Вопреки мнению многих специалистов, универсальные базовые доходы не влияют на занятость. Эксперименты на Аляске (США), в Канаде, Финляндии и некоторых других странах показали, что те, кто получал бесплатные деньги, не уходили с работы. Более того, эти средства в основном тратятся на продукты питания, образование или оплату коммунальных услуг.

В некоторых случаях, как, например, на Аляске, начала расти рождаемость. В Финляндии, в свою очередь, люди стали ощущать себя счастливее и больше доверять органам власти, а в Канаде люди стали реже обращаться к врачу и снизилось число случаев госпитализации. В немецком эксперименте, в рамках которого 500 человек по всему миру получали базовые доходы, отмечается, что участники начали чувствовать меньше тревоги (около 80%), более половины смогли продолжить обучение, а 35% сказали, что стали более мотивированными на работе. И это всего лишь за выплаты по 91 доллар в месяц.

Интересен также и эксперимент испанцев, которые выбрали в случайном порядке 1000 домовладений и выплачивали им по 2000 долларов в месяц. Базовые доходы никак не повлияли на уровень занятости, несмотря на то, что участников эксперимента разделили на 4 группы.

Первая группа получала доходы с условием участия в определенных социальных программах; вторая получала без каких-либо условий; третья группа получала полную сумму, пока не будет повышена их заработная плата во время эксперимента (базовые доходы сокращались на сумму увеличения иных доходов), а четвертая группа получала полную сумму вне зависимости от роста иных доходов. У всех четырех групп также улучшилось эмоциональное состояние и психическое здоровье, хотя образ жизни не изменился.

Согласно результатам японского эксперимента, участники, которые получали базовые доходы, чаще задумывались о том, чтобы начать собственное дело, а количество разводов сократилось. В целом, как и в других странах, снизился уровень стресса и психических расстройств.

Тем не менее, эксперименты с базовыми доходами проводили не только страны Запада. В Иране еще в 2011 году власти решили субсидировать растущие затраты части населения из-за роста тарифов на электроэнергию, топливо, отопление, а также хлеб и воду. Государство доплачивало 29% к заработной плате. Результат также показал, что на занятость такая мера не повлияла.

В наиболее бедных странах, в таких как Намибия, не только получатели базовых доходов – жильцы некоторых деревень – улучшили свое положение за счет сокращения голода и неграмотности, но и доходы жителей соседних деревень, которые не участвовали в эксперименте, тоже выросли. В Кении же похожий эксперимент привел к сокращению неграмотности и уровня преступности.

Наконец, в Индии базовые доходы улучшили санитарные условия, питание и посещаемость школы. Стоит обратить внимание, что в этих трех странах базовые доходы составляли всего около 10-15 долларов в месяц!

Однако не всегда есть возможность выплачивать базовые доходы. Казалось бы, деньги можно просто напечатать и всем раздать. Но не все так просто.

Известно, что с 1971 года с отменой золотого стандарта Соединенными Штатами валюты перестали иметь золотое содержание. Чтобы напечатанные центробанком бумажные деньги не стоили столько, сколько стоит сам кусок бумаги и краска на ней, объем денежной массы должен соответствовать спросу и предложению, а сама валюта должна получить статус единственного законного платежного средства на законодательном уровне. Это значит, что деньги будут печататься только монетарными властями, и ровно столько, сколько необходимо, чтобы обеспечить функционирование всей экономики.

Каждая единица должна пройти через производство товаров и услуг. Если производство растет, а денежная масса остается на прежнем уровне, то цены упадут (наступит рефляция), так как спрос на деньги вырастет. Также и наоборот: по мере роста денежной массы быстрее производства наступит инфляция. Но существует также и другой спрос, связанный со статусом мировых денег.

Благодаря свободе движения капитала, во многих странах приходится принимать меры для ограничения их оттока. Это приводит к сокращению инвестиций, необходимых для развития экономики, так как, как уже говорилось выше, только при росте производства денежная масса может расти без роста цен (падения спроса на денежные средства).

Но мир торгует в резервных валютах, из-за чего другим странам приходится считаться еще и со спросом на эту мировую валюту. Как известно, из-за оттока капитала (когда нацвалюта обменивается на иностранную) центробанкам приходится выкупать национальную валюту за иностранную. Однако где ее взять?

Центробанки изымают из оборота иностранную валюту в те времена, когда отток капитала незначительный. Из-за этого ЦБ увеличивает денежную массу в своей юрисдикции, что приводит к росту цен не за счет растущего спроса на товары и услуги, который создал бы спрос и который означал бы, что покупательная способность высока, а за счет искусственного ограничения этой покупательной способности монетарными методами.

Если цены растут быстрее, чем реальные доходы, в долгосрочной перспективе часть населения оказывается на грани нищеты. Как мы видим из экспериментов, описанных выше, чем ниже уровень доходов, тем чаще получатели базовых доходов тратили их на самые базовые товары и услуги: еду, воду, образование и медицину. В богатых странах эти доходы позволяли снизить в основном только разводы и психические расстройства, так как снижалась тревожность и появлялась уверенность в завтрашнем дне.

Однако здесь важно другое. Сам инструмент, используемый во всех этих экспериментах, в корне противоречит принципам современного капитализма: средства выделяются либо властями, либо богатыми бизнесменами и выдаются вне зависимости от того, как трудоустроен участник эксперимента. Другими словами, люди частично получали бесплатное образование, медицинские и иные коммунальные услуги за счет перераспределения денежных средств в пользу более нуждающихся. Вспомним, что именно коммунисты когда-то внедрили на практике идею, популяризованную Карлом Марксом: «от каждого по способностям, каждому – по потребностям».

Как бы эта мера могла помочь россиянам? В отличие от подавляющего большинства стран мира, в России школьное образование и медицина бесплатные, а доля бесплатных мест в вузах скоро достигнет 60%, что также один из самых высоких показателей. К примеру, согласно оценкам западных экономистов, образование, медицина и уход за пожилыми и детьми в США, где эти услуги платные, выросли втрое за несколько лет, при том, что средняя инфляция не достигала таргетируемых 2%. Это говорит о падении реальных доходов семей с детьми, инвалидами и пожилыми, а потому базовые доходы актуальны даже в развитых странах.

В России же президентская программа предусматривает для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и многих других социально незащищенных слоев населения различные (помимо бесплатного образования и медицины) льготы на оплату ЖКХ, бесплатный или льготный транспорт, материнский капитал для улучшения жилищных условий и многое другое вплоть до компенсации расходов на то, чтобы собрать школьника к первому сентябрю. Стоит ли говорить о том, что Россия также оказалась одной из немногих стран, которая сумела обеспечить население бесплатной вакциной, которая еще и стала самой популярной в мире?

Тем не менее, порядка четверти россиян живут за чертой бедности, а еще четверть находится вблизи этой черты. Доходы пенсионеров также ниже, чем необходимо для достойных условий жизни. И несмотря на то, что более 85% населения планеты не могут позволить себе все те блага (по крайней мере, одновременно), которые в России предоставлены бесплатно, нам все же придется предусмотреть дополнительные базовые доходы, и не только в виде дополнительных выплат за детей, которые ввели из-за пандемии, но и всем тем, чьи доходы ниже полутора прожиточного минимума, вне зависимости от возраста или семейного статуса, а сюда входят еще и пенсионеры – только их одних около четверти населения страны.

Нет пределов совершенству. России, как и подавляющему большинству стран мира, базовые доходы для части населения будут полезны. Для этого, однако, придется отойти от той неолиберальной рыночной экономики, которая создала колоссальный разрыв между богатыми и бедными. Вероятно, коммунисты ошиблись, когда отказались от рыночной экономики, однако в чем их нельзя упрекнуть, так это в том, что государство должно ограничить действия «невидимой руки рынка».