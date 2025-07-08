Сирия уже пятый день борется с масштабными лесными пожарами, охватившими прибрежные районы провинции Латакия. Как сообщили сирийские власти 6 июля, около 100 км² леса «превратились в пепел». В условиях высоких температур, сильного ветра и труднодоступного горного рельефа, пожарные и спасатели сталкиваются с угрозой взрывов неразорвавшихся снарядов.

Турция направила в Сирию гуманитарную помощь и пожарную авиацию, а вслед за ней — Иордания, чьи спасательные команды пересекли границу. ООН также присоединилась к операции. Заместитель спецпосланника ООН по Сирии Наджат Рошди заявила, что стране «нужна более широкая международная поддержка».

Министр по чрезвычайным ситуациям Сирии Раед ас-Салех назвал происходящее «экологической катастрофой» и подчеркнул, что даже после локализации очагов пожары будут тлеть ещё несколько дней. По его словам, сгорели не только леса, но и сельскохозяйственные угодья, а жители некоторых деревень, в том числе у границы с Турцией, были эвакуированы.

Сирия остается в непростом, граничащим с кризисом положении — после десятилетней войны и застоя режима Башара Асада, свергнутого в конце минувшего года. На фоне разрушенной инфраструктуры и ослабленных служб, страна особенно уязвима перед стихийными бедствиями. Как отметили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Сирия не сталкивалась с такими тяжелыми климатическими условиями последние 60 лет.