие), так и недостаточные производственные мощности европейского ВПК.

Четвертой проблемой, по мнению эксперта, является низкий уровень компетенции в закупочной сфере самого украинского Министерства обороны.

Он напоминает о череде скандалов прошлого года, связанных с увольнением главы Агентства оборонных закупок Марины Безруковой и заместителя министра по обеспечению Дмитрия Клименкова. Эксперт указывает, что эти увольнения были вызваны некомпетентностью чиновников и общими недочетами в работе министерства под руководством Рустама Умерова.

«Неисполненные поставки составляют около 55-60%. Были оплачены деньги, но поставок не произошло, что является большой проблемой», — отмечает специалист. По его словам, ситуацию усугубляет тот факт, что ответственные за этот сектор лица не являются выходцами из оборонной индустрии.

«В условиях глобального дефицита и политической напряженности я ожидаю, что ситуация только усложнится», — заключает эксперт, подчеркивая, что без поддержки США Украине будет крайне тяжело справиться с существующими вызовами.

 


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