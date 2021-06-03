То, что перед законом все равны, но есть те, кто «равнее» других, вполне можно считать одной из базовых скреп российского общества. С древних времен дети князей, духовенства и купцов могли себе позволить любой разгул и им за это ничего не было. Это с некоторыми перерывами продолжалось всю нашу историю, независимо от государственного строя и официальной идеологии. Иногда происходила смена элит и недавним хозяевам жизни припоминали все их грехи, но вскоре ситуация повторялось и для нового поколения чиновников и олигархов.

Конечно, в советские времена подобных прецедентов было меньше, во всяком случае, не было возможности придать им широкую огласку. Зато в девяностых вольница расцвела пышным цветом, а относительная свобода слова и появление у жителей страны средств фиксации помогли сделать такие истории достоянием общественности. Впрочем, чаще всего это не помогало добиться справедливости.

Лихие девяностые

Одним из первых героев подобных скандалов стал Александр Руцкой, сын известного в те времена политика, одно время бывшего вице-президентом России, а затем ставшего одним из лидеров оппозиции.

21 января 1998 года служебный Jeep Grand Cherokee Руцкого-младшего сбил насмерть женщину в центре Курска. В машине кроме него ехали, как положено, несколько девушек и его друг офицер ФАПСИ Алексей Новиков. Тот объявил, что именно он был за рулем и взял ответственность на себя, впрочем понес ли — история умалчивает. А в СМИ получила распространение другая версия — что управлял автомобилем сам Руцкой и все пассажиры были очень пьяны.

Его отец, которого через два года лишили губернаторства в области и отодвинули на задворки политической системы, долгое время утверждал, что скандал раздули его враги.

Годом позже случился аналогичный инцидент в Москве. Алексей Сосковец, сын бывшего первого вице-премьера РФ Олега Сосковца, ехал по Рублево-Успенскому шоссе на автомобиле Mercedes-320 и сбил насмерть трех таджикских рабочих, которые шли по обочине. Двое из них отлетели в разные стороны, третий повис на капоте. Из машины вышли трое, оттащили тело пострадавшего и уехали. На месте ДТП остались три тела и забытый номерной знак, отскочивший при столкновении.

Той же ночью Алексей Сосковец заявил в милицию об угоне автомобиля, который нашли в лесу на следующий день. Разбитым и с тщательно стертыми отпечатками пальцев. Сосковец-младший был задержан, но вскоре его отпустили под подписку о невыезде. Ставшие свидетелями гибели своих земляков рабочие были оперативно депортированы из страны.

Олег Сосковец возглавляет Российский союз товаропроизводителей и по-прежнему остается одним из влиятельных политиков, а его сын постарался больше не «отсвечивать».

Сытые нулевые

20 мая 2005 года на улице Лобачевского в Москве сын тогдашнего министра обороны Сергея Иванова Александр на автомобиле Volkswagen Bora насмерть сбил на регулируемом пешеходном переходе 68-летнюю Светлану Беридзе. Все это произошло на глазах ее дочери, которая рассказала, что машина неслась на огромной скорости и даже не пыталась затормозить.

По факту ДТП возбудили уголовное дело, но вскоре оно было прекращено с формулировкой «водитель не имел технической возможности предотвратить наезд на пешехода». Когда дочь жертвы попыталась обжаловать такое решение, Александр Иванов перешел в контрнаступление и обвинил в нанесении побоев зятя погибшей женщины Олега Плюща. Он тоже находился там и все видел, впрочем, подойти к Иванову не мог физически, так как его охраняли сотрудники ГИБДД и некие люди в штатском.

Судебная тяжба затянулась на годы. В 2014 году Александр Иванов утонул во время отдыха в Дубае. Сергей Иванов продолжает занимать высокие должности, а некоторое время считался одним из возможных преемников Путина на посту главы государства. В настоящее время работает специальным представителем Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. С апреля 2017 года входит в наблюдательный совет госкорпорации «Ростех». Он курирует разработку, производство и экспорт высокотехнологичной продукции.

Разумеется, дети чиновников, причем не только совершеннолетние отпрыски, фигурировали не только в ДТП. В 2017 году на всю страну прогремел скандал из Ульяновска, где 14-летнюю победительницу конкурсов красоты «Маленькая мисс Россия» и «Маленькая красавица Поволжья» изнасиловали морковью.

Девочка вместе со своей подругой-ровесницей, дочерью местного депутата, развлекалась на «вписке» с еще несколькими отпрысками богатых и влиятельных людей города. В ходе вечеринки юную красавицу напоили до беспамятства, а затем совершили с ней «действия сексуального характера» при помощи моркови, снимая происходящее на видео.

Эта история не получила бы продолжения, так как жертва ничего не помнила, но ролик выложили в интернете и за расследование взялся Следственный комитет. В итоге был арестован единственный совершеннолетний участник действа, который снимал все на камеру. Остальные причастные отделались легким испугом и, в случае жертвы, психологической травмой.

Трудные десятые

28 марта 2014 года сын начальника ГИБДД Татарстана Рифката Минниханова и племянник главы республики Рустама Минниханова Рамиль совершил крупное ДТП в городе Альметьевске. Он несся на автомобиле Land Rover и, уворачиваясь от людей на пешеходном переходе, врезался в остановку, где насмерть сбил 16-летнего Александра Трофимова.

Как и в других случаях, следствие пришло к выводу, что у водителя не было возможности избежать столкновения, и дело закрыли. Единственным последствием для Рамиля Минниханова стало то, что его заставили встретиться с семьей своей жертвы и попросить у них прощения.

Его отец вскоре был отправлен на пенсию, а дядя продолжает руководить Татарстаном.

Еще более драматичной оказалась история в Иркутске. 27 июля 2015 года дочь депутата городской думы Иркутска от партии «Единая Россия» Жанны Есевой Юлия Киселева на скорости 160 км/ч протаранила своим Мерседесом внедорожник. В нем находились начальник уголовного розыска отдела полиции №4 города Иркутска подполковник Альберт Соколов и бизнесмен Денис Матвеев. Оба скончались на месте.

Так как жертвы оказались непростыми, расследование провели тщательно. Экспертиза обнаружила в крови девушки 1,8 промилле алкоголя, а обвинение настаивало, что она даже не пыталась затормозить и избежать столкновения. В итоге суд приговорил Киселеву к 3,5 годам колонии-поселения, но окончательным он не стал.

Вначале журналисты обнаружили еe в ВИП-палате местной больницы, где та якобы находилась под присмотром сотрудников колонии, затем она и вовсе вышла на свободу и переехала в Санкт-Петербург. Таким образом было удовлетворено ходатайство адвокатов об отсрочке наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Ну а в 2020 году Юлия Киселева была амнистирована в честь 75-летия Победы.

Ее мать Жанна Есева сразу после аварии написала заявление о сложении полномочий, однако позже отозвала его и продолжила законотворческую деятельность. Интересно, что это не первый такой случай в области. Подобным же образом сложилась судьба дочери экс-главы Иркутского избиркома Анны Шавенковой, которая за рулем своего автомобиля убила на тротуаре молодую женщину и покалечила ее сестру.

Бурные двадцатые: неужели все меняется?

21 декабря 2020 года был задержан сын бывшего заместителя генпрокурора России Ивана Кондрата и судьи Московского арбитражного суда Елены Кондрат по делу об убийстве собственного водителя. В апреле 20-летнему Николаю Кондрату предъявили обвинение в организации еще двух убийств, которые, к счастью, он не успел довести до конца.

Подробности дела растиражированы в СМИ. Если кратко, юноша решил устранить своего водителя из-за того, что он слишком много знал, а две несостоявшиеся жертвы мешали ему развивать бизнес. Одна создавала ему конкуренцию, а другой владел офисным центром, за аренду которого Кондрату надоело платить. В итоге выбранный им исполнитель успел устранить только водителя. Благодаря качественной следственной работе, убийца был пойман, а вскоре тот выдал и своего заказчика.

В этой истории интересно другое. Его отец Иван Кондрат был заместителем сразу двух бывших генеральных прокуроров России: Владимира Устинова и Юрия Чайки, а также работал в должности замминистра юстиции РФ. В настоящее время – доцент кафедры уголовного права МГИМО. Мать Елена Кондрат тоже не простой человек: судья московского арбитража и доцент кафедры административного и финансового права МГИМО, автор множества научных работ.

По данным СМИ, родители предприняли все возможные попытки, чтобы так или иначе замять дело. Они неоднократно обращались в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести надзорные проверки, использовали все связи, но тщетно. Некоторые допускают, что это связано с личностью нового генпрокурора России Игоря Краснова.

«Я вижу, что новый прокурор взялся по-настоящему за свои обязанности, это видно по его действиям, он никогда не возьмет никакие взятки ни от кого, у него другой настрой и другие приоритеты. Я думаю, что это отразилось и на деле Николая Кондрата. Что прокуратура пойдет на поводу у кого-либо, нарушая закон, этого сейчас не может быть», – цитируют «Известия» адвоката, кандидата юридических наук, полковника милиции в отставке Евгения Черноусова.

Ряд экспертов связали перемены с тем, что сейчас все делопроизводство идет по новым схемам. Личные контакты высокопоставленных чиновников между ведомствами и «по вертикали» сведены до минимума и легко прослеживаются, основная часть работы идет в автоматическом режиме и фиксируется так, что «забыть» о преступлении или незаметно помочь виновному избежать ответственности стало если и возможно, то гораздо труднее.

Если на такие шаги и идут, то в крайних случаях, и точно не ради каждого мажора, привыкшего к вседозволенности. Вряд ли мы больше не услышим новых историй про детей высокопоставленных родителей, ушедших от ответственности, но появилась надежда, что теперь таких случаев будет становиться все меньше.