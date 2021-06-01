Давид Барнеа официально вступил в должность главы МОССАДа на этой неделе. Он стал тринадцатым по счету руководителем одной из ключевых структур внутри израильской системы безопасности. Теперь уже действующий глава спецслужбы проходил в прошлом службу в Армии обороны (ЦАХАЛ) в качестве бойца спецподразделения «Сайерет маткаль».

Образование гражданское: он имеет степень магистра по деловому администрированию университета Нью-Йорка. У Барнеа есть и другой опыт: он занимал высокую должность в одном из инвестиционных банков в Израиле. В МОССАД он был принят в 1996 году. Тогда Барнеа был направлен в оперативное управление, командовал некоторыми подразделениями в Израиле и за рубежом.

Известно, что в период с 2013 по 2019 год действующий глава МОССАДа возглавлял подразделение «Цомет». В это время структура была четырежды удостоена одной из важных премий в сфере безопасности. На пост замдиректора МОССАДа Барнеа пришел в 2019 году. СМИ раскрывают «специализацию» нынешнего руководителя широко разрекламированной разведки. По данным Haaretz, на посту руководителя «Цомета» Барнеа курировал работу по вербовке людей, необходимых для оперативных действий против Ирана и ливанской «Хезболлы». В связи с этим нетрудно догадаться, в каком направлении двинется его деятельность в новом качестве. Интригу представляет другое: чем займется его предшественник?

Спасательный круг Нетаньяху

Двенадцатый директор МОССАДа Йоси Коэн после ухода с должности остается объектом неумелых панегириков в израильских СМИ. Это объяснимо: в условиях усиления карательной политики Израиля сразу на нескольких фронтах он оказался действительно востребованной для своего правительства фигурой. Известно, что с августа 2013 года Коэн находился в руководстве Совета по национальной безопасности Израиля, а до этого на протяжении нескольких десятилетий работал в МОССАДе, занимая разноплановые должности. Некогда он даже курировал работу шпионов по всему миру. Некоторое время Коэн был ответственным за операции МОССАДа в Европе, подробности которых, пожалуй, никогда не всплывут в «расследовательских» западных СМИ из-за тенденциозности политического и журналистского мейнстрима.

В последние годы Коэн курсировал между арабскими столицами в поисках хотя бы намека на минимальную расположенность к сионистскому правительству, чтобы при параллельном давлении администрации экс-президента США Дональда Трампа и незначительных уступках со стороны своих властей торжественно объявить об «арабо-израильской нормализации».

За время пребывания на руководящей должности в МОССАДе Коэн зарекомендовал себя как абсолютного лоялиста «пожизненного» премьер-министра Биньямина Нетаньяху, так что тот в одной из частных бесед в 2019 году даже упоминал о разведчике как о потенциальном преемнике. Пока еще действующий глава сионистского правительства испытывал необходимость в четком определении фигуры сменщика не столько ради государственных интересов, сколько ради себя любимого: потенциальный сторонник во главе кабинета министров гарантировал бы ушедшему на покой Нетаньяху стойкий иммунитет от нависших над ним антикоррупционных расследований. Несмотря на то, что Израиль определяет себя как единственную демократию на Ближнем Востоке, образ мыслей его политический элиты недалек от худших образчиков авторитаризма.

Повторение пройденного

Сейчас Нетаньяху не до преемников. На этой неделе его соперники на мартовских выборах в парламент (Кнессет) объявили об объединении усилий для смещения его с поста премьер-министра и вытеснения из парламентской коалиции. Историческое решение было принято главой партии «Ямина» Нафтали Беннетом, который выступил со специальным заявлением и сообщил, что поддержит усилия по созданию правительства, которые предпринимает обладающий сейчас специальным мандатом Яир Лапид, руководитель партии «Еш Атид». Это объявление полностью перевернуло игру против «бессменного» премьер-министра. «То, что делает Беннет, – это огромное политическое мошенничество в истории страны», – заявил кристально честный Нетаньяху, комментируя поведение экс-соратников, которых он систематически подавлял и эксплуатировал.

Конечно, процесс создания нового правительства еще должен пройти через президента страны и Кнессет, однако израильские СМИ спешат объявить, что «коалиция перемен» поставит точку в карьере засидевшегося премьер-министра. Неслучайно первые лица «Ямины» уже запросили парламент об усилении охраны: сторонники Нетаньяху угрожают им расправой, врываясь в личные сообщения и организовывая манифестации под окнами.

Вопрос заключается в том, может ли закончиться это гражданское безумие, если израильтяне по-прежнему видят спасение страны в таких политиках авторитарного типа, как Коэн. Появление «Нетаньяху номер два» ввергнет сионистское правительство в еще больший политический кризис, который поставит точку в его попытках рассуждать о своем праве на государственность.