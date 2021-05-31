SARS-CoV-2 может быть далеко не последней вариацией коронавируса – если не разобраться с происхождением болезни, в будущем человечество может столкнуться с новой пандемией, считает американский ученый и содиректор Центра разработки вакцин Техасской детской больницы Питер Хотез.

«Нынешняя [пандемия] – третья по счету. Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19», – цитирует ученого NBC News.

Хотез напомнил, что первые две глобальные эпидемии, похожие на нынешнюю, – это вспышки атипичной пневмонии SARS (ранние 2000-е) и ближневосточного респираторного синдрома MERS (впервые зарегистрирован в 2012 году).

Мнение главы Центра разработки вакцин Техасской детской больницы разделяет основатель Microsoft Билл Гейтс, который ранее говорил о том, что следующая пандемия может быть в десятки раз хуже, чем та, которую принес вирус SARS-CoV-2.

Гейтс считает, что мир был действительно не готов к случившемуся, потому что современная система логистики оказалась слишком сложна.

«Чтобы не допустить повторения трудностей прошлого года, готовность к пандемии должна восприниматься так же серьезно, как мы воспринимаем угрозу войны», – предупреждает миллиардер.

С ним солидарен и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, предложивший инвестировать в здравоохранение, чтобы усилить готовность общества к новым вспышкам болезни.

Питер Хотез призывает к проведению еще одного исследования возникновения коронавируса в китайском городе Ухань, где он впервые был обнаружен в 2019 году. Ранее выяснилось, что жена ученого из Уханьской лаборатории умерла от COVID-19 еще в декабре 2019 года, то есть до официального начала пандемии.

По словам бывшего сотрудника Госдепартамента США Дэвида Эшера, который расследовал происхождение коронавируса, китайские власти знали о смерти женщины, однако в течение месяца не признавали, что вирус может распространяться среди людей.

28 мая стало известно о том, что разведслужбы США располагают некоторыми данными, с помощью которых, возможно, удастся установить источник возникновения коронавируса нового типа. Как отмечает The New York TImes, речь может идти о таких сведениях, как перемещение работников лаборатории в Ухане и характер начала вспышки коронавируса.

Республиканцы из комитета по разведке палаты представителей США 19 мая заявили о существовании убедительных косвенных доказательств лабораторного происхождения коронавирусной инфекции. По их данным, вспышку COVID-19 могла вызвать утечка из уханьского Института вирусологии.

Издание The Sunday Times со ссылкой на источники в британских спецслужбах утверждает, что разведка Великобритании также не исключает версию, что глобальная пандемия началась с утечки коронавируса из исследовательской лаборатории в Ухане.