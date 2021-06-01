В Сирии помимо «Вагнера» орудуют еще две российские частные военные компании (ЧВК), сообщает «Диалог.UA» со ссылкой на слова офицера ФСБ РФ и бывшего «министра обороны» самопровозглашенной ДНР Игоря Стрелкова.

«[Башар] Асад держится не только на наших… Асад держится на иранских ЧВК. Причем по численности эти ЧВК на порядок больше, чем наши. У нас там «Патриот», «Вагнер» и «Редут»», – заявил Стрелков.

Он уверяет, что все российских ЧВК, которые не имеют легальной основы в России или маскируются под охранные предприятия, принадлежат олигархам, близким к власти: действующую также в Ливии и других странах Африки ЧВК «Вагнера», как известно, связывают с российским ресторатором Евгением Пригожиным, «Редут», со слов Стрелкова, – это ЧВК, которая охраняет активы «дочерних» предприятий бизнесмена Геннадия Тимченко, а «Патриот», по его данным, курирует Минобороны и лично глава ведомства Сергей Шойгу.

«У иранцев там «каторжане», как их называют наши… и еще какие-то там. Не одни. Там несколько десятков тысяч. По сути, половина сирийской армии, самая боеспособная ее часть – это иранские боевики», – уточнил Стрелков.

Однако его слова – лишь подтверждение информации о том, что в Сирии со стороны россиян, помимо одиозной ЧВК «Вагнера», действуют другие структуры, которые, согласно российским законам, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Ранее в интервью российским СМИ председатель комитета «Общероссийского офицерского собрания» Евгений Шабаев рассказывал о структуре «Патриот» как о связанной с Минобороны России компанией. «Туда в основном берут профессиональных граждан, которые, по нашей информации, до сих пор проходят службу в Минобороны», – сказал Шабаев.

Генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов уточнял, что в составе «Патриот» – действующие специалисты Главного управления Генштаба ВС РФ (спецназ ГРУ), военные юристы и бойцы Сил специальных операций.

Шабаев, Ивашов, а также глава международной общественной организации «Честь и Родина» Владимир Петров обращались к российским властям с просьбой определить правовой статус россиян, которые воевали в составе ЧВК.

В коллективном письме от их имени отмечалось, в «Общероссийское офицерское собрание» уже три года поступают жалобы от бойцов, раненных в боях в Сирии, которые не получают «социальную, реабилитационную и экономическую поддержку» от государства из-за отсутствия этого статуса.

Согласно российскому законодательству, деятельность ЧВК в РФ запрещена. О необходимости урегулировать статус ЧВК ранее заявлял глава МИД России Сергей Лавров. В феврале экспертный совет при комитете Госдумы по обороне создал рабочую группы для обсуждения законопроекта о частных военных компаниях.