Более 5 млн россиян находятся в списках невыездных из-за неоплаченных долгов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«На 1 мая количество действующих постановлений о временном ограничении права на выезд должников из Российской Федерации, вынесенных должностными лицами территориальных органов ФССП России, составило 5,1 млн», – сообщили в ФССП.

Почти пятая часть из них приходится на три региона – Краснодарский край, Башкортостан и Москву. Больше всего невыездных на Кубани, где ограничены в выезде за рубеж 381,4 тыс. человек.

На втором месте – Башкирия, где число невыездных должников составило 360,5 тыс. человек.

Российская столица оказалась на третьем месте с 227,6 тыс. невыездных граждан.

Каждый десятый из ограниченных в праве выезда – должник по алиментам. «По состоянию на 1 мая, 507,5 тыс. постановлений действовало в отношении должников по алиментным обязательствам», – сообщили в ФССП.

Согласно российскому законодательству, сумма долга, при которой ограничивают выезд за пределы страны, составляет ₽30 тыс. «Невыездной порог» по социально важным категориям исполнительных производств, таким как алименты, составляет ₽10 тыс.